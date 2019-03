FT buitenland. Bayern beent Dortmund bij ondanks assist Thorgan Hazard - Lukebakio en Raman scoren in Schalke Redactie

02 maart 2019

20u41

Bron: Belga 1

Bayern beent Dortmund bij aan kop na monsterzege op Mönchengladbach

Bayern München heeft op de 24e speeldag van de Bundesliga stevig uitgehaald bij Borussia Mönchengladbach. De Duitse kampioen haalde het met 1-5. Bayern komt door de zege samen aan kop met Borussia Dortmund.

Javi Martinez (2') en Müller (11') bezorgden Bayern een vlugge voorsprong, maar de thuisploeg sloeg terug via Stindl (37'), die raak trof op assist van Thorgan Hazard. Na de koffie stelden de bezoekers vlug orde op zaken, na een treffer van Lewandowski (47'). Gnabry (75') nette nadien de 1-4, opnieuw Lewandowski (91') strooide met een strafschopgoal nog wat meer zout in de wonde. Hazard stond de hele wedstrijd tussen de lijnen.

In de stand komt Bayern (54 ptn) op gelijke hoogte met Dortmund aan kop. Axel Witsel en co gingen vrijdag verrassend de boot in bij kelderploeg Augsburg (2-1). Mönchengladbach (43 ptn) volgt als vierde, achter Leipzig (45 ptn).

Caen droomt even, maar Mbappé bezorgt PSG de winst

Paris Saint-Germain heeft op de 27e speeldag in de Franse Ligue 1 de volle buit gehaald op het veld van Caen. De grootmacht uit de Franse hoofdstad kwam achter, maar via twee doelpunten van Kylian Mbappé won PSG toch nog met 1-2. Thomas Meunier speelde bij de bezoekers de hele partij.

Ninga (56') gaf Caen even hoop, maar Mbappé (59') stelde vlug gelijk op strafschop. Met een nieuwe treffer in het absolute slot draaide de Fransman (87') de situatie helemaal om. PSG (71 ptn), ruim aan kop in de Ligue 1 met twintig punten meer dan eerste achtervolger Rijsel, kent in eigen land weinig tegenstand en focust meer dan ooit op de Champions League. De Parijzenaars treffen woensdag in de return van de achtste finales Manchester United. PSG won de heenwedstrijd op Old Trafford met 0-2.

Lukebakio en Raman knallen Düsseldorf naar ruime zege op Schalke

Fortuna Düsseldorf heeft op in de Duitse Bundesliga Schalke 04 een ferme oplawaai verkocht. Düsseldorf won in Gelsenkirchen met 0-4. Dodi Lukebakio en Benito Raman namen elk een doelpunt voor hun rekening. Lukebakio (35') opende iets over het halfuur de score op strafschop. Kownacki (62') maakte er op een knappe doorsteekpass van Raman 0-2 van, waarna de Belg (68'), op aangeven van Lukebakio, zelf de score verder uitdiepte. Kownacki (84') zette met zijn tweede de 0-4-eindstand op het bord. Beide Belgen verlieten in het slotkwartier het veld. Düsseldorf staat in de stand met 31 punten op de elfde stek.

Pech voor Dembélé, die in extremis driepunter door de neus geboord ziet bij debuut in China

Een dag na de 1-0 zege van het Shandong Luneng van Marouane Fellaini tegen Beijing Renhe, is die andere Belgische nieuwkomer in de Chinese Super League er niet in geslaagd de competitie te starten met een overwinning. Mousa Dembélé speelde in zijn openingsduel met Guangzhou R&F 2-2 gelijk bij Chongqing Lifan.

De thuisploeg, getraind door de Nederlander Jordi Cruijff, kwam halverwege de eerste helft op voorsprong via een benutte elfmeter van Kardec (25.). Maar Dembélé, de hele wedstrijd centraal op het middenveld, en zijn ploegmaats bogen de achterstand na rust om, dankzij treffers van invaller Ye Chugui (56.) en Zahavi (74.). De zege leek binnen handbereik, maar drie minuten in blessuretijd zorgde opnieuw Kardec (90.+3) voor de 2-2 eindstand.



Morgen komt met Yannick Carrasco de derde (en laatste) landgenoot in China in actie. Hij trekt met Dalian Yifang naar Henan Jianye.