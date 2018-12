FT buitenland. Bayern mist Robben voor duel met Ajax Voetbalredactie

11 december 2018

09u36

Bron: Eigen berichtgeving/Belga 0

Bayern mist Robben voor duel met Ajax

Bayern München zal morgenavond (om 21u) in de afsluitende groepswedstrijd van de Champions League op het veld van Ajax niet kunnen rekenen op buitenspeler Arjen Robben. De 34-jarige Nederlander, die op het einde van het seizoen de Rekordmeister verlaat, kampt met een bovenbeenblessure en behoort niet tot de Beierse selectie.

Maandag liet Robben in diverse media al optekenen zeer twijfelachtig te zijn en het zeer spijtig te vinden "waarschijnlijk het duel in zijn thuisland aan zich voorbij te moeten laten gaan". Bovendien was de Nederlander op de vorige speeldag van het kampioenenbal uitstekend op dreef. Tijdens de 5-1 zege tegen Benfica in de Allianz Arena scoorde Robben twee keer.

De wedstrijd tussen Bayern (13 ptn) en Ajax (11) staat in het teken van de groepswinst in poule E. Beide teams zijn al gekwalificeerd voor de tweede ronde. Tijdens de heenwedstrijd in Duitsland boekte Ajax een verrassend 1-1 gelijkspel.