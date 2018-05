FT buitenland: Bayern legt Ribéry langer vast - De Bruyne duurste speler bij City Redactie

07 mei 2018

15u17

Bron: ANP, CIES, Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Ribéry verlengt contract bij Bayern

Franck Ribéry heeft zijn contract bij Bayern München met één jaar verlengd. De Fransman had een aflopend contract. Dat meldt de Beierse club. De 35-jarige Ribéry speelt al sinds 2007 bij de Zuid-Duitsers. De aanvaller won al acht keer de Duitse titel en één keer de Champions League.

De Franse buitenspeler is in elk geval zeer verheugd met de verlenging van zijn contract, waardoor hij zijn twaalfde seizoen ingaat bij Bayern. "Ik ben heel blij dat ik nog een jaar voor deze grote club mag spelen", zegt hij op Twitter. "München is al lang thuis voor mijn familie en voor mij. Ik ben dan ook erg trots dat ik het shirt van Bayern ook in het nieuwe seizoen mag dragen."

Ook technisch directeur Hasan Salihamidzic is erg blij dat Ribéry nog een jaar langer in Zuid-Duitsland blijft. "Franck heeft dit seizoen zowel in de Bundesliga als de Champions League en DFB Pokal opnieuwe bewezen wat hij kan en over welke kwaliteiten hij beschikt."

Wir freuen uns! 😊@FranckRibery bleibt bis 2019 beim #FCBayern! 🙌

Zur Presseerklärung: https://t.co/EwBlQDBw41#OhhhhFranckRibéry #MiaSanMia pic.twitter.com/7nXSK2YsMt FC Bayern München(@ FCBayern) link

Extra dag rust voor Marseille in aanloop naar EL-finale

De organisatie van de Ligue 1 heeft de wedstrijd tussen Guingamp en Olympique Marseille een dag naar voren gehaald. Daardoor krijgt Marseille een dag extra rust voor de finale van de Europa League, op woensdag 16 mei in Lyon tegen Atletico Madrid. De competitiewedstrijd staat nu gepland op vrijdag 11 mei, in plaats van zaterdag 12 mei. Guingamp ging akkoord met de beslissing "in het belang van het Franse voetbal". De Ligue 1 hoopt dat het verplaatsen van de wedstrijd de kansen van Marseille op het winnen van de Europa League vergroot. Alle andere wedstrijden van de voorlaatste speeldag vinden wel gelijktijdig plaats op zaterdag 12 mei, aftrap 21 uur.

De Bruyne duurste speler van City

Rond Kevin De Bruyne hangt het duurste prijskaartje van alle spelers van Manchester City. Dat blijkt uit een nieuwe studie van het gerenommeerde onderzoeksbureau CIES Football Observatory. Ook beschikt de Engelse kampioen per speler over de kern met de grootste transferwaarde.

Aan de hand van vier criteria (economische macht van de competitie in kwestie, contractduur, prestaties en leeftijd) berekende CIES de waarde van de clubs uit de vijf grootste Europese competities. Met een gemiddelde van 62,9 miljoen euro per speler kwam Manchester City als winnaar uit de bus. De Bruyne leidt met een transferwaarde van 170,6 miljoen euro de dans, voor Leroy Sané (154,2 miljoen euro) en Raheem Sterling (153,5 miljoen euro). The Citizens kloppen Barcelona (55,3 miljoen euro) en Tottenham (51,3 miljoen euro).

Serviër fluit CL-finale tussen Real en Liverpool

De Serviër Milorad Mazic is door de Europese Voetbalconfederatie UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de finale van de Champions League, op zaterdag 26 mei (20u45) in de Oekraïense hoofdstad Kiev tussen bekerhouder Real Madrid en Liverpool, zo maakte de UEFA bekend in een persmededeling.

Enigszins opvallend, want de 45-jarige Mazic kwam sinds de groepsfase niet meer in actie op het kampioenenbal. In de Europa League leidde hij de kwartfinale tussen Sporting en Atlético Madrid in goede banen. Vorig jaar kreeg hij de finale van de Confederations Cup tussen Chili en Duitsland toevertrouwd.

De Nederlander Björn Kuipers neemt dan weer de finale van de Europa League voor zijn rekening, op woensdag 16 mei in Lyon tussen Atlético Madrid en Olympique Marseille. "Ik ben ontzettend trots, dit is een prachtige beloning op een goed seizoen", zei Kuipers. De scheidsrechter uit Oldenzaal mocht vijf jaar geleden ook al de finale van de Europa League fluiten, in Amsterdam tussen Chelsea en Benfica. Een jaar later had Kuipers de leiding bij de eindstrijd van de Champions League. Hij gaat komende zomer voor de tweede keer naar het WK, net als Mazic.

In de finale van de Champions League bij de vrouwen krijgen Tessa Wullaert en Wolfsburg op 24 mei (18u) in Kiev voor het duel tegen Olympique Lyon de veertigjarige Tsjechische Jana Adamkova als referee. Voor de Red Flame wordt dat waarschijnlijk haar laatste wedstrijd voor de Volkswagenclub, zij aast immers op een transfer naar de Premier League.

Vukovic en Ryan zitten in Australische voorselectie

Australisch bondscoach Bert van Marwijk heeft zijn voorselectie van 32 spelers bekendgemaakt ter voorbereiding op het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli). Van Marwijk nam onder meer doelmannen Danny Vukovic (Racing Genk) en Mathew Ryan (Brighton, ex-Club Brugge en Genk) op in zijn voorlopige kern. Voor de afreis naar het WK moeten er nog negen spelers afvallen.

Naast Vukovic en Ryan zijn ook Nikita Rukavytsya (Maccabi Haifa, ex-Roeselare) en James Troisi (Melbourne Victory, ex-Zulte Waregem) oude bekenden van de Jupiler Pro League. Ook ouderdomsdeken Tim Cahill (Millwall) is opnieuw van de partij. De 38-jarige aanvaller, die al aanwezig was op de WK's van 2006, 2010 en 2014, was al goed voor 50 goals in 105 interlands voor de Socceroos.

Van Marwijk zal zijn selectie op 3 juni terugbrengen naar 23 namen. Australië is tijdens de groepsfase in Rusland ingedeeld in poule C, met verder Frankrijk, Denemarken en Peru.

Zidane: "Niets ernstigs bij Ronaldo"

Real Madrid-coach Zinédine Zidane maakt zich vooralsnog geen zorgen over zijn sterspeler Cristiano Ronaldo. De Portugese vedette bleef tijdens de rust van El Clásico tegen FC Barcelona (2-2) aangeslagen achter in de kleedkamer.

Volgens Zidane had Ronaldo een lichte enkelblessure opgelopen. De finale van de Champions League op 26 mei tegen Liverpool komt voor hem niet in gevaar, zo verzekerde de Franse coach.

"Hij voelt zich momenteel niet best, maar ik denk dat het om iets kleins gaat", liet Zidane na afloop van de bij vlagen grimmige kraker in Camp Nou weten. "Het was gewoon een verkeerde beweging. Ik kan nu nog niet zeggen hoe lang hij is uitgeschakeld. Hij zal vandaag een scan ondergaan. Maar ik vermoed dat het niets ernstigs is. We maken ons geen zorgen over de finale, we zullen er allemaal bij zijn."

Ronaldo raakte geblesseerd in een duel met verdediger Gerard Piqué toen hij na een kwartier de gelijkmaker maakte (1-1). Enigszins gehavend maakte de topschutter van Real Madrid nog wel de eerste helft vol.

Peruaanse spits Guerrero maakt na dopingschorsing rentree

De Peruaanse spits Paolo Guerrero (34) maakte voor het eerst sinds zijn dopingschorsing van een halfjaar weer minuten. De aanvoerder van WK-ganger Peru viel na een uur spelen in bij zijn Braziliaanse club Flamengo in de thuiswedstrijd tegen Internacional.

De FIFA legde Guerrero op vrijdag 8 december 2017 een schorsing op van een jaar wegens het gebruik van cocaïne, waarop hij na het WK-kwalificatieduel tegen Argentinië op 5 oktober positief werd getest. Op 20 december 2017 besloot de FIFA de straf alsnog te halveren, waardoor Guerrero toch mee kan doen aan het WK 2018 in Rusland. De schorsing ging in op 3 november, zodat hij op 3 mei weer speelgerechtigd was.

Het WADA heeft bij het internationaal sporttribunaal CAS echter gevraagd om heropening van de zaak. Het antidopingbureau eist een schorsing van Guerrero van één tot twee jaar. Op zijn beurt heeft de oud-speler van onder meer Bayern München ook een zaak bij het CAS aangespannen. Hij wil dat het sporttribunaal de schorsing van de FIFA volledig intrekt. Volgens Guerrero heeft hij door medicijnen mogelijk positief gereageerd op een dopingtest op 5 oktober.