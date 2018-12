FT buitenland. Barranquilla en Paranaense spelen gelijk in heenwedstrijd van finale Copa Sudamericana Redactie

06 december 2018

10u12

Bron: Belga

Het Colombiaanse Junior Barranquilla en het Braziliaanse Atlético Paranaense hebben 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de finale om de Copa Sudamericana. Dat is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League.

Paranaense kwam na 50 minuten op voorsprong via aanvaller Pablo. Slechts twee minuten later maakte Yony Gonzalez gelijk. Halfweg de tweede periode miste Rafael Perez een strafschop voor de thuisploeg.

Op 12 december wordt de terugmatch gespeeld in het Braziliaanse Curitiba.