FT buitenland: Batshuayi met draagberrie van het veld gedragen in Revierderby, vrees voor enkelbreuk TLB

15 april 2018

18u37

Bron: Belga, Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Batshuayi met draagberrie van veld gedragen, vrees voor enkelb reuk

Schalke 04 heeft op de 30ste speeldag in de Duitse Bundesliga de altijd beladen Revierderby tegen Borussia Dortmund gewonnen met 2-0. Dortmund-aanvaller Michy Batshuayi werd in de slotminuten van het veld gedragen met een blessure. Na de wedstrijd verliet de Rode Duivel het stadion op krukken en later zette hij koers naar het ziekenhuis. Er wordt gevreesd voor een enkelbreuk.

OH OW! Dat wordt bidden voor @mbatshuayi ... 🙏 😥 pic.twitter.com/NV88UGjBS0 Play Sports(@ playsports) link

Evgen Konoplyanka (50.) en Naldo (82.) scoorden de doelpunten. Bij de bezoekers uit Dortmund stond Michy Batshuayi in de basis, maar de Rode Duivel kon zijn stempel niet drukken op het streekduel. 'Batsman' viel in de slotminuten geblesseerd uit na een tackle van Stambouli en moest op een draagberrie afgevoerd worden. Er lijkt sprake van een enkelblessure.

Bayern München is kampioen sinds vorig weekend, maar Schalke 04 doet wel een gooi naar de tweede plaats. Met nog vier speeldagen te gaan telt Schalke 04 55 punten, ofwel 4 meer dan Bayer Leverkusen en Dortmund (51 punten).

Michy Batshuayi left the stadium on crutches. Doctors will examine his left leg later today. Not looking good. #cfc pic.twitter.com/6ssm5AxeMs Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

PSV pakt 24ste landstitel na overtuigende zege tegen Ajax

PSV heeft vandaag de landstitel in de eredivisie behaald. De Eindhovenaren stelden het kampioenschap veilig door nummer twee Ajax met 3-0 te verslaan. Het is voor PSV de 24ste landstitel in de geschiedenis.

Gastón Pereiro opende halverwege de eerste helft de score. In de 38e minuut verdubbelde Luuk de Jong de voorsprong. Het derde doelpunt kwam na de pauze op naam van Steven Bergwijn. Luuk de Jong viel na die treffer uit met een blessure. Ajax beëindigde de wedstrijd met negen man na rode kaarten voor Nicolás Tagliafico (twee keer geel) en invaller Siem de Jong (direct rood).

PSV speelt de laatste drie wedstrijden nog tegen Roda JC, ADO Den Haag en FC Groningen. Ajax moet zich richten op de tweede plaats. De voorsprong op AZ is vijf punten.

In Schotland waren alle ogen gericht op de Old Firm, de stadsderby tussen Rangers en Celtic Glasgow. Celtic plaatste zich na een 4-0 zege tegen de aartsrivaal voor de finale van de FA Cup. Op Hampden Park stond Celtic aan de rust al 2-0 voor. Na de pauze moesten de Rangers met tien voort na rood voor Mccrorie, Celtic profiteerde optimaal. De club van Rode Duivel Dedryck Boyata, die 90 minuten afwerkte, won 154 van de onderlinge confrontaties. Rangers zette 159 Old Firms naar zijn hand, 99 keer eindigde het stadsduel onbeslist. In de finale van 19 mei neemt titelverdediger Celtic het op 19 mei op tegen Motherwell.

Lamah weer beslissend in de MLS, Ibrahimovic scoort ook bij eerste basisplaats

FC Dallas en Roland Lamah hebben hun vijfde wedstrijd in de Major League of Soccer (MLS) winnend afgesloten. Dallas won bij New England Revolution met 0-1. Roland Lamah gaf de assist bij het doelpunt. Ook Zlatan Ibrahimovic was weer beslissend bij LA Galaxy. De Zweed maakte de enige goal in de 0-1 zege bij Chicago.

Lamah zorgde een kwartier voor tijd voor de assist op Hayes, hetgeen volstond voor een 0-1 zege voor Dallas. De vijfvoudig Rode Duivel mocht meteen daarna gaan rusten. In de stand klimt Dallas naar de vijfde stek in de Western Conference, New England Revolution is derde in de Eastern Conference.

Zlatan Ibrahimovic stond op bezoek bij het Chicago Fire van Bastian Schweinsteiger voor het eerst aan de aftrap voor LA Galaxy. De Zweed, die LA eind maart vervoegde en toen bij zijn debuut in de derby tegen het LA FC van Laurent Ciman meteen twee maal scoorde, zorgde voor het enige doelpunt van de partij met een kopbal in de toegevoegde tijd van de eerste helft. De assistgever was met 107-voudig Engels international Ashley Cole eveneens niet de minste. Galaxy is tweede in de Western Conference, Chicago pas tiende in de Eastern Conference.

De treffer van Zlatan:

Zlantan Ibrahimovic sets MLS on fire as he scores his third league goal with the La galaxy against Bastian Schweinsteiger's Chicago Fire.

The match ended 1-0 in favour of Ibrahimovic's La galaxy#LAGalaxy #MLS #europefootballzone pic.twitter.com/ubhF8Zpwpr Europe Football Zone(@ eufootballzone) link