FT buitenland: Bayern reist zonder Müller, Alaba en Rafinha af naar Anderlecht - eerste Premier League-speler aangeklaagd voor Schwalbe

Bayern reist zonder Müller, Alaba en Rafinha af naar Anderlecht - eerste Premier League-speler aangeklaagd voor Schwalbe

Udinese vervangt ontslagen Delneri meteen, Massimo Oddo is zijn opvolger

Udinese heeft zijn opvolger voor de vanmiddag ontslagen Luigi Delneri al beet. Massimo Oddo is de nieuwe hoofdcoach van de nummer veertien in de Serie A.

De 41-jarige oud-verdediger van onder meer Milan, Napoli, Hellas Verona, Lazio, Bayern München en Lecce wordt in de namiddag voorgesteld. Oddo was tussen mei 2015 en februari 2017 coach van Pescara, zijn eerste opdracht als hoofdcoach. Als speler werd hij in 2006 met Italië wereldkampioen.

Udinese, dat vorig seizoen nog Sven Kums in haar rangen had, kent een tegenvallend seizoen en staat na twaalf speeldagen met twaalf punten op de veertiende stek in de Serie A, drie punten boven de degradatiestreep.

De Nederlandse verdediger Bram Nuytinck, tussen 2012 en 2017 aan de slag bij Anderlecht, staat sinds deze zomer onder contract bij Udinese.

Niasse geschorst voor schwalbe

Oumar Niasse, de Senegalese aanvaller van Everton, heeft de twijfelachtige eer zich de eerste speler te mogen noemen die bestraft zal worden door de schwalbe-commissie van de Engelse voetbalbond (FA). Niasse ging in het duel tussen Crystal Palace en Everton (2-2) van afgelopen zaterdag te makkelijk naar de grond, wat de Toffees een strafschop opleverde.

De FA was incidenten als dit zat en richtte in mei een panel op met aanwezigheid van één ex-manager, één ex-speler en één ex-scheidsrechter, die bevoegd werden zulke schwalbes te bestraffen. Het drietal was het in het geval van Niasse unaniem eens, dat er een straf moest volgen. Niasse heeft tot 19u00 Belgische tijd om te reageren bij de FA.

In oktober was Shaun Miller, aanvaller van vierdeklasser Carlisle United, de eerste in Engeland die gestraft werd door het panel. Watford-spits Richarlison ontkwam onlangs aan een straf. De Braziliaan maakte een schwalbe tegen Arsenal, maar kreeg geen sanctie opgelegd.

FIFA schorst drie voormalige officials

De ethische commissie van Wereldvoetbalbond heeft drie voormalige officials voor het leven geschorst vanwege corruptie. Het gaat om Richard Lai uit Guam, Julio Rocha uit Nicaragua en de Venezolaan Rafael Esquivel.

Lai gaf eerder dit jaar voor de rechtbank toe voor circa 1 miljoen dollar steekpenningen te hebben aangenomen. In ruil daarvoor zou het voormalige lid van de controlecommissie bij de FIFA onder meer zijn vooraanstaande positie hebben aangewend om personen en zaken binnen het voetbal te beïnvloeden.

Lai behoort tot een grote groep van officials die in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd wegens corruptie in de voetballerij. Rocha (voormalig voorzitter van de voetbalbond van Nicaragua) en Esquivel (oud-voorzitter van de voetbalbond van Venezuela) horen daar ook bij. Bij grote deals over onder meer tv-contracten en marketingrechten werden flinke geldsommen aan officials verstrekt.

Het drietal mag binnen de voetbalwereld geen functie meer uitvoeren.

Udinese ontslaat coach Luigi Delneri

De Italiaanse eersteklasser Udinese heeft haar coach Luigil Delneri de laan uitgestuurd. De 67-jarige Italiaan overleefde de 0-1-nederlaag van zondag tegen Cagliari niet meer. Ook beloftencoach Giuseppe Ferazzoli moet zijn biezen pakken.

19-koppige Bayern-selectie reist af naar Anderlecht

Bayern München is vandaag met een groep van negentien spelers naar België afgereisd voor het duel met Anderlecht van morgenavond in de Champions League. Naast de langdurig geblesseerden Manuel Neuer (voet) en Franck Ribéry (knie), ontbraken ook Thomas Müller, David Alaba en Rafinha in de Beierse selectie.

Müller kampt nog steeds met een trainingsachterstand na een spierblessure. In het geval van Alaba en Rafinha is er geen verklaring voor hun ontbreken. Thiago en Kingsley Coman, beiden net hersteld van blessures, zitten wel in de selectie.

Bayern München is al geplaatst voor de achtste finales en strijdt met PSG nog om groepswinst. Anderlecht wacht op de vijfde speeldag nog steeds op zijn eerste punt (en eerste doelpunt). De Brusselaars hopen nog derde te worden, maar dan lijkt puntengewin morgen noodzakelijk.

Unser Kader für #RSCAFCB! 🙌 #MiaSanMia #packmas pic.twitter.com/wQ6L6thSNB FC Bayern München(@ FCBayern) link

Diego Maradona en vijf andere wereldkampioenen assisteren bij WK-loting

De Wereldvoetbalbond FIFA heeft bekendgemaakt welke legendes presentatoren Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaya zullen assisteren tijdens de WK-loting op 1 december in het Kremlin in Moskou.

Lineker en Komandnaya krijgen zes voormalige wereldkampioenen naast zich, met de Engelsman Gordon Banks (1966), de Argentijn Diego Maradona (1986), de Fransman Laurent Blanc (1998), de Braziliaan Cafu (2002), de Italiaan Fabio Cannavaro (2006) en de Spanjaard Carles Puyol (2010). De laatste twee assistenten zijn de Uruguayaan Diego Forlan, speler van het toernooi in 2010, en de 91-jarige Rus Nikita Simonyan, die deelnam aan de Wereldbeker in 1958. WK-topschutter aller tijden, de Duitser Miroslav Klose, zal de Wereldbekertrofee op het podium brengen.

Centraal staat echter de loting, waarbij het ook voor België uitkijken wordt uit welke hoeken van de wereld de WK-tegenstanders zullen komen. Net als voor het WK in Brazilië in 2014 en het EK in Frankrijk in 2016 is ons land reekshoofd en komt zo uit in pot 1. Naast de Duivels zitten ook titelverdediger Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, Polen, Frankrijk en gastland Rusland in de eerste bokaal.

Het WK gaat door van 14 juni tot 15 juli 2018.

