FT buitenland: Barcelona moet verdediger Semedo vijf weken missen

Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Barcelona moet verdediger Semedo vijf weken missen

De Portugese international Nelson Semedo zal door een beenblessure de komende vijf weken out zijn. Dat maakte zijn club FC Barcelona vandaag bekend.

De 24-jarige Semedo liep de blessure gisteren op in de thuiswedstrijd tegen Girona (6-1). De rechtsachter mist wellicht zes wedstrijden, waaronder de topper op het veld van Atlético Madrid volgende week en de terugwedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League.

Sinds zijn transfer van Benfica naar Barça afgelopen zomer speelde Semedo 24 duels voor de Catalaanse club.

Austria Wenen zet coach Fink op de keien

Na drie nederlagen op rij heeft Austria Wenen de samenwerking met coach Thorsten Fink beëindigd. "Er moesten maatregelen genomen worden als we het tij nog wilden keren", verklaarde de Oostenrijkse topclub.

Austria Wenen leed op het veld van Admira (2-1) zijn elfde seizoensnederlaag. Na een magere 1 op 12 is Austria de aansluiting met de top vier helemaal verloren. De laatste zege dateert alweer van 17 december vorig jaar. Na 24 speelrondes staat Austria pas op de zevende plaats.

"We geloven dat we nog een kans hebben (voor Europees voetbal, nvdr.). Er zijn nog twaalf speeldagen te gaan. Om het tij te keren hebben we deze beslissing nu genomen", aldus CEO Markus Krätschmer.

Fink nam in juli 2015 over van interimcoach Andreas Orgis. De 50-jarige Duitser coachte eerder het Cypriotische APOEL Nicosia, de Duitse clubs HSV Hamburger en Ingolstadt. Met het Zwitserse Bazel werd de ex-speler van Bayern München kampioen in 2010 en 2011. Ook zijn assistent Sebastian Hahn wordt bij Austria Wenen ontslagen.