FT buitenland: Barcelona wint de Youth League - Excuses FA voor tweet over Kane

23 april 2018

21u40 87 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Excuses FA voor tweet over Kane

De Engelse voetbalbond FA heeft excuses aangeboden voor de tweet over Harry Kane. Daarin stond dat Man United-verdediger Chris Smalling Spurs-spits Harry Kane in zijn zak had.

Niet iedereen kon de grap waarderen. Sommigen benadrukten dat de FA neutraal moet blijven na de FA Cup-wedstrijd tussen Manchester United en Tottenham Hotspur (2-1).

Di Francesco: "Ik hou van Klopps filosofie, maar speel niet graag tegen hem"

Eusebio Di Francesco, de hoofdcoach van AS Roma, blikte vooruit op de heenwedstrijd van de halve finales van de Champions League, dinsdagavond in en tegen Liverpool. Di Francesco wilde de gelijkenissen tussen beide teams benadrukken. "Ik hou van de voetbalfilosofie van Jürgen Klopp. Die is erg vergelijkbaar met de mijne", aldus de T1 van de Giallorossi.

"Ik verwacht een heel andere partij in vergelijking met onze 3-0 zege tegen Barcelona", opende Di Francesco. "Liverpool is een ander team. Het speelt met meer intensiteit, een hoog tempo en een hoge balcirculatie. Kortom: erg aanvallend. In Italië kom je zo geen enkele tegenstander tegen. Ik hou van de filosofie van Klopp, maar speel niet graag tegen teams met zo'n trainer. Zijn manier van denken over voetbal is vergelijkbaar met die van mij, al heeft Klopp natuurlijk al veel meer bereikt dan mij. Maar daar mag verandering in komen. Ik wil, nu we in de halve finale staan, naar de finale van de Champions League."

De filosofieën van beide trainers zijn gelijklopend en dus mag een open wedstrijd verwacht worden woensdag. "Wij gaan uit van onze eigen sterkte", vervolgde Di Francesco. "We zijn naar Engeland gekomen om ons eigen spel te spelen en Liverpool onze wil op te leggen."

Linksachter Aleksandar Kolarov, oud-speler van Manchester City, schoof ook aan op de persconferentie. Hij liet weten zich zeker niet alleen gaan richten op zijn rechtstreekse tegenstander op het veld, de Egyptenaar Mohamed Salah, het goudhaantje van Liverpool. "Het is niet voldoende om één speler uit te schakelen. Daarmee ben je er nog lang niet. Liverpool is veel meer dan Salah alleen. Ze hebben een aantal zeer goede voetballers, die in een hoog tempo kunnen voetballen. We zullen het beste uit onszelf moeten halen om de finale te kunnen halen."

Atlético moet Juanfran missen in Europa League-duel tegen Arsenal

Atlético Madrid kan donderdagavond tijdens de heenwedstrijd van de halve finales van de Europa League, op bezoek bij Arsenal, geen beroep doen op Juanfran. De rechtsachter is out met een blessure aan de linkerhamstring, liet de Madrileense club weten.

Los Colchoneros preciseren in hun persbericht niet hoe lang Juanfran buiten strijd zal zijn, maar gezien het type blessure zal de verdediger hoogst waarschijnlijk ook onzeker zijn voor de competitiewedstrijd van zondag tegen Alaves en de terugwedstrijd van de halve finales van de Europa League, volgende week donderdag in Madrid.

Juanfran moest zondag na 65 minuten het veld verlaten tijdens de competitiewedstrijd tegen Betis Sevilla (0-0). De rechtsachter kampte ook in maart al met een gelijkaardige blessure.

Barcelona klopt Chelsea en steekt tweede eindzege UEFA Youth League op zak

De jonkies van FC Barcelona hebben in het Zwitserse Nyon de vijfde editie van de UEFA Youth League op hun naam geschreven. In de finale klopte Barcelona Chelsea met 3-0. Barça, dat ook de eerste editie van de Youth League won in 2014, is de opvolger van Red Bull Salzburg, dat vorig jaar de jongerenversie van de Champions League won door in de eindstrijd Benfica te kloppen met 2-1.

De doelpunten van de min 19-jarigen van Barcelona kwamen van van Marques Mendez (33. en 52.), een 17-jarige Venezolaanse aanvaller, en Abel Ruiz (90.+2), een 18-jarige Spaanse spits.

Bij Chelsea zat met Joseph Colley het broertje van Genk-verdediger Omar Colley op de bank. De 19-jarige middenvelder heeft de Zweedse nationaliteit, omdat hij - net als broer Omar - in Zweden zijn jeugdopleiding kreeg. De familie Colley werd geboren in Ghana.

Anderlecht ging er in de groepsfase van de Youth League al uit. De Brusselaars beëindigden hun poule, met Bayern (14 ptn), PSG (10) en Celtic (6), als vierde en laatste met vier punten. In 2015 en 2016 behaalde paars-wit telkens de halve finales van de Youth League.

AEK Athene is nu ook officieel kampioen van Griekenland

De kampioenstitel van AEK Athene, dat gisteren kampioen werd in Griekenland, is nu ook offcieel bevestigd door de Griekse voetbalbond. Vandaag is het beroep van eerste achtervolger PAOK Saloniki verworpen. PAOK had een klacht ingediend nadat het drie punten had verloren omdat zijn voorzitter gewapend het veld was opgestapt.

Toen PAOK-voorzitter Ivan Savvidis Saloniki op 11 maart in de thuismatch tegen AEK Athene gewapend met een pistool het veld betrad, verloor PAOK als straf drie punten. Maar PAOK, dat tweede stond in de rangschikking en op 8 punten van leider AEK Athene volgde, had geprobeerd in beroep de drie punten terug te krijgen. Die drie punten zouden terug wat spanning in de competitie hebben gebracht, omdat de achterstand dan niet meer acht, maar vijf punten zou bedragen op twee speeldagen van het einde. Maar vandaag heeft de Griekse voetbalbond het beroep dus verworpen en daardoor kan AEK Athene zich nu ook officieel kampioen noemen.

Het Griekse voetbal kent een desastreus seizoen. Nadat Savvidis gewapend het veld opliep, werd de Super League twee weken stilgelegd en kreeg de Grieks-Russische voorzitter een stadionverbod van drie jaar. Bovendien werd de Griekse competitie meermaals geteisterd door hevige supportersrellen.

AEK Athene maakte gisteren een einde aan de jarenlange hegemonie van Olympiacos. Het won met 2-0 van Levadiakos, waardoor het zijn eerste titel in 24 jaar pakte. Voor het eerst sinds 2011 gaat de titel niet naar Olympiacos. De club uit Piraeus, de derde in de stand en met een rist Belgen in de selectie, telt vier punten achterstand op PAOK Saloniki met nog twee speeldagen voor de boeg. Op 12 mei is er ook nog de Griekse bekerfinale tussen AEK Athene en ... PAOK Saloniki.

Ajax moet aanvoerder Joël Veltman zes tot negen maanden missen

Ajacied Joël Veltman is langdurig uit roulatie. Nader medisch onderzoek heeft uitgewezen dat de aanvoerder de voorste kruisband van zijn rechterknie heeft gescheurd. De 26-jarige verdediger wordt op korte termijn geopereerd. Hij zal zes tot negen maanden buiten strijd zijn.

Veltman moest afgelopen donderdag in het thuisduel met VVV-Venlo met een brancard van het veld worden gedragen. Vrijdag werd de gekwetste rechterknie van de Nederlander (19 caps, 2 goals) onderzocht. Toen was al duidelijk dat het om ernstig letsel ging. Vandaag werden de slechte vooruitzichten voor Veltman bevestigd.

Klopp: "Zowel Roma als Liverpool verdienen het om in de halve finales te staan"

Liverpool-coach Jürgen Klopp blikte vandaag vooruit op de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Reds, dinsdagavond op Anfield Road tegen AS Roma. Klopp wilde voor aanvang niet de favorietenrol op zich nemen. "Het kan me niet schelen dat mensen zeggen dat de druk bij ons ligt. In het algemeen kan het me zelfs niet schelen wat mensen van de wedstrijd denken", liet de Duitser optekenen.

"De meeste waarnemers hadden in deze halve finale waarschijnlijk Manchester City tegen Barcelona verwacht", stak Klopp van wal. "Maar het zijn juist verrassingen die ervoor zijn gaan zorgen dat ik zo van deze sport hou. Liverpool en Roma verdienen het beiden om in de halve finales te staan. We zijn elkaar waard en het zal knokken worden om de finale te bereiken."

De Liverpool-coach prees tegenstander Roma vervolgens veelvuldig. "Het is een goed georganiseerd team, dat sterk in de breedte is. Edin Dzeko ken ik nog van in Duitsland, maar de hele selectie is sterk. De laatste wedstrijden wisselden ze telkens bijna hun hele team en toch slaagden ze er nog in te winnen. Wij spelen nu thuis, dat is een voordeel. Maar Roma is ook op verplaatsing sterk."

Voor de sterspeler van de Reds Mohamed Salah - die zondagavond nog verkozen werd tot Speler van het Jaar in de Premier League - wordt de partij tegen Roma extra speciaal. Hij kwam de voorbije zomer pas over van de Romeinen. "De wedstrijd is inderdaad extra speciaal voor Mo", vervolgde Klopp. "Hij kent Roma ook iets beter dan ons. Dat hij zo'n topseizoen draait, is trouwens ook de verdienste van Roma. We moeten alle coaches en zijn oud-ploegmakkers eigenlijk bedanken."

De 25-jarige Salah scoorde in zijn debuutseizoen bij Liverpool al 41 keer in 46 officiële wedstrijden. Hij is momenteel topschutter in de Premier League met 31 goals uit 33 duels.

AS Roma strikt met Qatar Airways nieuwe hoofdsponsor

Luchtvaartmaatschappij Qatar Airways is de nieuwe hoofdsponsor van AS Roma, het team van Rode Duivel Radja Nainggolan en halvefinalist in de Champions League. Dat heeft de Italiaanse club aangekondigd op zijn website. De verbintenis loopt tot het einde van het seizoen 2020-2021.Dinsdagavond, in de halve finale van de Champions League tegen Liverpool, zullen de Romeinen voor het eerst met de nieuwe sponsor op hun truitjes spelen.

Qatar Airways is pas de zevende hoofdsponsor van het team in 90 jaar tijd. Volgens AS Roma gaat het om de grootste sponsordeal uit de clubgeschiedenis en een van de grootste sponsorcontracten ooit voor een Italiaanse club. Het precieze bedrag van het akkoord is niet bekendgemaakt, maar verschillende Italiaanse media melden dat het om een bijdrage zou gaan van 40 miljoen euro verspreid over drie jaar. AS Roma is een van de populairste clubs in de Serie A, maar had geen shirtsponsor sinds het einde van het seizoen 2012-2013. Toen liep het contract met telecomoperator Wind af.

Qatar Airways is aanwezig in heel wat sporten en was van 2013 tot 2017 hoofdsponsor van FC Barcelona, de club die AS Roma uitschakelde in de kwartfinales van de Champions League.

"Met de start van de bouw van het nieuwe stadion, voorzien eind dit jaar, en de eerste halve finale in de Champions League in 34 jaar, beleven onze supporters erg opwindende tijden", reageerde James Pallotta, de Amerikaanse voorzitter van AS Roma. "We zijn fier dat we de naam Qatar Airways op onze truitjes mogen dragen en zijn ongeduldig om samen te werken om in de toekomst zowel op sportief als op commercieel vlak successen te boeken." Ook Akbar Al Baker, de baas van Qatar Aiways, is verheugd over het akkoord. "AS Roma is een van de bekendste clubs in de wereld", zegt hij. "Ons gemeenschappelijk streven naar innovatie en uitmuntendheid heeft de onderhandelingen vereenvoudigd."

L’#ASRoma è lieta di annunciare @qatarairways come Main Global Partner e nuovo sponsor di maglia#GoingPlacesTogether pic.twitter.com/VJatNteRew AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Ex-Anderlecht-speler en Chelsea-flop laat zich vallen na… duw van ref

Marko Marin: kent u hem nog? De gewezen Duitse international werd door Chelsea in 2015 voor een half seizoen uitgeleend aan Anderlecht, waar de aanvallende middenvelder nooit kon overtuigen. Marin komt tegenwoordig uit voor Olympiakos, dat gisteren met 1-0 ten onder ging op bezoek van Apollon Smirnis.

De bezoekers schreeuwden wel tweemaal om een penalty, maar de ref weigerde het leer op de stip te leggen. Björn Engels en co waren woest. Ook Marin kwam zich moeien, al werd die laatste prompt het mikpunt van spot. De Duitser liet zich namelijk vallen na een lichte duw van de scheidsrechter. Opvallend. Ter info: Olympiakos staat pas op de derde plek in de Griekse eerste klasse.

Madre mía... el piscinazo definitivo, fíjate en el vídeo abajo a la derecha: Marko Marin siente el contacto DEL ÁRBITRO y se tira al suelo! 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/MWyN3c8FLi Footbie España(@ footbieES) link

Superheld Batshuayi

Michy Batshuayi is out voor de rest van het seizoen. Hij blesseerde zich tijdens de derby tegen Schalke 04 aan zijn linkerenkel. Maar dat laat de 24-jarige spits duidelijk niet aan zijn hart komen. In een reclamefilmpje voor Disney, ter promotie van de nieuwe Avengers film, doet Batshuayi auditie voor de rol als een van de superhelden. "Superhelden blesseren zich nooit", luidt het.

Les super-héros ne se blessent jamais. Maintenant que Dortmund est sain et sauf, j’ai rejoint l’équipe d’ @avengers pour préparer au mieux la Coupe du Monde. Merci @disneybe pour leur confiance. 🦇 @marvel #avengersinfinitywar pic.twitter.com/7o1aog4CkS Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

De aanvaller van Chelsea, uitgeleend aan Dortmund, voelt zich duidelijk terug goed in zijn vel nu bekend geraakte dat zijn WK-deelname waarschijnlijk niet in het gedrang komt.

Arsenal verliest Mo Elneny met enkelblessure

Arsenal zal het de volgende wedstrijden zonder zijn Egyptische middenvelder Mohamed Elneny moeten stellen. In de competitiematch van zondag tegen West Ham (4-1) liep hij een blessure aan de linkerenkel op. Hij moest met een draagberrie van het veld worden gedragen.

Op hun website bevestigen de Gunners maandag dat de ligamenten van Elneny zijn geraakt. "We hopen dat Mo dit seizoen nog voor Arsenal kan voetballen", luidt het.

Arsenal staat in de Premier League met nog vier wedstrijden te spelen op de zesde plaats. Het Londense team, waar Arsène Wenger na dit seizoen vertrekt, is ook nog actief in de halve finales van de Europa League. Daarin speelt Arsenal tegen Atletico Madrid (26 april thuis, 3 mei in Madrid).

De 25-jarige Elneny telt 60 caps achter zijn naam (vijf goals). Op het WK is hij met zijn land ingedeeld in groep A met organisator Rusland, Saoedi-Arabië en Uruguay. Op 6 juni oefent Egypte in Brussel tegen de Rode Duivels.

Chiellini (Juventus) houdt hamstringblessure over aan clash tegen Napoli

Juventusverdediger Giorgio Chiellini heeft zondag in de competitietopper tegen Napoli een scheurtje in de linkerhamstrings opgelopen. Dat bevestigt de Oude Dame maandag op de teamwebsite.

Chiellini moest al na amper 11 minuten het veld verlaten. Competitieleider Juve verloor het topduel tegen Dries Mertens en co met 0-1, waardoor Napoli in de stand naderde tot op 1 punt. Het is voorlopig onduidelijk of het seizoen van de topverdediger voorbij is.

Werder Bremen-kapitein Junuzovic verlaat club na dit seizoen

Werder Bremen moet na dit seizoen op zoek naar een nieuwe kapitein. Huidig aanvoerder Zlatko Junuzovic verlaat namelijk zijn club. De 30-jarige Oostenrijkse middenvelder heeft besloten zijn contract bij de Duitse club niet te verlengen. Dat maakte Werder Bremen maandag bekend op zijn website.

Zes jaar geleden kwam Zlatko Junuzovic, een Oostenrijker met Servische roots, over van de Oostenrijkse club Austria Wenen. Op zes jaar tijd speelde hij 195 wedstrijden voor Werder Bremen en scoorde hij 22 keer. De nieuwe bestemming van Junuzovic is nog niet bekend.

"Ik heb een beslissing genomen, maar er moeten nog een paar details opgelost worden, waardoor ik nog niets kan onthullen", zegt hij. In oktober vorig jaar zette Junuzovic nog een punt achter zijn interlandcarrière.

Hassane Bandé traint alvast mee bij Ajax

Hassane Bandé heeft vandaag voor het eerst meegetraind met Ajax. De aanvaller wil zijn conditie alvast op peil houden bij zijn nieuwe club. Normaal gaat zijn contract bij de Amsterdamse club pas op 1 juli in, maar het uit 1A gedegradeerde KV Mechelen komt niet in actie in de play-offs. Daarom besliste Bandé het nieuwe seizoen in Amsterdam voor te bereiden.

Ajax en Bandé bereikten in december al overeenstemming over een vijfjarig contract. De buitenspeler uit Burkina Faso degradeerde op 11 maart met KV Mechelen naar 1B en kwam sindsdien niet meer in actie. Bij Malinwa was hij dit seizoen goed voor twaalf doelpunten. Ajax betaalde ruim 8 miljoen euro voor Bandé.

Welcome in ✖️✖️✖️, Hassane Bandé!



🇧🇫🇧🇫🇧🇫 pic.twitter.com/TWJtqLKRWh AFC Ajax(@ AFCAjax) link

Vaste linksachter van Mannschaft blijft FC Keulen trouw

FC Keulen heeft uiterst goed nieuws naar buiten kunnen brengen. Sterspeler Jonas Hector verlengde zijn contract bij de Geitenbokken tot medio 2023. De contractverlenging is opvallend omdat Keulen, momenteel laatste in de Bundesliga, quasi zeker is van degradatie naar tweede klasse. De 27-jarige Hector is de voorbije jaren de vaste linksachter van de Duitse Mannschaft.

Met nog drie speeldagen te gaan telt rode lantaarn Keulen acht punten achterstand op nummer zestien Freiburg, dat op het einde van het seizoen een barrageduel moet spelen met een tweedeklasser. Een vrij uitzichtloze situatie dus voor de roodhemden. Maar net op dat moment kan de club haar sterspeler langer aan zich binden.

Jonas Hector, sinds 2010 goed voor 187 officiële optredens (en zes goals) voor Keulen, zette vandaag zijn krabbel onder een overeenkomt tot juni 2023. Keulen had hem in de zomer van 2010 transfervrij opgepikt bij SV Auersmacher in de Duitse vijfde klasse. De linksachter had in Keulen nog een contract tot juni 2021, maar kon de voorbije maanden rekenen op de interesse van tal van topploegen uit binnen- en buitenland.

"FC Keulen maakte het mogelijk voor mij door te stoten van de lagere klassen tot in de nationale ploeg", opende Hector op de clubwebsite. "Ik ben de club zeer dankbaar en voel mij diep verbonden met Keulen. Ik had na dit seizoen makkelijk van club kunnen wisselen, maar dat voelde niet goed aan. We hebben de afgelopen weken veel samengezeten en ik heb diep nagedacht. De uitkomst daarvan is duidelijk: ik wil bij FC Keulen blijven en mij volgend seizoen, samen met het team en de fans, volledig geven."

Hector maakte zijn debuut voor de Mannschaft in het najaar van 2014, nadat de Duitsers een half jaar eerder wereldkampioen werden. Sindsdien kwam hij in 3,5 jaar tot 36 caps (en drie goals) voor Duitsland. Vorige zomer won hij met de Mannschaft de Confederations Cup in Rusland.

Legen... wait for it... DARY! 🙌 #effzeh pic.twitter.com/SQfZg3UusO 1. FC Cologne(@ fckoeln_en) link

Danny Blind treedt toe tot raad van commissarissen Ajax

Danny Blind is officieel toegetreden tot de raad van commissarissen van Ajax. Een meerderheid van de aandeelhouders van de Amsterdamse club steunde vandaag de voordracht van de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal.

De 56-jarige Blind is de opvolger van Theo van Duivenbode, die zijn functie in het begin van het seizoen neerlegde uit onvrede over het beleid bij Ajax. Zijn benoeming gaat per direct in en duurt minimaal 3,5 jaar. De raad van commissarissen van Ajax bestaat verder uit voorzitter Leo van Wijk, Ernst Ligthart, Leen Meijaard en Peter Mensing.

Blind voetbalde tussen 1986 en 2000 voor Ajax. Daarna was hij als jeugdtrainer, hoofdcoach, hoofd opleidingen en technisch manager aan de Amsterdamse club verbonden.

Blind ging in 2011 als technisch directeur van Ajax aan de slag toen de toenmalige beleidsmakers van de club met Louis van Gaal als algemeen directeur verder wilden. Johan Cruijff stapte echter met enkele jeugdtrainers naar de rechter en wist de benoeming van Van Gaal te voorkomen. Blind besloot zijn functie toen neer te leggen.

Blind werd vorig jaar ontslagen als bondscoach van het Nederlands elftal.

Nederlands recordinternational Wesley Sneijder krijgt afscheidswedstrijd

Wesley Sneijder kan op een waardige manier uitzwaaien als Nederlands international. De 33-jarige middenvelder zal op 6 september meespelen en geëerd worden in de oefenwedstrijd tegen Peru. Dat heeft de Nederlandse voetbalbond KNVB bekendgemaakt. Sneijder is bij Oranje recordinternational met 133 caps.

"Ik ben hartstikke blij met wat er nu gaat gebeuren", reageerde Sneijder, die nu voetbalt voor Al-Gharafa in Qatar. "Dit is het afscheid zoals ik het droomde. Gewoon: afscheid nemen in een wedstrijd, in een team dat me dierbaar is en op een plaats die me dierbaar is. Ik kan haast niet wachten tot 6 september."

Sneijder debuteerde in 2003 als invaller in de oefeninterland tegen Portugal (1-1). Met Nederland imponeerde hij vooral op het WK, met de verloren finale in 2010 en de derde plaats in 2014. Vorige maand besloot hij te stoppen met zijn interlandcarrière na een gesprek met de nieuwe bondscoach Ronald Koeman.

Guardiola: "Er was geen betere speler dan De Bruyne"

Niet Kevin De Bruyne, maar de Egyptenaar Mohamed Salah (Liverpool) werd zondagavond verkozen tot Speler van het Jaar in Engeland. En dat is niet naar de zin van Pep Guardiola, coach van De Bruyne bij Manchester City.

Volgens de Spanjaard had de Rode Duivel altijd de trofee moeten krijgen. "Als je de voorbije negen à tien maanden analyseert, dan was er geen betere speler dan De Bruyne", liet Guardiola volgens de BBC optekenen. "Wat regelmaat betreft, stond hij er. Misschien zijn er spelers die betere cijfers achter hun naam hebben, maar die spelen niet voor het team dat vijf speeldagen voor het einde zeker is van de landstitel. Hij was gewoon de beste." KDB is bij Manchester City aan zijn beste seizoen tot nu toe bezig en had een belangrijk aandeel in de vijfde landstitel van de Citizens. In de Premier League scoorde hij dit seizoen zeven keer en leverde hij vijftien assists.

Op de 45e Professional Footballers' Association (PFA) Awards viel Manchester City toch nog in de prijzen. De Duitser Leroy Sané werd verkozen tot Jonge Speler van het Jaar.

CAF geeft elk Afrikaans WK-team 500.000 dollar

De Afrikaanse Voetbalconfederatie (CAF) kent 500.000 dollar (409.000 euro) toe aan de vijf Afrikaanse landen die zich geplaatst hebben voor het komende WK in Rusland. Dat heeft CAF-voorzitter Ahmad Ahmad bekendgemaakt in Caïro.

De volgens Ahmad "bescheiden" som wordt besteed aan de voorbereiding van de vijf Afrikaanse landen op het WK: Egypte, Marokko, Nigeria, Senegal en Tunesië. De Tunesiërs zijn op het WK in groep G tegenstanders van de Rode Duivels.

"Op voetbalgebied staat elke federatie achter zijn ploeg. Ook wij bieden steun", verklaarde Ahmad Ahmad. De CAF-voorzitter liet in het midden of hij een Afrikaans land het WK ziet winnen. "Dat is de wens van elke Afrikaan. Maar het moet op het veld gebeuren."

City eerste PL-team met meer dan 1.000 passes

Manchester City stuurde Swansea gisteren met 5-0 wandelen. Een zege die extra glans werd gegeven met een record. De kampioen was immers het eerste Premier League-team dat 1.000 passes wist te versturen. Sinds de aanvang van de metingen in 2003 slaagde geen enkele ploeg in de Engelse hoogste voetbalklasse in dat kunststukje. 92 percent vond zijn bestemming, goed voor 942 stuks.

Opvallend: City bezet de hele top vijf in het passklassement waarbij vier van de vijf prestaties in het huidige kampioenenjaar werden neergezet (976 stuks tegen Everton en Chelsea en 929 eenheden tegen West Brom). Tekenend voor de dominantie van De Bruyne en co dit jaar, op naar 1.000 geslaagde passes.

Braziliaanse voetbalsters winnen Copa América 7de keer

Het Braziliaanse vrouwenvoetbalteam heeft de Copa América gewonnen, goed voor een zevende titel in acht edities. De Brazilianen hebben zo hun ticket beet voor het WK van 2019 in Frankrijk en de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

De Brazilianen wonnen al hun zeven wedstrijden op het Zuid-Amerikaans kampioenschap. Gastland Chili eindigde op de tweede plaats en is eveneens geplaatst voor het WK. De derde plek was voor Argentinië.

Opvallende gasten in Watford-Crystal Palace

Toegegeven het is geen wereldaffiche, maar Watford-Crystal Palace was wel een partij die op veel hoge belangstelling kon rekenen. Niemand minder dan Elton John liet zich op de tribunes zien. De Britse popster is een notoir supporter van het team en zag één rij voor zich ook een delegatie van Antwerp zitten. Sportief directeur Luciano D'Onofrio was samen met makelaar Mogi Bayat uitgenodigd door Watford. De twee staken wellicht het Kanaal over om de situatie van huurling Obbi-Oulare te bespreken. De Belg van Watford komt dit seizoen op huurbasis uit bij Antwerp. En doelpunten? Die vielen er niet, want Watford-Crystal Palace eindigde op een droge 0-0.