FT buitenland: Barcelona breekt contract Umtiti open - Teodorczyk showt zijn kookkunsten TLB

03 juni 2018

13u08

Bron: ANP 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Welke speler valt uit voor het WK? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs of nationale ploegen lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland

Barcelona breekt contract van sterkhouder Umtiti open

FC Barcelona heeft zondag bekendgemaakt het contract van verdediger Samuel Umtiti, dat nog liep tot medio 2021, te verlengen tot juni 2023. De concurrent van Rode Duivel Thomas Vermaelen centraal achterin kende een topseizoen bij de Blaugrana en kwam in veertig officiële duels in actie.

De 24-jarige Fransman, die in Kameroen werd geboren, streek in de zomer van 2016 neer in Nou Camp. Het jeugdproduct van Olympique Lyon was de Franse Ligue 1 ontgroeid en kon zich bij de Catalanen meteen opwerpen tot een vaste basispion. Na twee seizoenen staan al één Spaanse titel en twee Spaanse bekers op zijn palmares.

Umtiti bereidt zich momenteel met Frankrijk voor op het WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli). Vrijdag speelde de centrale verdediger, zeventienvoudig international, nog negentig minuten mee in de met 3-1 gewonnen oefeninterland tegen Italië.

Ashley Williams geopereerd aan twee gebroken ribben en klaplong

De Welshe verdediger Ashley Williams is in de Verenigde Staten geopereerd aan twee gebroken ribben en een klaplong. Dat meldt zijn club Everton. Williams liep de blessures dinsdag op in de oefenwedstrijd tussen Mexico en Wales.

Dinsdag speelden WK-ganger Mexico en Wales scoreloos gelijk in een oefeninterland in het Amerikaanse Pasadena. Na twintig minuten moest de 33-jarige Williams het veld verlaten na een botsing met Mexico-aanvaller Javier Hernandez. Uit een eerste onderzoek bleek dat Williams meerdere breuken in twee ribben en een klaplong had opgelopen. Zaterdag werd de verdediger geopereerd in het Ronald Reagan UCLA-ziekenhuis in Beverly Hills.

Na zijn operatie bracht Williams al een korte reactie naar buiten, waarin hij de artsen bedankte en aangaf binnenkort terug te keren naar Engeland om uit te rusten en zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen.

Teodorczyk showt zijn kookkunsten

Anderlecht-spits Lukasz Teodorczyk heeft in tegenstelling tot de meeste van zijn ploegmaats nog geen vakantie. De Poolse aanvaller bereidt zich met de nationale ploeg voor op het WK in Rusland, maar 'Teo' doet dezer dagen meer dan tegen een bal trappen. Samen met West Brom-middenvelder Grzegorz Krychowiak showde de 27-jarige aanvaller zijn kookkunsten, zo toonde Teodorczyk op zijn Instagram-pagina. De sfeer zit duidelijk goed bij de Polen.

Guziec - taka świnia z Afryki 🤭🐷👌🏻😂 Een foto die is geplaatst door null (@lukaszteodorczykofficial) op 02 jun 2018 om 20:20 CEST

Espanyol Barcelona stelt Joan Francesc Ferrer aan als coach

Espanyol Barcelona heeft de 48-jarige Joan Francesc Ferrer, ofwel 'Rubi', aangeduid als nieuwe coach. Hij zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen.

De Catalaan kende een succesvol seizoen met Huesca, dat voor het eerst promoveerde naar de Primera Division. Eerder coachte hij Levante (2015-2016) en Gijon (2017) in La Liga, en Girona (2012-2013) en Valladolid (2014-2015) in de Spaanse tweede klasse. In het seizoen 2013-14 behoorde Rubi tot de sportieve staf van FC Barcelona. Nu keert hij terug naar Espanyol, waar hij van 2005 tot 2008 ook de reserven coachte.

Espanyol werd in 2016 overgenomen door Rastar. De Chinese groep is ambitieus en wil met Espanyol op korte termijn meestrijden om de Europese plaatsen. Afgelopen seizoen eindigde Espanyol op een ontgoochelende elfde plaats in de Primera Division. Coach Quique Sanchez Flores werd eind april op de keien gezet.

Roland Lamah treft weer raak voor Dallas tegen ploeg van Ciman

Roland Lamah heeft Dallas met een doelpunt aan een 2-1-zege tegen Los Angeles FC geholpen in de Major League Soccer. Door de zege komt Dallas aan de leiding in de Western Conference.

Voormalig Tottenham-verdediger Reto Ziegler opende de score in de 25e minuut voor Dallas. Zes minuten na rust verdubbelde Lamah de voorsprong, tegen zijn uithaal had de uitkomende LAFC-doelman geen verhaal. Tien minuten later lukte Adama Diomande de aansluitingstreffer, maar verder kwamen de bezoekers niet. In de 89e minuut moest LAFC-invaller Jordan Harvey met een tweede gele kaart gaan douchen.

Bij Los Angeles FC ontbrak Laurent Ciman, die zich momenteel met de Rode Duivels voorbereidt op het WK. Dallas komt op kop van de Western Conference met 26 punten. Het telt één punt meer dan Sporting Kansas City. Los Angeles is vierde met 21 punten.

52' - WHAT A BEAUTY! 😍



Lamah makes it look easy and doubles the lead! Hope you're watching on @TXA21!



FCD-2, LAFC-0 pic.twitter.com/I7OlFgpRgW FC Dallas(@ FCDallas) link

Neymar staat voor rentree

Neymar gaat zijn rentree maken. De Braziliaanse vedette doet morgen na rust mee in de oefeninterland van De Goddelijke Kanaries tegen Kroatië, in Liverpool.Dat heeft bondscoach Tite vandaag bevestigd.

Neymar was sinds eind februari uitgeschakeld met een breuk in zijn voet, waardoor hij het einde van het seizoen met zijn club Paris Saint-Germain moest laten schieten.

"Hij zit nog in een opbouwproces, daarom start hij aan de kant'', zei Tite in het stadion van Liverpool. ,,Neymar komt er in de tweede helft wel in, maar hoe lang hij gaat spelen, weet ik nog niet.''

Lange tijd werd er gespeculeerd over de fitheid van de Braziliaanse hoop, of hij wel in staat zou zijn om in actie te komen op het WK. De aankomende speelminuten is goed nieuws voor heel Brazilië, dat in een poule zit met Servië, Costa Rica en Zwitserland.

Mexico wint oefenpot tegen Schotland met 1-0

Mexico heeft Schotland verslagen in een vriendschappelijke interland. In het Aztekenstadion in Mexico-Stad werd het 1-0.

Giovani dos Santos lukte in de dertiende minuut de enige treffer van de partij. Mexico domineerde, maar slaagde er niet in de vele kansen te verzilveren. Standard-doelman Guillermo Ochoa stond de hele wedstrijd in het Mexicaanse doel.

De Mexicanen spelen hun laatste voorbereidingswedstrijd op het WK op 9 juni. Dan oefenen ze in Brondby tegen Denemarken, waarna ze afreizen naar Rusland. Op het WK is Mexico ingedeeld in groep F, samen met titelverdediger Duitsland, Zuid-Korea en Zweden.