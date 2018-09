FT buitenland. Basisspeler Boyata wint met Celtic 'Old Firm' tegen Rangers Redactie

02 september 2018

15u18 0 Buitenlands Voetbal Ook over de grens is het nieuwe seizoen afgetrapt. Nog snel even poolshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Celtic klopt Rangers

Celtic heeft in Schotland het prestigeduel tegen de Rangers van manager Steven Gerrard met 1-0 gewonnen. Rode Duivel Dedryck Boyata speelde voor Celtic de hele wedstrijd in de stadsderby van Glasgow, ook bekend als de 'Old Firm'.

Boyata kende een relatief rustige namiddag en had nauwelijks werk. Op het eerste en enige doelpunt was het wachten tot in de 62ste minuut, toen de Fransman Olivier Ntcham Celtic op aangeven van de Schot James Forrest de zege schonk. Celtic is na vier speeldagen tweede met negen punten, op drie punten van leider Hearts. Met vijf op twaalf zijn de Rangers pas zevende.

De afgelopen weken kreeg Boyata enorme kritiek van de eigen fans, omdat hij door transferbeslommeringen een selectie weigerde. Toch blijft de Rode Duivel elke week in de ploeg staan.