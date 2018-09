FT buitenland. Bayern gaat de boot in bij Hertha - Leeds slikt wereldgoal na een ware raket van Sheffield Wednesday-speler De voetbalredactie

28 september 2018

22u50 1

Wereldgoal op vrijdagavond in Engelse Championship

Leeds United scheert onder coach Marcelo Bielsa hoge toppen in de Engelse tweede klasse. Toch was het even schrikken in het Championship-duel tegen Sheffield Wednesday. Op slag van rust pakte Adam Reache namens de thuisploeg uit met een raket van op afstand. De bal verdween na een hoge boog via de binnenkant van de paal in doel. Doelman Peacock-Farrell leek even de kluts kwijt, maar Leeds kon na rust wel gewoon tegenscoren. Het zou uiteindelijk bij 1-1 blijven. Beide ploegen doen het goed in de Championship. Leeds blijft leider met 19 punten, Sheffield Wednesday is achtste met 15 stuks op het conto.

Hertha Berlijn smeert Bayern eerste seizoensnederlaag aan

Bayern MĂŒnchen heeft op de zesde speeldag in de Bundesliga zijn eerste competitienederlaag van het seizoen geleden. Op het veld van Hertha Berlijn ging de Rekordmeister met 2-0 onderuit. Ibisevic (23.) opende vanaf de penaltystip de score, waarna Duda (44.) op slag van rust de Berlijnse voorsprong verdubbelde.

Bayern ging na de pauze naarstig op zoek naar de aansluitingstreffer, maar de thuisploeg hield stand. Een terugkeer in mineur dus voor Bayern-coach Niko Kovac, die meer dan 200 wedstrijden voor Hertha voetbalde. Bayern MĂŒnchen blijft na een 1 op 6 nog wel leider in de Bundesliga, maar moet de Berliners naast zich dulden. Beide clubs verzamelden 13 punten. Dortmund, dat naar Leverkusen moet, kan morgen de eerste plaats overnemen.

Malaise bij Monaco blijft duren, Tielemans niet van de bank

Youri Tielemans en Nacer Chadli hebben de achtste speeldag in de Franse Ligue 1 geopend met een 2-0 nederlaag op het veld van Saint-Étienne. De vicekampioen kan al acht wedstrijden op rij niet meer winnen.

Youri Tielemans stond dit seizoen in tot dusver elke officiĂ«le wedstrijd van de Monegasken in de basis. Voor de verplaatsing naar Saint-Étienne werd de nochtans fitte Rode Duivel niet weerhouden in de selectie van Leonardo Jardim. Ook de Braziliaan Jemerson moest na de 0-1 thuisnederlaag van dinsdag tegen Angers niet opdraven. Nacer Chadli, die net als Tielemans bekritiseerd wordt voor zijn mindere prestaties, kwam in de 67e minuut tussen de lijnen.

Op dat moment was het kwaad al geschied. Met twee doelpunten had Wahbi Khazri het eindoordeel al geveld. Saint-Étienne rukt dankzij de thuisoverwinning voorlopig op naar de tweede plek in het klassement. AS Monaco had daar ook graag gestaan, maar verkommert op de achttiende plaats met amper 6 op 24 punten

Real Madrid mist Marcelo in derby

Real Madrid moet het in de derby tegen Atlético stellen zonder Marcelo. De Braziliaanse linksback heeft een kuitblessure overgehouden aan de met 3-0 verloren competitiewedstrijd bij Sevilla. Marcelo kon een kwartier voor tijd niet meer verder op het moment dat trainer Julen Lopetegui al drie keer had gewisseld.

Onderzoek in het ziekenhuis wees uit dat Marcelo spierschade heeft in zijn rechteronderbeen. De linksachter mist niet alleen de Madrileense derby, maar ook de wedstrijd in de Champions League volgende week dinsdag tegen CSKA Moskou. Naar verwachting heeft hij zo'n twee weken nodig om te herstellen. Op 28 oktober staat de ClĂĄsico tegen FC Barcelona op het programma. Dan hoopt Real Madrid weer te kunnen beschikken over middenvelder Isco, die voorlopig out is na een blindedarmontsteking.

Silvio Berlusconi neemt Italiaanse derdeklasser Monza over

Silvio Berlusconi keert terug in het Italiaanse voetbal. De voormalige premier van Italië heeft met zijn holding Fininvest Monza gekocht, een club die aantreedt in de Serie C (derde klasse). Berlusconi, die zaterdag zijn 82e verjaardag viert, was 31 jaar voorzitter van AC Milan.

Fininvest kocht alle aandelen van Monza. Adriano Galliani, die bij AC Milan de rechterhand was van Berlusconi, wordt gedelegeerd bestuurder van de club. Huidig voorzitter Nicola Colombo blijft op post en zal samen met Galliani deel uitmaken van de raad van bestuur, net als Paolo Berlusconi, de jongere broer van de ex-voorzitter van AC Milan.

In april 2017 trok Berlusconi zich terug uit het Italiaanse voetbal. Hij verkocht toen AC Milan voor meer dan 700 miljoen euro aan de Chinese zakenman Yonghong Li. Momenteel is de club, financieel en sportief niet in goede doen, in handen van het Amerikaanse beleggingsfonds Elliott.

AC Milan boekte onder het vooritterschap van Berlusconi (1986-2017) veel successen, met onder meer acht landstitels en vijf eindzeges in de Europacup I/Champions League.

Fortuna DĂŒsseldorf zonder Benito Raman in NĂŒrnberg

Fortuna DĂŒsseldorf moet het morgen (15u30) zonder Benito Raman stellen op bezoek bij FC NĂŒrnberg op de zesde speeldag in de Bundesliga. De 23-jarige aanvaller heeft woensdag een knieblessure opgelopen in de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen (1-2 nederlaag). Dat heeft Fortuna-coach Friedhelm Funkel vandaag bekendgemaakt.

NĂŒrnberg-DĂŒsseldorf is een duel tussen promovendi. Beide teams wisten vijf punten uit de eerste vijf speeldagen te puren. Raman, deze zomer definitief overgenomen van Standard, trof dit seizoen al twee keer raak in vijf wedstrijden voor DĂŒsseldorf.

Slaven Bilic gaat Al-Ittihad coachen

Al-Ittihad heeft de Kroaat Slaven Bilic (50) aangesteld als nieuwe coach. Dat heeft de voetbalclub uit Saudi-Arabië vandaag aangekondigd.

Bilic zette zijn handtekening onder een contract van drie jaar. Hij is de opvolger van de Argentijn Ramon Diaz, die ontslagen werd.

De voormalige Kroatische international coachte eerder onder meer de Kroatische nationale ploeg (2006-2012), Lokomotiv Moskou, Besiktas en West Ham United. Bij die laatste club werd hij vorig jaar de laan uitgestuurd.

Jankovic bondscoach Chinese beloften

Aleksandar Jankovic is de nieuwe bondscoach van de Chinese beloften. De ex-trainer van onder meer Standard en KV Mechelen tekende voor twee seizoenen met optie op een bijkomend jaar. Hij zal er nauw samenwerken met bondscoach Lippi en Guus Hiddink, coach van de Olympische ploeg.