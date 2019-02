FT buitenland. Barcelona speelt Arthur enkele weken kwijt - Feyenoord stuit op een ‘njet’ van Advocaat - Atlético kan in stadsderby op Godin rekenen De voetbalredactie

08 februari 2019

14u49

Bron: ANP, Belga 0

Barcelona speelt Arthur Melo enkele weken kwijt

FC Barcelona zal het drie tot vier weken zonder centrale middenvelder Arthur Melo moeten doen. De 22-jarige Braziliaan heeft een blessure in de linkerhamstring, zo bevestigt de club.

Arthur (zoals zijn roepnaam luidt) ruilde vorig jaar Gremio voor Barcelona, dat zo’n 40 miljoen euro betaalde voor de Braziliaan. Dit seizoen speelde hij al 27 wedstrijden (twee assists) voor de Catalaanse trots. Woensdag maakte Arthur nog 90 minuten vol in de Clasico tegen Real Madrid (1-1) in de halve finale van de Copa del Rey.

Atletico kan in derby tegen Real op aanvoerder Godin rekenen

Diego Godin is hersteld van zijn blessure in de adductoren van de rechterdij. De Uruguayaanse verdediger (32) kan dus meespelen in de competitiederby van zaterdag tegen Real Madrid, zo laat Atletico vandaag weten.

Godin miste vorig weekend de competitiematch tegen Real Betis (1-0 verlies) maar kon vrijdag voluit meetrainen. “Hij staat ter beschikking van Diego Simeone voor de derby tegen Real Madrid”, meldt Atletico. De clash tussen Atletico en Real wordt zaterdagnamiddag (16u15) gespeeld in Wanda Metropolitana, de thuishaven van Los Colchoneros. In het klassement van La Liga staat Atletico na 22 speeldagen tweede met 44 punten, twee meer dan Real. Barcelona leidt met 50 punten.

Phil Jones blijft Manchester United trouw

Phil Jones zal ook de volgende seizoenen op Old Trafford te zien zijn. De Engelse verdediger zette vrijdag bij Manchester United zijn handtekening onder een nieuw contract tot juni 2023, met optie op een extra seizoen. "Ik ben in de wolken dat ik dit nieuwe contract mocht ondertekenen. Manchester United is al acht jaar een groot deel van mijn leven en ik hou van alles in deze club", zegt Jones. "Ik kijk uit naar de boeiende en drukke periode die voor ons ligt. Ik wil Ole (Gunnar Solskjaer, red) en de staff bedanken dat ze mij blijven steunen in mijn ontwikkeling."

"Phil weet wat er nodig is om een speler van Manchester United te zijn", vult ManU-coach Solskjaer aan. "Hij won de Premier League, FA Cup en Europa League en is nu een van de meest ervaren spelers. Hij wordt 27 en zijn beste jaren als centrale verdediger liggen in het verschiet. Wij zijn blij dat Phil zijn lot verder aan de club verbindt.”

Phil Jones speelt sinds de zomer van 2011 voor Manchester United, dat hem overnam van Blackburn Rovers. Hij telt 27 caps achter zijn naam. Vorige zomer speelde hij twee keer 90 minuten tegen de Rode Duivels, in de groepsfase (0-1) en kleine finale (0-2).

Advocaat zegt ‘nee’ tegen Feyenoord

Dick Advocaat wordt niet de nieuwe coach van Feyenoord. De 71-jarige ex-bondscoach van de Rode Duivels ziet af van een aanbieding van de Rotterdammers om na dit seizoen Giovanni van Bronckhorst op te volgen.

Feyenoord wilde Dick Advocaat één seizoen aan het roer zetten bij Feyenoord. De 71-jarige Hagenaar moest in de Kuip de opvolger worden van Giovanni van Bronckhorst. Maar gisteravond vertelde de huidige trainer van FC Utrecht de directie van Feyenoord dat hij het aanbod van de Rotterdamse club, na een paar dagen bedenktijd, toch naast zich neer legt.

“We hebben één oriënterend gesprek gevoerd’’, zegt Advocaat. “Maar ik heb besloten om er geen vervolg aan te geven. Laat ik voorop stellen dat ik het een grote eer vind dat Feyenoord bij mij heeft aangeklopt. Maar er is zo’n negatieve sfeer ontstaan rond mijn eventuele benoeming dat ik het simpelweg niet zie zitten om het te gaan doen. Op die sfeer zit Feyenoord niet te wachten en ik uiteraard ook niet.”