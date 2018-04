FT buitenland: Barcelona krijgt stedelijke goedkeuring voor vernieuwd stadion - Alderweireld bij Spurs-beloften? De voetbalredactie

13 april 2018

07u04 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Barcelona krijgt stedelijke goedkeuring voor nieuw Camp Nou

Schitterende foto's op de Instagram-pagina van FC Barcelona. De Catalaanse club maakte er bekend volop te werken aan een vernieuwd stadion. De plannen kunnen intussen ook rekenen op een gemeentelijke goedkeuring. Naar verluidt zou het vernieuwde stadion tegen 2022 ruim 105.000 zitplaatsen moeten tellen.

Alderweireld aan de bak met U23?

Bij Tottenham overwegen ze om Toby Alderweireld vanavond met de U23 naar Stamford Bridge te sturen, voor de match tegen Chelsea. Alderweireld ontbrak de voorbije weken bij Spurs. Na zijn blessure en de contractperikelen degradeerde hij in de pikorde. "Toby is nog altijd een speler van Tottenham", lichtte Pochettino toe. "Hij ligt nog twee jaar onder contract (een jaar met optie, die wel een opstapclausule van 28 miljoen activeert in 2019, red.). Ik ben er zeker van dat hij nog voor het eind van het seizoen aan spelen toekomt. Hij maakt het goed, hij traint en moet nu op zijn kans te wachten." Tottenham ontvangt zaterdag Man City. Pochettino stelt zijn sterkste team op. Met de FA Cup-halve finale tegen Man United van volgende week zaterdag in het achterhoofd roteert hij mogelijk wel in de midweekmatch, dinsdag op Brighton. (KTH)

Buitenlands Voetbal Bolt: "Heel serieus over mijn plan om te voetballen"

Op de Commonwealth Games heeft Usain Bolt (31) bevestigd dat hij niet met de ambitie schermt om uit zijn atletiekpensioen te komen. "Ik ben heel serieus over mijn plan om te voetballen", vertelde Bolt. "Er zit momenteel niets in de pijplijn. Op dit moment train ik om naar een niveau toe te groeien waarover ik tevreden kan zijn. Ik heb nog geen deal met United, wie weet in de toekomst." Vorige maand trainde hij in opdracht van sponsor Puma mee bij Borussia Dortmund. Op 10 juni treedt hij op Old Trafford aan in een benefietwedstrijd. (SJH)