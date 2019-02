FT buitenland. Bayern moeizaam langs Augsburg - Kabasele met Watford naar kwartfinale FA Cup Redactie

15 februari 2019

Bayern moeizaam langs Augsburg

Bayern München is leider Borussia Dortmund tot op twee punten genaderd. De ploeg van coach Niko Kovac won met 2-3 bij FC Augsburg nadat de thuisploeg twee keer op voorsprong was gekomen. Dortmund speelt maandag nog tegen FC Nürnberg.

Goretzka zorgde er al na dertien seconden voor dat Bayern in de achtervolging moest. Hij werkte een voorzet langs zijn eigen doelman Manuel Neuer, de snelste own-goal ooit in de Bundesliga. Coman bracht de bezoekers op gelijke hoogte en deed dat op slag van rust opnieuw. Voordien had Ji Dong-Won Augsburg op 2-1 geschoten. In de tweede helft bezorgde Alaba Bayern op aangeven van Coman de zege.

GOOAAL | David Alaba knalt Bayern voor het eerst op voorsprong! 💥



Kabasele met Watford naar kwartfinale FA Cup

Watford heeft de kwartfinale bereikt in de FA Cup. De ploeg van Christian Kabasele, die 90 minuten tussen de lijnen stond, won met 0-1 bij QPR dat uitkomt in het Championship, de Engelse tweede klasse. QPR kreeg kansen in de eerste helft, maar toch gingen de bezoekers met 0-1 de rust in. De Fransman Étienne Capoue rondde een snelle tegenaanval van Watford af. Na de pauze probeerde QPR vergeefs de bakens te verzetten.

Lyon wint, Denayer valt uit

Lyon heeft op de 25ste speeldag in de Ligue 1 met 2-1 gewonnen van rode lantaarn Guingamp. Rode Duivel Jason Denayer startte in de basis, maar moest na een uur naar de kant met een liesblessure. De ernst daarvan moet nog blijken, maar hij lijkt het thuisduel tegen FC Barcelona in de Champions League van komende dinsdag te gaan missen. Terrier zette Lyon al vroeg op voorsprong, Eboa Eboa maakte gelijk voor Guingamp. Fekir zorgde nog voor rust voor de beslissing. In het klassement blijft Lyon derde op dertien punten van leider PSG. Guingamp is met amper veertien punten nog altijd troosteloos laatste.

Atlético Madrid kan tegen Rayo Vallecano op fitte Diego Costa rekenen

Diego Costa is klaar om tegen Rayo Vallecano zijn terugkeer te vieren bij Atlético Madrid. De aanvaller, die begin december onder het mes ging aan de voet, hervatte eerder deze week de groepstraining. Naast Costa heeft ook de Montenegrijnse verdediger Stefan Savic groen licht gekregen. Hij sukkelde met een spierscheur in de linkerdij.

Costa kan zo tegen Vallecano wedstrijdritme opdoen voor de kraker tegen Juventus, komende woensdag in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League. Het team van trainer Diego Simeone maakte dit seizoen van de Champions League zijn hoofddoel. De finale van het Kampioenenbal staat eind mei namelijk in het Wanda Metropolitano Stadion op de planning.

Beresterke partij levert Jan Vertonghen titel van Champions League-speler van de week op

De UEFA heeft Jan Vertonghen verkozen tot speler van de voorbije week in de Champions League. Dat heeft de Europese voetbalbond vrijdag laten weten.

Vertonghen was woensdag de uitblinker bij Tottenham in de 3-0 zege tegen Borussia Dortmund. De 31-jarige Rode Duivel was op de linkerwingback een gesel voor de Duitsers. Hij beloonde zijn sterke wedstrijd met een knappe assist voor de 1-0 van Son Heung-Min en scoorde zelf de 2-0. Als een volleerde spits duwde hij de bal binnen na een center van Aurier.

Manchester United moet Lingard en Martial twee tot drie weken missen met blessures

Manchester United zal “twee tot drie weken” geen beroep kunnen doen op Anthony Martial en Jesse Lingard. Dat heeft United-coach Ole Gunnar Solskjær op een persmoment bevestigd. Het duo blesseerde zich afgelopen dinsdag, in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League thuis tegen Paris Saint-Germain (0-2). Martial sukkelt met de adductoren, Lingard heeft pijn aan de hamstrings. Solskjær verwacht hen pas over twee à drie weken terug inzetbaar. Het tweetal is dus onzeker voor de return op PSG, op 6 maart.

Solskjær zal dus maandag in de FA Cup zeker niet op de twee kunnen rekenen. Romelu Lukaku en co treffen dan in de kraker van de achtste finales Chelsea. Het duel tussen beide grootmachten is een heruitgave van de finale van vorig seizoen. Toen trok Chelsea met 1-0, na een penaltygoal van Eden Hazard, aan het langste eind. Eind februari speelt ManU ook nog de topper in de Premier League tegen Liverpool.