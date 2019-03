FT buitenland. Atlético zonder twee linksbacks naar Turijn - Lamah schenkt (op aangeven van Saief) Cincinnati punt Redactie

11 maart 2019

11u38

Bron: Belga 0

Atlético mist Filipe Luis en Lucas Hernandez in Turijn

Atlético Madrid mist dinsdag in de return van de achtste finales van de Champions League bij Juventus linksachters Filipe Luis en Lucas Hernandez. De Spanjaarden verdedigen in Turijn een 2-0-voorsprong.

Het duo ligt nog de lappenmand met respectievelijk een kuit- en knieblessure. Ook middenvelder Thomas Partey en spits Diego Costa missen de verplaatsing, zij zijn geschorst. Diego Godin sukkelde de afgelopen week met wat pijntjes, maar zit wel in de wedstrijdselectie.

Atlético heeft, na de 2-0-zege in de heenwedstrijd in eigen huis, een stevige optie op een plaats bij de laatste acht. José Maria Giménez en Godin scoorden toen de Madrileense goals.

Birmingham geeft belager van Aston Villa-aanvoerder Grealish levenslang stadionverbod

De man die zondag tijdens de Championship-wedstrijd tussen Birmingham en Aston Villa (0-1) het veld opstormde en Villa-aanvoerder Jack Grealish aan klap gaf, heeft van Birmingham een levenslang stadionverbod gekregen. Dat heeft de club vandaag gemeld.

In St. Andrews, het stadion van Birmingham, rende in de tiende minuut een man met een pet het veld op. Hij liep naar Grealish, die met de rug naar de aanvaller stond, en gaf de middenvelder een mep in het gezicht. De aanvoerder van Aston Villa werd nadien rechtop geholpen door spelers van beide teams en kon de wedstrijd voortzetten. Grealish scoorde in de tweede periode zelfs de winning goal.

De politie arresteerde de agressor, die een nacht in de cel doorbracht. Vandaag moet hij zich voor het gerecht in Birmingham verantwoorden.

Keniaanse voetbalofficial komt om bij crash

Hussein Swaleh Mtetu, de voormalige algemeen secretaris van de Keniaanse voetbalbond, is om het leven gekomen bij de crash van het Boeing-passagiersvliegtuig van luchtvaartmaatschappij Ethiopian Airlines. Dat heeft de Afrikaanse voetbalbond CAF gemeld. Bij het ongeval stierven alle 157 inzittenden.

Husein Swaleh keerde huiswaarts nadat hij in het Egyptische Alexandria een wedstrijd van de Afrikaanse Champions League had bijgewoond tussen Ismaily SC en TP Mazembe. Het toestel was op weg naar Nairobi en crashte enkele minuten na het vertrek vanuit Addis Abeba.

“De voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond, Ahmad Ahmad, en de hele Afrikaanse voetbalfamilie willen steun betuigen aan de familie en dierbaren van Hussein Swale hMtetu”, laat de CAF in een mededling weten.

Lamah schenkt Cincinnati punt tegen titelverdediger Atlanta United

Cincinnati heeft op de tweede speeldag in de Major League Soccer (MLS) een punt veroverd op het veld van titelverdediger Atlanta United. Roland Lamah scoorde voor de bezoekers in het slot de gelijkmaker.

Martinez (5.) zette Atlanta helemaal in het begin op voorsprong. Die goal leek de thuisploeg de volle buit te gaan bezorgen, tot Lamah (86.) in het slot toesloeg. De vijfvoudig Rode Duivel trapte op het eind, op aangeven van Kenny Saief (ex-AA Gent en -Anderlecht), de 1-1 tegen de touwen.

Cincinnati pakt zijn eerste punt van het seizoen. Ook het Atlanta van coach Frank de Boer telt een punt.

Roland Lamah’s equalizer in front of 70,00 fans paired with @Tommy_G’s radio call... oh, oh, oh it’s magic. 💫 pic.twitter.com/jlIf5DNHUm FC Cincinnati(@ fccincinnati) link