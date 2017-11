FT Buitenland: Bayern boekt ongeziene recordomzet - Messi krijgt vierde Europese Gouden Schoen De voetbalredactie

18u58

Bayern München boekt recordomzet van meer dan 640 miljoen euro

Bayern München heeft zijn bedrijfscijfers van het seizoen 2016-2017 bekendgemaakt. De Duitse recordkampioen zag een recordomzet van 640,5 miljoen euro binnenstromen.

De operationele kasstroom bedroeg 150 miljoen euro en de pure winst, na aftrek van belastingen, 39,2 miljoen euro, een stijging van 18,6 procent tegenover vorig seizoen. Bayern deed dus goude zaken. "De uitzonderlijke situatie staat ons toe te investeren in de eerste ploeg en onze plaats bij de Europese top te verzekeren", klonk het in een mededeling.

Bayern telt na twaalf speeldagen in de Bundesliga alweer zes punten voorsprong, en wist zich in de poule van Anderlecht al te verzekeren van de achtste finales van de Champions League.

Lionel Messi krijgt vierde Europese Gouden Schoen

Lionel Messi heeft vandaag voor de vierde keer in zijn carrière de Europese Gouden Schoen mogen ontvangen. Daarmee wordt de beste schutter uit de belangrijkste Europese kampioenschappen bekroond.

Messi maakte vorig seizoen 37 doelpunten voor Barcelona in La Liga. In het klassement van de Gouden Schoen, waarbij de moeilijkheid van de competities in rekening wordt gebracht, haalde de Argentijn het voor de Nederlander Bas Dost (Sporting Portugal, 34 goals) en de Gabonees Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund, 31 goals).

Tijdens een plechtigheid in Barcelona vertelde Messi dat hij nog elk jaar progressie maakt. "Net zoals ik groei naast het terrein, doe ik dat ook erop. Ik heb vooruitgang geboekt en nieuwe zaken aan mijn spel toegevoegd. Elke dag beleef ik meer en meer plezier", stelde de 30-jarige Argentijn, die zijn trofee uit handen kreeg van ploegmaat Luis Suarez. De Uruguayaan won de Schoen vorig jaar, Messi deed dat al in 2010, 2012 en 2013. Met vier Europese Gouden Schoenen komt Messi op gelijke hoogte van zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo. De Portugees won in 2008, 2011, 2014 en 2015.

Dit seizoen scoorde Messi al twaalf keer in evenveel speeldagen, waarmee hij andermaal de topschuttersstand in Spanje aanvoert.

Buitenlands Voetbal Tielemans over topper tegen PSG: "Het blijft maar een voetbalwedstrijd"

AS Monaco en Paris Saint-Germain werken zondag de topper van de veertiende speeldag in de Ligue 1 af. Het ongenaakbare PSG is voorlopig leider in Frankrijk, met zes punten meer dan regerend landskampioen Monaco. Monaco-middenvelder Youri Tielemans liet vrijdag zijn licht schijnen over de partij. "Schrik hebben we niet", liet hij optekenen. "Het is en blijft maar een voetbalwedstrijd."

Youri Tielemans voelt zich steeds beter in zijn vel in het prinsdom. De achtvoudig Rode Duivel stond sinds half oktober elke wedstrijd in de basis bij de Monegasken en voelt zich naar eigen zeggen "beter worden in elk facet van het spel". "Zondag wordt een erg belangrijke match op een erg hoog niveau", stak Tielemans van wal. "Het is aan ons om dat niveau te halen en zo onze tweede plaats te behouden." De Monegasken, die sinds dinsdag uitgeteld zijn in de Champions League, tellen drie punten voorsprong op nummer drie Olympique Lyon.

Ook over zijn eigen niveau is de Brusselaar meer en meer tevreden. "De coach (Leonardo Jardim, nvdr.) helpt me om in elk facet van het spel beter te worden. Zowel op defensief vlak - agressief zijn en tactisch juist staan - als offensief - mijn spel te spelen - krijg ik onze manier van spelen beter onder de knie. Ik ga zondag het maximum geven. Het maakt mij niet uit wie er tegenover mij staat. Schrik heb ik zeker niet. Het is en blijft maar een voetbalwedstrijd, hé."

Vorig seizoen pakte Monaco de titel in Frankrijk, maar dat lijkt dit seizoen - gezien de sterkte van PSG - moeilijk te gaan worden. Dat beaamde ook Tielemans. "Ons objectief is de tweede plaats vast te houden en ons zo opnieuw te kwalificeren voor de Champions League."

Buitenlands Voetbal Wullaert (Wolfsburg) en Cayman (Montpellier) ontlopen elkaar in kwartfinales CL

Twee speelsters van de Red Flames, Tessa Wullaert (Wolfsburg) en Janice Cayman (Montpellier), zijn nog in competitie in de Champions League voetbal voor vrouwen. Vrijdag werd in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales.

Wullaert werd met Wolfsburg gekoppeld aan Slavia Praag. Cayman speelt met Montpellier tegen Chelsea. De andere kwartfinales gaan tussen titelhouder Lyon en Barcelona, en Manchester City tegen Linköping.

De wedstrijden worden op 21/22 en 28/29 maart gespeeld.

Als Wullaert en Cayman allebei doorstoten, spelen ze tegen elkaar in de halve finales (21/22 en 28/29 april). De finale wordt op 24 mei in het Valeriy Lobanovskiy Dynamo Stadion in Kiev afgewerkt.

Fellaini weg bij United?

Jose Mourinho vreest dat hij Marouane Fellaini aan het eind van het seizoen kwijt zal spelen. De Rode Duivel (30) is einde contract en legde in september een eerste contractvoorstel naast zich neer. Hij bekijkt zijn opties. Hij kan voor het laatst in zijn carrière een grote slag slaan: een nieuwe langdurige overeenkomst bij United of een vrije transfer elders. Onder andere Besiktas is geïnteresseerd.



Mourinho: “Of ik een vertrek vrees? Ja. Ik kan je niet meer vertellen. Het is een discussie tussen speler en bestuur. Ik word daarin niet betrokken. Ik respecteer de speler: hij heeft het recht om over zijn eigen toekomst te beslissen. En ik respecteer het bestuur, omdat zij die beslissingen nemen en gesprekken voeren. Ik kan enkel afwachten en hopen dat ze een overeenkomst vinden.” Mourinho dringt er al een tijdje op aan om Fellaini’s contract open te breken. Hij ziet hem als een sleutelspeler. (KTH)

Gareth Bale (Real Madrid) hervat groepstraining

Gareth Bale lijkt na heel wat blessureleed stilaan klaar voor een comeback. De Welshe sterspeler hervatte vandaag de groepstraining bij Real Madrid. Coach Zinédine Zidane houdt nog in het midden of Bale na twee maanden afwezigheid weer klaar is voor het echte werk. "Het belangrijkste is dat Gareth er opnieuw bij is", vertelde Zidane tijdens een persbabbel. "Ik weet niet wanneer hij opnieuw zal spelen. Vandaag heeft hij meegetraind. Hij voelt zich goed, heeft geen pijn. We zullen zien wanneer hij kan terugkeren."

Bale speelde geen wedstrijd meer sinds de Champions Leaguepartij tegen Borussia Dortmund op 26 september. Blessures aan de linkerkuit en -dij hielden de linkspoot sindsdien aan de kant.

In de Spaanse media wordt Bale regelmatig bekritiseerd om zijn blessuregevoeligheid, maar Zidane nam het op voor zijn speler. "We weten wat hij ons kan bijbrengen. Hij is stevig, sterk, technisch heel goed en hij werkt hard. Elke wedstrijd die hij voor de club heeft gespeeld, heeft hij goede dingen getoond. Het is waar dat er veel over zijn blessures wordt gesproken, maar hij is belangrijk voor ons. Hij weet dat, ik weet dat, iedereen weet dat."

Of Bale morgennamiddag kan meespelen in de competitiematch tegen Malaga, wilde Zidane niet zeggen. Evenmin schepte Zizou duidelijkheid over de fitheid van aanvoerder Sergio Ramos, die vorig weekend tegen Atletico (0-0) zijn neus brak en de training hernam met een beschermend masker.

Real volgt in La Liga na twaalf speeldagen al op tien punten van leider Barcelona en kan zich dus geen puntenverlies meer veroorloven in de jacht op een nieuwe titel.

Foeke Booy wordt technisch manager bij ex-club Cambuur

Foeke Booy gaat vanaf 1 januari aan de slag als technisch manager van de Nederlandse tweedeklasser SC Cambuur. De Nederlandse oud-spits, die tussen 1980 en 1984 als speler voor Cambuur uitkwam, ondertekende een contract voor 2,5 seizoenen.

"Cambuur is de club waar ik ooit ben begonnen als speler. Het is fantastisch om terug te zijn en mijn steentje bij te kunnen dragen aan de ontwikkeling en groei van deze mooie club, helemaal met het nieuwe stadion op komst", zegt de 55-jarige Booy.

De Nederlander speelde in België voor Kortrijk (88-89), Club Brugge (89-93) en AA Gent (93-94). In het seizoen 2012-2013 coachte hij Cercle Brugge.

