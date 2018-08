FT Buitenland. Bale schittert voor Real tegen AS Roma- Iniesta staat ook negen jaar later stil bij dood van jeugdvriend Sportredactie

08 augustus 2018



Real Madrid sluit seizoensvoorbereiding af met een 2-1 zege tegen AS Roma dankzij een schitterende Bale

In hun slotwedstrijd op de International Champions Cup in het Amerikaanse New Jersey opende Real in het MetLife Stadium al na twee minuten de score via Marco Asensio op aangeven van een fraaie assist van Gareth Bale.

Gareth Bale with a sensational assist pic.twitter.com/RTzRBxWfpl In Added Time(@ inaddedtime1) link

Op het kwartier verdubbelde de Welshman de voorsprong. Na een versnelling op de rechterflank, sneed Bale naar binnen en trapte hij proper de 2-0 binnen.

Another goal for Gareth Bale just now to make it 2-0 after an incredible assist for Madrid's first ... Ronaldo who? #BaleMadrid pic.twitter.com/x3JgyepIdI 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Welsh Fan Zone TV 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿(@ WelshFanZoneTV) link

In de slotfase milderde de ingevallen Kevin Strootman nog tot 2-1, maar verder kwamen de Romeinen niet meer.

ayyylmaorm: Kevin Strootman (Roma) goal vs. Real Madrid (2-[1]) ESPN SportsCenter https://t.co/nKX9bMCQLH pic.twitter.com/OCNFWjhNGO FanSportsClips(@ FanSportsClips) link

Real keert nu terug naar Europa, waar het op 15 augustus zijn eerste officiële wedstrijd afwerkt. In de Europese Supercup staat voor de Champions League-winnaar dan de confrontatie met stadsgenoot Atlético op het programma.

Iniesta staat ook negen jaar later stil bij dood van jeugdvriend

Dag op dag negen jaar geleden stortte de wereld van Andrés Iniesta in. Zijn jeugdvriend Dani Jarque liet dan namelijk het leven na een hartstilstand. Dat de Spaanse middenvelder zijn maatje nog steeds niet vergeten is, blijkt uit de boodschap die hij op Instagram plaatste. “9 jaar zonder jou, maar je zal altijd bij ons zijn. We missen je Dani”, klonk het. Iniesta kon zijn makker niet beter eren dan in de WK-finale van 2010 tegen Nederland. Na zijn beslissende treffer stond er op zijn ondershirt ‘Dani Jarque, siempre con nosotros’ te lezen. Dani Jarque, voor altijd bij ons.

9 años sin ti pero siempre estarás con nosotros. Te echamos de menos, Dani. 9 years without you, but you will always be with us. We miss you, Dani. Een foto die is geplaatst door null (@andresiniesta8) op 08 aug 2018 om 07:36 CEST