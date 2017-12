FT buitenland: Batshuayi mag zich tonen in League Cup - Robben moet rentree bij Bayern uitstellen De voetbalredactie

Meppende Sionvoorzitter krijgt in beroep strafvermindering

De voorzitter van de Zwitserse eersteklasser FC Sion Christian Constantin is in beroep minder streng gestraft voor de klappen die hij in september uitdeelde aan een tv-commentator. De Zwitserse voetballiga bracht zijn schorsing terug van veertien naar negen maanden.

Constantin moet ook een fors mindere boete betalen, 30.000 Zwitserse frank (25.700 euro) in plaats van 100.000 Zwitserse frank.

De feiten vonden op 21 september plaats na afloop van het competitieduel van Sion in Lugano (1-2). De Sionpreses ging toen commentator en ex-coach Rolf Fringer te lijf nadat die hem "een narcist met nul procent empathie" had genoemd. Fringer kreeg enkele klappen en viel op de grond. Volgens de Zwitserse voetbalbond had Constantin "de gedragsregels duidelijk en ernstig geschonden" en de "waarden van het voetbal beschaamd".

In beroep luidde het oordeel van de rechtbank dat de Sionvoorzitter "niet met voorbedachtheid" had gehandeld en de omstandigheden "onverwacht en uitzonderlijk" waren.

Door de strafvermindering heeft Constantin nu nog een stadionverbod tot 13 juli.

Barthélémy Constantin, sportief directeur van Sion én zoon van, kreeg eind oktober een stadionverbod van tien wedstrijden opgelegd omdat hij in diezelfde wedstrijd tv-analist Fringer "ernstige bedreigingen" naar het hoofd had geslingerd.

FC Sion, de club van tweevoudig Rode Duivel Ilombe Mboyo, staat momenteel tiende en laatste in de Zwitserse Super League.

photo_news Christian Constantin.

EPA Christian Constantin.

Michy Batshuayi krijgt kans in League Cup

Chelsea neemt het morgen in de kwartfinales van de League Cup op tegen Bournemouth. Antonio Conte, de coach van The Blues, rekent op Michy Batshuayi om de poorten naar de halve finales open te beuken.

Met de drukke eindejaarsperiode in het Engelse voetbal voor de boeg belooft Conte te roteren. Sterkhouders als Thibaut Courtois en Eden Hazard krijgen mogelijk rust. "Maar de League Cup blijft een belangrijk doel voor ons en we hebben de ambitie om de halve finales te bereiken", vertelde de Italiaanse trainer vandaag op een persconferentie. "Ik zal tegen Bournemouth een kans geven aan spelers die het verdienen om op het veld te staan, zoals Batshuayi. Charly Musonda jr. sukkelt sinds vorige week met een liesblessure en is out."

Batshuayi speelt sinds de zomer van 2016 voor het team uit Londen, maar kon zich vooralsnog niet opwerpen als titularis. De spits vond dit seizoen in alle competities al negen keer de weg naar doel. Chelsea won de League Cup voor het laatst in 2015. Vorig seizoen ging Manchester United met de trofee aan de haal.

Action Images via Reuters

Quincy Promes speler van het jaar in Rusland

Quincy Promes is uitgeroepen tot beste voetballer van 2017 in Rusland. De aanvaller van Spartak Moskou kreeg bij een door de Russische krant Sport-Express georganiseerde stemming de meeste punten. De Nederlandse international verdiende er in totaal 184. Promes eindigde daarmee voor doelman Igor Akinfejev van CSKA Moskou (151 punten) en aanvaller Fedor Smolov van FK Krasnodar (127). De 25-jarige Promes veroverde afgelopen seizoen met Spartak Moskou de Russische titel. Met twaalf treffers en tien assists had de 25-voudige international daarin een belangrijk aandeel.

EPA Quincy Promes (links) in actie in het CL-duel tegen Liverpool.

Robben pas na Nieuwjaar weer paraat

Arjen Robben moet zijn rentree bij Bayern München uitstellen tot na de winterstop. De Nederlandse aanvaller traint weliswaar weer mee met de ploeg van trainer Jupp Heynckes, maar die wil nog geen risico nemen met Robben. Heynckes laat hem daarom buiten zijn selectie voor de bekerwedstrijd woensdag tegen Borussia Dortmund. "Arjen heeft goed getraind en is bijna pijnvrij", zei Heynckes over de vleugelspits die vorige maand een hamstringblessure opliep en daarna ook nog last van zijn heup kreeg. "Ik wil alleen geen risico met hem nemen. We hebben erover gesproken en Arjen gaf zelf ook aan dat het te vroeg is." Robben raakte op 22 november in het Champions League-duel tegen Anderlecht (1-2) geblesseerd.

BELGA

KNVB verlengt contract succescoach vrouwenteam

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft het contract van Sarina Wiegman, die het nationale vrouwenelftal traint, opengebroken tot en met de Olympische Spelen van 2020 in Tokio. Wiegman coachte de Oranje Leeuwinnen afgelopen zomer naar EK-winst in eigen land.De 48-jarige Nederlandse werd eind oktober tijdens de Best FIFA Football Awards in Londen uitgeroepen tot Coach van het Jaar in het vrouwenvoetbal. "Sarina heeft een enorm belangrijke rol gespeeld in het succes dat afgelopen zomer is geboekt op het EK. Daarmee heeft het vrouwenvoetbal in Nederland een grote boost gekregen en daar willen wij Sarina voor belonen", meldt de KNVB. "Haar kwaliteiten zijn onomstreden, niet voor niets heeft de FIFA haar verkozen tot Beste Trainer van een Vrouwenelftal. We hadden al een overeenkomst met Sarina tot en met het WK van 2019, nu hebben wij dat met trots verlengd tot en met de Olympische Spelen van 2020. Met haar aan het roer zien we de toekomst van de Oranje Leeuwinnen rooskleurig tegemoet."

ANP Sarina Wiegman.

Nederlandse ref gestraft om lening

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft disciplinaire maatregelen getroffen tegen scheidsrechter Danny Makkelie. De KNVB wil niet zeggen om welke maatregelen het gaat. De 34-jarige arbiter wordt gestraft omdat hij een flinke som geld had geleend van oud-arbiter Jaap Uilenberg. Die zit in de scheidsrechterscommissie van de Europese voetbalbond (UEFA) en fungeert tevens als coach van Makkelie. Makkelie had het geld nodig voor de verbouwing van zijn nieuwe woning. "Onderzoek heeft uitgewezen dat het over een risicoloze, kortlopende lening ging die binnen twee maanden is afgelost", meldt de KNVB in een korte verklaring. "De KNVB heeft integriteit hoog in het vaandel staan en heeft beiden hierop aangesproken. Richting Makkelie zijn disciplinaire maatregelen genomen."

Photo News

Ex-bondscoach 'Socceroos' aan de slag in Japan

De Australische oud-bondscoach Ange Postecoglou heeft een nieuwe baan gevonden. Enkele weken nadat hij was gestopt als bondscoach, ondertekende Postecoglou een contract bij Yokohama F. Marinos, de nummer vijf van de Japanse competitie. Postecoglou (52) had de nationale ploeg van Australië ruim vier jaar onder zijn hoede. De geboren Griek nam de 'Socceroos' in de aanloop naar het WK 2014 over van de Duitser Holger Osieck. Postecoglou zorgde voor vernieuwing en verjonging van de selectie en werd in 2015 met Australië kampioen van Azië. De kwalificatie richting het WK 2018 in Rusland verliep echter uiterst moeizaam, waardoor de positie van Postecoglou onder druk kwam te staan. De Australiërs kwalificeerden zich voor de WK-eindronde door zeges tegen Syrië en Honduras in de play-offs. Amper een week daarna stapte Postecoglou op.

AFP Ange Postecoglou.

Musonda Jr mag op uitleenbasis weg

Charly Musonda Jr (21) mag Chelsea deze winter op uitleenbasis verlaten. Aan belangstelling geen gebrek. Een terugkeer naar Spanje behoort tot de mogelijkheden. Zijn management heeft lijntjes uitliggen naar Betis, waar hij al eens een jaartje op huurbasis speelde, FC Sevilla en Inter. Of al die opties realistisch zijn, is maar de vraag. Chelsea staat erop dat hij ook ergens aan spelen toekomt. Musonda tekende begin deze maand verrassend tot 2022 bij. Eerder leek hij op een transfer aan te sturen. Morgen in de League Cup tegen Bournemouth mag hij net als Michy Batshuayi nog eens hopen op speelkansen. (KTH)

