FT buitenland: Barça plant groots afscheid voor Iniesta - The Guardian duidt drie Rode Duivels aan als beste spelers van hun Premier League-club

Barça plant groots afscheid voor Iniesta

Komende woensdag sluit FC Barcelona de competitie af met een thuiswedstrijd tegen Real Sociedad. Het wordt ineens ook het afscheid van clubicoon Andrés Iniesta en dat laten ze bij de Blaugrana dus zomaar niet passeren. Zo kondigde de ploeg vanavond op Twitter aan dat er voor de wedstrijd een imposante mozaïek te zien zal zijn met daarop 'Iniesta' voor altijd, gepaard met het rugnummer 8 - wat evengoed het teken van oneindig betekent.

Un mosaico único para un jugador infinito

⚽️ Barça v Real Sociedad

📍 Camp Nou

⏰ 20/05 8:45pm

🙌 #Infinit8Iniesta

🎟 https://t.co/IbXJK390ad

🔵🔴 pic.twitter.com/7hlsvB8a3D FC Barcelona 🏆🏆(@ FCBarcelona_es) link

Chelsea krijgt boete van 20.000 pond na incident tussen spelers en scheidsrechter

Chelsea heeft van de Engelse voetbalbond (FA) een boete van 20.000 pond (22.857 euro) gekregen. De Londense voetbalclub wordt zo bestraft voor een incident tussen zijn spelers en scheidsrechter Lee Mason. De feiten dateren van woensdag 9 mei, toen Chelsea gelijkspeelde tegen Huddersfield Town (1-1).

Toen scheidsrechter Lee Mason het fluitsignaal gaf voor het einde van de eerste helft, werd hij door de spelers belaagd. Mason had namelijk afgefloten nog voor Chelsea een hoekschop kon nemen, waardoor de spelers massaal verhaal gingen halen bij de scheidsrechter.

Volgens de FA wordt de club van Thibaut Courtois en Eden Hazard beboet omdat "zijn spelers er niet in slagen zich op een beschaafde manier te gedragen op een voetbalveld".

Aanvaller Cagliari krijgt slechts dopingschorsing van zes maanden na twee positieve tests

Joao Pedro, de Braziliaanse aanvaller van Cagliari, is woensdag door het Italiaans antidopingagentschap (NADO) voor zes maanden geschorst na tot twee maal toe positief te hebben getest. Pedro mag opnieuw in competitie uitkomen op 16 september en mist zo enkel het begin van het nieuwe seizoen.

In eerste instantie werd een straf van vier jaar gevorderd tegen de 26-jarige spits nadat hij in februari in de wedstrijden van Cagliari bij Sassuolo en Chievo Verona telkens positief testte op hydrochloorthiazide, een middel dat dopinggebruik kan maskeren.

Joao Pedro hield echter hardnekkig vol dat hij het product ongewild had binnengekregen via vervuilde voedingssupplementen en werd daarin gevolgd door het NADO. "Deze beslissing is fantastisch nieuws voor mij, gezien de vier jaar schorsing die mij boven het hoofd hing", reageerde de Braziliaan. "Het is een overwinning voor mij dat men mijn verdediging geloofde. Er was geen kwaad opzet in het spel."

Joao Pedro is de tweede speler dit seizoen in de Serie A die geschorst wordt na een positieve dopingtest. Eerder werd Benevento-kapitein Fabio Lucioni in januari voor een jaar geschorst na gebruik van het steroïde clostebol. De clubdokter van Benevento, Walter Giorgione, werd voor vier jaar geschorst, omdat hij Lucioni het product toediende.

Sporting beslist om toch bekerfinale te spelen

De spelers van Sporting Portugal, die gisteren slachtoffer waren van geweld door hooligans, hebben vandaag beslist om de finale van de beker van Portugal te spelen. De club uit Lissabon doet zondag tegen Desportivo Aves een gooi naar de beker. "Zonder te oordelen over welke beslissing ieder individu neemt, doen degenen die dit document ondertekenen hun statuut van professionele voetballer eer aan door deel te nemen aan de finale van de Beker van Portugal," verklaarde de spelersgroep in een persbericht dat werd uitgegeven door de spelersvakbond.

Hoewel de spelers naar eigen zeggen niet gemotiveerd zijn en mentaal nog niet klaar zijn om de finale te beslechten, besloten ze om toch te spelen zondag. Voor hen is de bekerfinale een "feest voor het Portugese voetbal" en kan het al dan niet spelen "een impact hebben op de reputatie van Portugal en op de waardigheid van zijn instituties".

De spelers noemden de gebeurtenissen van dinsdag op het trainingsveld "bijzonder ernstig" en riepen op tot "een kalme, serieuze en rationele reflectie over de gevolgen en de te nemen maatregelen". De vakbond sluit niet uit dat er na de finale een aantal spelers zullen vertrekken.

Dinsdag waren de spelers aan het trainen in hun complex in Lissabon, toen een vijftigtal belagers het veld bestormden. De mannen droegen bivakmutsen en clubshirts. Nadat de hooligans het trainingscomplex waren binnengedrongen, begonnen ze de kleedkamers te plunderen, het personeel van de club lastig te vallen om tenslotte de technische staf en de spelers aan te vallen. De Nederlander Bas Dost hield een open hoofdwonde over aan het voorval. Ook de Argentijn Marcos Acuna en de Kroaat Josip Misic deelden in de klappen.

Sporting Portugal, dat sinds 2002 geen titel meer won, kon niet overtuigen dit seizoen. De titel moesten ze aan Porto laten. Op de koop toe verloren ze vorig weekend hun tweede plaats, die recht geeft op een ticket voor de Champions League, aan Benfica. Sporting eindigt het seizoen zo op een derde plaats en moet zich tevreden stellen met een ticket voor de voorrondes van de Europa League.

Oostenrijker Adi Hütter is nieuwe trainer Frankfurt

Eintracht Frankfurt heeft een opvolger gevonden voor de naar Bayern München vertrokken Niko Kovac. De Duitse voetbalclub maakte vandaag via Twitter bekend dat de Oostenrijker Adi Hütter werd aangesteld als hoofdcoach. Hütter, die met Young Boys Bern de titel pakte in Zwitserland, tekende een contract tot juni 2021. De voormalige Oostenrijkse international begon zijn trainersloopbaan als jeugdtrainer bij RB Salzburg. Na passages bij andere Oostenrijkse clubs kwam Hütter in 2014 aan het roer te staan van de eerste ploeg van RB Salzburg. Aan het einde van het seizoen verkaste de ex-middenvelder naar het Zwitserse Young Boys.

"Adi is een pure professional die leeft voor zijn sport. Hij heeft al bewezen dat hij in staat is om het beste uit een groep te halen," verklaarde sportief directeur bij Frankfurt Fredi Bobic. "Hij is de juiste man voor onze club."

Na drie jaar in de Zwitserse competitie te hebben gecoacht, trekt de Oostenrijker nu dus naar de Bundesliga. "Als speler heb ik nooit de kans gehad om er te spelen. Als trainer heb ik op Europees niveau al enkele clubs uit deze competitie uitgeschakeld, maar hier coachen is toch een droom die werkelijkheid wordt," verklaarde Hütter.

Het werk van de Oostenrijkse oefenmeester is echter nog niet afgelopen bij zijn huidige club. Op 28 mei doet hij met Young Boys een gooi naar de beker van Zwitserland. Nadien wordt Hütter dan voorgesteld bij Frankfurt, dat dit seizoen achtste werd in de Bundesliga.

Der Nachfolger von Niko Kovac ist gefunden! Adi Hütter wird die Adler ab der kommenden Saison trainieren. Herzlich willkommen! #SGE https://t.co/rcvYdoqw0w Eintracht Frankfurt(@ Eintracht) link

T echnisch directeur van PSV Marcel Brands trekt naar Everton

Marcel Brands, technisch directeur bij PSV Eindhoven, maakt de overstap naar Everton. Dat maakt de Nederlandse kampioen bekend op zijn website. De 56-jarige Brands zal er dezelfde functie als bij PSV uitvoeren.

"Ik heb het hier geweldig naar mijn zin gehad en PSV heeft me de keuze gegeven om er nog wat jaartjes aan vast te knopen", zegt Brands op de website van de club. "Het is echt lastig om iets dat goed is los te laten, maar dat ga ik nu toch doen. Ook in mijn functie is de Premier League natuurlijk iets geweldigs. Het is in alle opzichten de grootste competitie ter wereld. Ik krijg nu de kans om daar op mijn manier iets neer te gaan zetten. Daar kijk ik ontzettend naar uit."

Brands, die als voetballer voor onder meer RKC Waalwijk en Feyenoord speelde, begon zijn carrière als technisch directeur bij RKC Waalwijk in 1997. In 2005 werd Brands aangetrokken door AZ. Vier jaar later werd hij met AZ, onder leiding van coach Louis van Gaal, landskampioen. De invloed van Brands in het succes van de Alkmaarse club was ook PSV niet ontgaan. In 2010 plukte de club uit Eindhoven Brands dan ook weg bij AZ. Brands haalde vervolgens relatief goedkope voetballers naar PSV en verkocht ze jaren later vaak met een forse meerwaarde. Bekende voorbeelden zijn Kevin Strootman, Jeremain Lens en Rode Duivel Dries Mertens. Na acht seizoenen, waarin PSV drie titels en twee KNVB bekers won, verlaat hij nu de Eindhovense club. Zijn functie bij Everton neemt hij op op 1 juni op.

Na acht seizoenen verlaat Marcel Brands PSV.



Marcel, bedankt voor alles en ontzettend veel succes in het blauwe gedeelte van Liverpool! ♥https://t.co/KKPrHUa7hA PSV(@ PSV) link

Voormalig Engels international en WK-winnaar Ray Wilson (83) overleden

Ray Wilson, die in 1966 met de Engelse nationale ploeg het WK won, is op 83-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn voormalige team Huddersfield Town.

De linksachter klopte in 1966 met de Three Lions West-Duitsland met 4-2 in de WK-finale op Wembley.

Het gros van zijn carrière speelde Wilson voor Huddersfield Town, vooraleer hij naar Everton vertrok. Met de Toffees won hij eveneens in 1966 de FA Cup. Verder verdedigde hij de kleuren van Oldham en Bradford City.

"Tot voor kort was Ray samen met zijn oudste zoon Russell geregeld bij thuiswedstrijden van de Terriers, ondanks zijn strijd tegen Alzheimer", zo klinkt het op de website van Huddersfield Town.

Op de website van Everton valt te lezen dat Wilson "zonder enige twijfel één van de beste voetballers was die het blauwe shirt hebben gedragen".

#htafc is devastated to learn of the passing of @England World Cup winner Ramon ‘Ray’ Wilson MBE at the age of 83.



The thoughts of everyone at Town are with Ray’s wife, his sons and the rest of his family and friends at this difficult time.



➡️ https://t.co/ojODZDyi0R (AT) pic.twitter.com/tq661fFWJn Huddersfield Town(@ htafcdotcom) link

The Guardian duidt drie Rode Duivels aan als beste spelers van hun Premier League-club

Kevin De Bruyne en Mohamed Salah waren dit seizoen outstanding in de Premier League. ‘KDB’ schitterde bij Man City, de Egyptenaar was levensbelangrijk voor Liverpool. Maar ook de andere zestien teams hadden hun uitblinkers. Wie waren de beste spelers van elke ploeg? The Guardian duidde ze aan.

Manchester City: Kevin De Bruyne

Manchester United: Romelu Lukaku

Tottenham Hotspur: Harry Kane

Liverpool: Mohamed Salah

Chelsea: Eden Hazard

Arsenal: Nacho Monreal

Burnley: James Tarkowski

Everton: Idrissa Gueye

Leicester City: Riyad Mahrez

Newcastle United: Jamaal Lascelles

Crystal Palace: Wilfried Zaha

Bournemouth: Simon Francis

West Ham United: Marko Arnautovic

Watford: Abdoulaye Doucouré

Brighton: Shane Duffy

Huddersfield: Christopher Schindler

Southampton: Oriol Romeu

Swansea City: Jordan Ayew

Hasenhüttl laat contract ontbinden bij Leipzig

Coach Ralph Hasenhüttl vertrekt bij RB Leipzig. De 50-jarige Oostenrijker vroeg de Bundesliga-club om zijn contract te laten ontbinden.

In het eerste seizoen van Leipzig in de Bundesliga leidde Hasenhüttl zijn team vorig jaar nog naar een knappe tweede plaats. Dit seizoen beëindigde de door energiedrankconcern Red Bull gesteunde club op de zesde plaats, goed voor deelname aan de Europa League. Daarin sneuvelden de Duitsers medio april in de kwartfinales tegen Marseille.

Het contract van Hasenhüttl liep nog tot juni 2019, en de club wilde nog zolang doorgaan met de Oostenrijker. Maar Hasenhüttl eiste dat zijn contract opengebroken werd, vooraleer aan het volgende seizoen te beginnen. Daarop beslisten beide partijen een punt te zetten achter de overeenkomst. Eerder coachte Hasenhüttl onder meer FC Ingolstadt.

David Moyes verlaat West Ham United

Het aflopend contract van David Moyes bij West Ham United wordt niet verlengd. Dat meldt de Engelse club op zijn website. Moyes werd in november aangesteld als opvolger van Slaven Bilic, maar mag een halfjaar later al opnieuw inpakken.

De 55-jarige Moyes nam na elf speeldagen in de Premier League het roer over van de Kroaat Slaven Bilic. West Ham stond toen op de achttiende positie, een degradatieplaats. Het enige doel dat het bestuur Moyes toen stelde, was 'The Hammers' in de Premier League houden. De Schot slaagde daarin en werd dertiende met West Ham, maar moet nu toch al na zes maanden de club verlaten. Ook zijn assistenten Alan Irvine, Stuart Pearce en Billy McKinlay vertrekken.

"Ik wil David Moyes en zijn staf van harte bedanken dat ze erin geslaagd zijn om West Ham United in de Premier League te houden", zegt medevoorzitter David Sullivan op de clubwebsite. "David Moyes handelde tijdens zijn periode bij West Ham steeds waardig en eerlijk. Het was een plezier om met hem samen te werken. Hij en zijn staf aanvaardden de uitdaging en draaiden de moeilijke situatie om. Ze verdienen hiervoor veel respect. We wensen hen dan ook het beste."

"Toen Moyes en zijn staf bij West Ham arriveerden, was het de wens van beide partijen om te focussen tot het einde van het seizoen. Daarna zouden we een beslissing nemen over de toekomst", gaat Sullivan verder. "Nu het seizoen voorbij is, hebben we de balans opgemaakt en vinden we dat het een goed moment is om elk een andere richting uit te gaan."

Moyes maakte naam door elf jaar lang trainer te blijven van Everton. Op 8 mei 2013 kondigde Alex Ferguson aan dat hij het voor bekeken hield als coach van Manchester United en een dag later werd bekendgemaakt dat Moyes zijn landgenoot zou opvolgen op Old Trafford. Maar die episode werd een zwarte bladzijde in de carrière van de trainer. Onder Moyes wist United zich voor het eerst in achttien jaar niet te plaatsen voor de Champions League. In april 2014 werd hij dan ook ontslagen. Daarna volgden periodes bij Real Sociedad en Sunderland.

West Ham heeft ook al aangegeven dat het hoopt zeer binnenkort een nieuwe coach aan te stellen. "We zoeken een coach die dezelfde doelen als West Ham heeft. We hopen binnen de tien dagen een grote coach voor te stellen die de club naar opwindende tijden kan leiden", besluit Sullivan.

Sam Allardyce niet langer trainer Everton

Sam Allardyce is niet langer de trainer van de Engelse eersteklasser Everton. De 63-jarige Allardyce - die de Nederlander Ronald Koeman opvolgde - was nog maar zes maanden coach bij Everton. Hij boekte goede resultaten bij de 'Toffees', maar volgens het officiële statement van Everton past Allardyce niet in de langetermijnplannen van de club.

Het vertrek hing echter al een tijdje in de lucht. Allardyce leidde Everton van de zeventiende naar de achtste plaats, maar het gemor op de tribunes bleef aanhouden. Volgens Sky Sports zou voormalig trainer van Watford, Marco Silva, kandidaat nummer één zijn om de nieuwe coach van Everton te worden.

Koen Casteels opgenomen in Elftal van het Jaar Kicker

Wolfsburg-doelman Koen Casteels is opgenomen in het Elftal van het Jaar van Kicker. Dat meldt het Duitse voetbalblad op zijn website. Landskampioen Bayern München levert vier spelers, nummer drie Hoffenheim drie.

De 25-jarige Rode Duivel stond het afgelopen seizoen 3.060 minuten onder de lat in de competitie, waarin Wolfsburg op de zestiende plaats eindigde. De Wolven, met ook Divock Origi en Landry Dimata, moeten nog aan de bak in de barrages om het behoud. Daarin nemen ze het op tegen Holstein Kiel.

Kicker koos verder voor de verdedigers Jérôme Boateng (Bayern München), Naldo (Schalke 04) en Mats Hummels (Bayern München). Het middenveld bestaat uit Lars Bender (Leverkusen), Nico Schulz (Hoffenheim), Charles Aranguiz (Bayer Leverkusen) en James Rodriguez (Bayern München). Andrej Kramaric (Hoffenheim), Serge Gnabry (Hoffenheim) en Robert Lewandowski (Bayern München) zijn de beste aanvallers van het voorbije seizoen.

Mitchell van der Gaag volgt Stijn Vreven op als coach van NAC Breda

Mitchell van der Gaag (46) coacht vanaf volgend seizoen NAC Breda. De Nederlander is de opvolger van Stijn Vreven, die eind april zijn vertrek aankondigde. Van der Gaag zette zijn handtekening onder een contract voor twee seizoenen, zo meldt de Eredivisieclub.

Van der Gaag coachte de laatste twee seizoenen Excelsior. In maart liet hij de clubleiding van de Rotterdammers weten zijn aflopende contract niet te willen verlengen. Eerder werkte Van der Gaag als trainer bij FC Eindhoven, in Portugal en op Cyprus.

Vreven nam anderhalf jaar geleden het trainerschap over van Marinus Dijkhuizen en leidde NAC via de play-offs uit de Jupiler League naar de Eredivisie. De Limburger draaide een verdienstelijk seizoen in Nederland. NAC sloot de competitie met 34 punten af op de veertiende plaats.

Collega's vinden Guardiola beste trainer

Josep Guardiola is door zijn collega's uitgeroepen tot beste trainer in Engeland van het afgelopen seizoen. De Spanjaard, die Manchester City aan de titel hielp, kreeg de voorkeur boven onder anderen Jürgen Klopp. De Duitser staat volgende week zaterdag met Liverpool in de finale van de Champions League.

Aan de verkiezing deden de trainers mee van de vier hoogste divisies, verenigd in de LMA (League Managers Association).

Manchester City eindigde afgelopen seizoen liefst negentien punten boven nummer twee Manchester United. Guardiola won met zijn ploeg ook de League Cup.

Lerager als model voor WK-shirts Denemarken

Ook Denemarken heeft zijn WK-shirt bekendgemaakt. Voormalig Zulte Waregem-middenvelder Lukas Lerager (tegenwoordig spelend bij Girondins Bordeaux), Rosenborg-aanvaller Nicklas Bendtner en Huddersfield-verdediger Mathias Jørgensen presenteerden het kleinood. Ter info: Denemarken neemt het in zijn WK-poule op tegen Australië, Frankrijk en Peru.