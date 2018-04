FT buitenland: Barça laat rist basisspelers thuis, Vermaelen vanavond wellicht aan aftrap - Mourinho grijpt in na blamage De voetbalredactie

17 april 2018

09u35 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Europa verwerpt idee van WK 2022 met 48 landen

De Europese competities verwerpen het idee om al op het WK 2022 in Qatar 48 landen te laten aantreden. "Wij willen onze kalender niet wijzigen voor een uitbreiding van het WK 2022", zegt de Zweed Lars-Christer Olsson, baas van de vereniging van Europese liga's en lid van het Uitvoerend Comité van de UEFA. "We zijn al flexibel geweest en hebben het mogelijk gemaakt dat het WK in de winter gespeeld wordt."

Het WK in Qatar gaat door in de winter van 2022 (21 november tot 18 december), gezien de hitte in de zomer in het emiraat. In januari 2017 besliste de FIFA om vanaf 2026 op het WK niet 32 maar 48 landen toe te laten. De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (CONMEBOL) riep vorige week op om die beslissing al vier jaar eerder in de praktijk om te zetten.

Als dit voorstel het haalt, kan het gastland echter met organisatorische problemen geconfronteerd worden. Er zouden immers 80 in plaats van 64 wedstrijden op het programma staan. Door de programmatie in de winter wordt het toernooi in slechts 28 dagen afgewerkt. "We zijn niet bereid een langere duur te aanvaarden", stelt Olsson. "De spelers hebben nood aan rust. Niet alleen geld kan beslissen hoe het voetbal georganiseerd wordt."

Mourinho gaat elftal flink dooreen schudden

José Mourinho gaat ingrijpen na de blamage van Manchester United tegen West Bromwich Albion (0-1). De Portugese coach kondigde aan zijn elftal flink te wijzigen voor de midweekwedstrijd tegen Bournemouth. "Andere spelers krijgen een kans om zich te bewijzen en zo een plek te verdienen in het elftal dat zaterdag op Wembley tegen Tottenham speelt in de halve finale van de FA Cup", aldus Mourinho. "Roteren is niet het juiste woord. Ik geef andere spelers de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. Voor mij is het enige criterium hoe iemand speelt. Niet hoeveel geld ze waard zijn, hoeveel ze verdienen of hoe ze eruit zien."

Mourinho haalde Paul Pogba tegen West Brom nog voor het uur naar de kant. Volgens de trainer was dat niet zozeer omdat de man van 105 miljoen euro slecht speelde, maar vooral omdat Pogba al geel op zak had.

Barça laat vier basisspelers thuis

Ernesto Valverde, coach van FC Barcelona, laat voor de uitwedstrijd van vanavond bij Celta de Vigo een viertal basisspelers thuis. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andres Iniesta en Ivan Rakitic behoren niet tot de selectie van Barça. Dat opent perspectieven voor Thomas Vermaelen, die wellicht aan de aftrap komt in Balaidos. Valverde houdt in zijn tactische plannen waarschijnlijk rekening met de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla, komende zaterdag in Madrid.

FC Barcelona koestert een voorsprong van elf punten op achtervolger Atletico Madrid, met nog zes wedstrijden te spelen. De ploeg van Valverde is in de Primera Division aan een recordreeks bezig. Barça is al 39 duels ongeslagen, maar in Vigo is een positief resultaat niet vanzelfsprekend. Vorig seizoen verloren de 'blaugrana' met 4-3 bij Celta. Het jaar voordien gingen Lionel Messi en co er zelfs met 4-1 onderuit.