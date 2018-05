FT buitenland: Balotelli scoort direct bij rentree bij Squadra - Liverpool legt miljoenen op tafel om Braziliaan los te weken bij Monaco Redactie

28 mei 2018

22u20 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Liverpool haalt Fabinho weg bij Monaco

Simon Mignolet krijgt in bij Liverpool komend seizoen het gezelschap van Fabinho. De Braziliaans international komt voor een bedrag van zo'n 46 miljoen euro over van Monaco. Dat bedrag kan door bonussen nog oplopen tot ruim boven de 50 miljoen. Fabinho (24), die als rechtsback en verdedigende middenvelder uit de voeten kan, had vorig seizoen een groot aandeel in de Franse titel van Monaco. Hij groeide in het vorstendom uit tot international (4 caps), maar kreeg geen uitnodiging voor het WK in Rusland.

Balotelli bij rentree meteen aan het kanon bij Squadra

Mario Balotelli maakte na bijna vier jaar afwezigheid zijn rentree in de nationale ploeg van Italiƫ. De 27-jarige spits van OGC Nice begon aan de aftrap bij het debuut van de nieuwe bondscoach Roberto Mancini, waarbij Italiƫ het opneemt tegen Saudi-Arabiƫ. Na 21 minuten opende 'Super Mario' zelfs de score.

Balotelli werd na het WK 2014 niet meer opgeroepen voor La Squadra Azzurra, deze zomer niet van de partij op het WK in Rusland. Hij werd door bondscoaches Antonio Conte (2014-2016) en Gian Piero Ventura (2016-2018) ook nooit opgeroepen. Bij de eerste interland onder leiding van Roberto Mancini mag Balotelli het nu dus direct weer laten zien.

Balotelli was dit seizoen goed voor 26 doelpunten in 38 wedstrijden voor OGC Nice, dat achtste werd in de Franse competitie. In zijn eerste 33 interlands voor Italiƫ scoorde Balotelli dertien keer.

Sƌ SUPERMARIO BALOTELLI! pic.twitter.com/XwptTTHZi6 Tancredi Palmeri(@ tancredipalmeri) link

Salah vervolgt zijn race tegen de klok in Spanje

Mohamed Salah reist deze week naar Spanje om door een team van specialisten aan zijn schouder te worden behandeld. De Egyptenaar hoopt op tijd fit te zijn om deel te nemen aan het WK.

Salah (25) liep zaterdag in de Champions League-finale een ogenschijnlijk zware blessure op nadat Sergio Ramos met zijn volle gewicht op zijn arm terechtkwam. In tranen verliet de ster van Liverpool het veld. Om de finale, maar meteen met het WK in gedachten.

Op Twitter toonde de rappe aanvaller zich strijdbaar. ,,Tegen de verwachtingen in, ben ik vol vertrouwen er in Rusland bij te zijn om jullie trots te maken. Jullie liefde en steun zal me de kracht geven die ik nodig heb."

Volgens een statement van de Egyptische voetbalbond EFA reist de medische staf van Liverpool met Salah mee naar Spanje. Egypte is in Rusland ingedeeld in een groep met gastland Rusland, Uruguay en Saoedi-Arabiƫ. Op 15 juni is Uruguay de eerste tegenstander van De Farao's.

Chelsea-eigenaar Abramovich krijgt Israƫlisch paspoort

De Russische oligarch Roman Abramovich heeft de IsraĆ«lische nationaliteit gekregen. De 51-jarige zakenman, eigenaar van onder meer de Londense voetbalclub Chelsea, is volgens de IsraĆ«lische televisie maandag officieel geĆÆmmigreerd. Abramovich zou in Groot-BrittanniĆ« problemen hebben met het verlengen van zijn verblijfsvergunning. Als kind van joodse ouders had hij het recht een IsraĆ«lisch paspoort aan te vragen.

Abramovich mag zich meteen ook de rijkste man van het land noemen. Het Amerikaanse blad Forbes schat zijn vermogen, belegd in aandelen, onroerend goed, kunst, luxe jachten en een hotel in Tel Aviv waar hij wil gaan wonen, op 9,8 miljard euro. Daarmee bezet hij op de wereldranglijst de 140e plaats.

Tegen Abramovich loopt momenteel een proces in Zwitserland, waar zijn oliebedrijf Runicom was geregistreerd. De Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBRD) heeft hem aangeklaagd om hem te dwingen een verleend krediet van 12,5 miljoen euro terug te betalen met rente. Zijn advocaten ontkennen die schuld.

Sevilla trekt Pablo Machin aan als nieuwe coach

Pablo Machin is de nieuwe coach van Sevilla. Dat meldt de Spaanse club op zijn website. De 43-jarige Machin komt over van Girona en ondertekende een contract voor twee seizoenen.

Machin werd dit seizoen met Girona tiende in de Primera Division, nadat hij vorig seizoen met de Catalanen naar de Spaanse eerste klasse was gepromoveerd. Na drieƫnhalf jaar bij Girona gaat Machin volgend seizoen aan de slag bij Sevilla, waar hij de Spanjaard Joaquƭn Caparros opvolgt.

Caparros wordt dan weer sportief directeur van Sevilla, nadat hij als interim-trainer de "Rojiblancos" met een sterke eindsprint naar een zevende plek en bijhorend ticket voor de Europa League had geleid. Eerder op het seizoen was Caparros de Italiaan Vincenzo Montella opgevolgd.

Francesco Totti kondigt autobiografie aan

AS Roma-icoon Francesco Totti is zijn autobiografie aan het schrijven. Dat meldt hij maandag in een video op Twitter. De aankondiging komt er precies een jaar na Totti's laatste wedstrijd voor AS Roma.

"Ik schrijf het verhaal over mijn leven binnen en buiten het voetbal", zegt de 41-jarige Italiaan in de video. "Dit is een heel belangrijk project voor mezelf. Het boek verschijnt volgende herfst en beetje bij beetje zal ik er meer details over onthullen." Totti schrijft zijn autobiografie niet alleen, hij krijgt de hulp van de Italiaanse sportjournalist Paolo Condo.

De aankondiging komt er exact een jaar na Totti's afscheid. Op 28 mei 2017 speelde hij zijn laatste wedstrijd voor AS Roma tegen Genoa. Totti voetbalde 24 jaar voor de 'Giallorossi' en scoorde 307 doelpunten in 786 wedstrijden. Na zijn spelerscarriĆØre kreeg Totti meteen een functie in het bestuur van AS Roma.

Carvajal mag blijven hopen op WK na blessure

Dani Carvajal, de Spaanse rechtsachter van Real Madrid, blijft bij de selectie van de Spaanse nationale ploeg. Dat bevestigde 'La Roja' op zijn website. Carvajal was zaterdag in de finale van de Champions League tegen Liverpool uitgevallen met een hamstringblessure.

"Medisch onderzoek heeft een blessure aan de rechterhamstring aangetoond. Carvajal zal nu een individueel trainingsprogramma volgen met de medische staf van de nationale ploeg, die in contact zal staan met zijn club", zo klinkt het op de website van 'La Roja'.

De 26-jarige Carvajal verliet in de finale van de Champions League na 37 minuten in tranen het veld, nadat hij een blessure had opgelopen in de rechterdij. Even werd er gevreesd dat hij het WK zou missen, maar nu lijkt hij dus op tijd klaar te geraken. Volgens Spaanse media zou hij twee tot drie weken out zijn.

In 2016 miste Carvajal al het EK in Frankrijk nadat hij, ook al in de Champions League-finale tegen AtlƩtico Madrid, een spierscheur in de rechterdij had opgelopen.

Met Chelsea-rechtsachter CĆ©sar Azpilicueta heeft Spaans bondscoach Julen Lopetegui wel een waardig alternatief in zijn selectie zitten mocht Carvajal niet op tijd fit geraken. Spanje opent het WK met een burenduel in groep B tegen Portugal op 15 juni. Nadien volgen Iran op 20 juni en Marokko op 25 juni.

AS Roma legt beloftevolle Kroaat Ante Coric vast

Ante Coric is de eerste zomertransfer van AS Roma. Dat meldt de Romeinse club op zijn website. De 21-jarige Kroatische middenvelder komt over van Dinamo Zagreb. Coric ondertekende een vijfjarig contract en kost de 'Giallorossi' zes miljoen euro. Mocht de Kroaat voor 30 juni 2020 opnieuw verkocht worden, krijgt Dinamo Zagreb tien procent van de transferprijs of twee miljoen euro, afhankelijk van welk bedrag het hoogst is.

Coric werd dit seizoen al voor de vierde keer landskampioen met Dinamo Zagreb en pakte ook voor de derde keer de Kroatische beker. De aanvallende middenvelder maakte in 2014 op 17-jarige leeftijd zijn debuut bij Dinamo Zagreb en speelde 143 wedstrijden voor de Kroatische recordkampioen. Daarin was hij goed voor 23 doelpunten en 24 assists. Coric heeft ook al vier caps voor de Kroatische nationale ploeg op zijn teller staan en mocht zelfs mee naar het EK in Frankrijk in 2016. Daar kwam hij echter niet in actie. Voor het WK in Rusland is hij niet geselecteerd.

"We zijn verheugd Ante Coric te mogen verwelkomen. Ik geloof dat we met zijn komst een van de opkomende talenten uit het Europese voetbal hebben vastgelegd", zegt sportief directeur Monchi op de website van AS Roma. "Ik hoop dat, door hard te werken en de begeleiding van onze coach, hij zijn talent nog verder kan ontwikkelen en dat we lang van zijn kwaliteiten mogen genieten."

Ook Coric zelf is tevreden over zijn transfer. "Ik ben zeer gelukkig dat ik bij een van de grootste Europese clubs aan de slag kan", zegt de Kroaat. "Ik heb alles gegeven om dit niveau te halen en kan niet wachten om te tonen waartoe ik in staat ben."

šŸ“ø GALLERY



I primi scatti di Ante Coric a Trigoria https://t.co/pHUOtkwVhB#ASRoma pic.twitter.com/7d7Fhcrd6v AS Roma(@ OfficialASRoma) link

Nederlandse international Stefan de Vrij naar Inter

Stefan de Vrij heeft vanmorgen bij het trainingskamp van het Nederlands elftal bevestigd dat hij vanaf deze zomer speler is van Inter. De centrumverdediger stapt over van Lazio. De Vrij tekent voor vijf seizoenen in Milaan. "Ik denk me bij Inter nog verder te kunnen ontwikkelen."

De 26-jarige verdediger maakte eerder al bekend dat hij zijn aflopende contract bij Lazio, waarvoor hij vier jaar speelde, niet wilde verlengen. De Vrij werd al maanden in verband gebracht met een transfer naar Inter. Die overgang lag gevoelig, omdat beide clubs nog in de race waren voor een ticket voor de Champions League.

Uiteindelijk plaatste Inter zich voor het kampioenenbal, met dank aan een uitzege vorige week op Lazio (3-2) tijdens de laatste speelronde in de Serie A. De Vrij maakte uitgerekend in dat beladen duel geen sterke indruk en veroorzaakte onder meer een strafschop. "Iedereen die mij kent, weet dat ik ook in die wedstrijd alles heb gegeven", zei hij. "Of ze dat ook in Italiƫ geloven? Dat weet ik niet. Ik heb me even een weekje van alles afgesloten zodat ik weer fris bij het Nederlands elftal kon aankomen."

OFFICIEEL: @Stefandevrij tekende een contract voor vijf jaar bij @Inter! šŸ”„ pic.twitter.com/smWbJtazYV Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link