FT buitenland. Atlético Madrid is voor (even) leider in Spanje - Mertens en Napoli steviger tweede - Monaco blijft verliezen Redactie

07 oktober 2018

19u17

Bron: Belga 0

Benfica is de nieuwe koploper in Portugal na zege tegen FC Porto

Benfica is de nieuwe koploper in de Portugese competitie. De club uit Lissabon won op de zevende speeldag de topper tegen FC Porto met 1-0 en heeft nu - net als Sporting Braga - zeventien punten na zeven duels. Benfica heeft echter een beter doelsaldo. FC Porto volgt op twee punten.

De Zwitserse international Haris Seferovic zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Yacine Brahimi kreeg een slotfase een goede kans op de gelijkmaker. De Algerijn krulde de bal echter naast het doel. Benfica moest de slotfase met tien man afwerken. De Argentijn Christian Lema kreeg zijn tweede gele kaart en moest van het veld.

Mile Svilar bleef als reservedoelman de hele wedstrijd op de bank bij de thuisploeg.

Mertens en Napoli vloeren Sassuolo

Napoli heeft vandaag op de achtste speeldag in de Italiaanse Serie A een 2-0 thuisoverwinning geboekt tegen Sassuolo. Dries Mertens maakte voor de tweede keer dit seizoen de match vol.

De thuisploeg klom al in de derde minuut op voorsprong via Adam Ounas (3.), die zijn eerste basisplaats meteen bekroonde met een doelpunt. De talentrijke flankaanvaller ontfrutselde Sassuolo het leer en knalde de 1-0 met een volley onhoudbaar binnen. Tien minuten later zette Mertens de baal maar nipt naast. De Rode Duivel probeerde het ook eens met een lob vanop vijftig meter, maar een doelpunt zou Mertens niet maken. Halverwege de tweede helft stelde Lorenzo Insigne (72.), die doelpuntenmaker Ounas kwam vervangen, met een heerlijke krul de zege veilig. Sassuolo beëindigde de partij nog met tien na rood voor Rogerio.

In de stand blijft Mertens tweede met 18 punten, zes minder dan het voorlopig foutloze Juventus. Sassuolo (13 ptn) bezet de achtste stek.

GOAL!



Adam Ounas with his first on the season - he does everything right!@en_sscnapoli 1 - 0 @SassuoloUS pic.twitter.com/J5mX4F5wkF Eleven Sports(@ ElevenSports_UK) link

GOAL!



That's a driving run and a great finish from Lorenzo Insigne.@en_sscnapoli 2 - 0 @SassuoloUS pic.twitter.com/k58tdi0ev2 Eleven Sports(@ ElevenSports_UK) link

AS Monaco lijdt tegen Rennes derde nederlaag op rij

AS Monaco blijft in crisis. De Monegasken verloren de kelderkraker tegen Rennes in eigen huis met 1-2. Youri Tielemans en co werkten de helft van het duel met een man minder af.

Al na een kwartier stond Monaco in het krijt tegen Rennes. Da Silva kon de 0-1 op hoekschop van dichtbij tegen de netten duwen. Op slag van rust kregen de Monegasken opnieuw een opdoffer te verwerken. Raggi sloeg in het gezicht van zijn verdediger en kreeg daar terecht rood voor. Na de pauze gooide coach Jardim onze landgenoot Nacer Chadli voor de leeuwen. Die keek toe wanneer Falcao de gelijkmaker tegen de netten werkte. Een kwartier voor tijd deelde Ben Arfa met een loeiharde knal de finale mokerslag uit. Rennes klimt dankzij de zege naar de elfde plaats. Monaco verliest voor de derde keer op rij en wacht al sinds speeldag één op een overwinning. Een achttiende plaats met amper 6 punten is het logische gevolg.

Nantes en Limbome onderuit bij Bordeaux

Nantes leed bij de vuurdoop van kersvers trainer Halilhodzic een kansloze 3-0 nederlaag op het veld van Bordeaux. De eindstand stond na 42 minuten al op het scorebord: Karamoh, op aangeven van oude bekende Lukas Lerager, en Kamano scoorden de doelpunten. Anthony Limbombe werd op het halfuur tussen de lijnen gebracht, maar dat bracht geen zoden aan de dijk. Ook de invalbeurt van oude bekende Kalifa Coulibaly in minuut 67 was een maat voor niets. Nantes is met zes punten negentiende en voorlaatste. Bordeaux (14 ptn) bezet de zevende plek.

Marseille wint van Caen

Stef Peeters ging met Caen onderuit op bezoek bij Olympique Marseille. De thuisploeg haalde het met 2-0 dankzij doelpunten van Mitroglou en Thauvin. Peeters werd in de 80e minuut naar de kant gehaald. Djiku leek de aansluitingstreffer nog te puren uit een hoekschop, maar het doelpunt werd na consultatie van de VAR afgekeurd. De verdediger raakte de bal met de arm. L'OM (16 ptn) klimt voorlopig naar de derde plaats in de stand, Caen (10 ptn) is vijftiende.

Correa schiet Atlético naar zege en voorlopige koppositie

Atlético Madrid heeft de thuiswedstrijd tegen Real Betis op de achtste speeldag van de Primera Division met minimaal verschil gewonnen. Het duel in het Wanda Metropolitana Stadion in Madrid eindigde in 1-0 voor de ploeg van coach Diego Simeone. Atlético neemt door de zege voorlopig de koppositie over van FC Barcelona, dat later speelt bij het Valencia van Michy Batshuayi.

Atlético kwam pas een kwartier voor tijd tot scoren. Invaller Ángel Correa scoorde met een goed geplaatst schot in de linkerbenedenhoek, buiten het bereik van doelman Pau López van Betis. Die voorsprong gaven de Madrilenen niet meer weg. Atlético Madrid zit in de Champions League samen met Club Brugge in groep A. Woensdag wonnen de Rojiblancos in eigen huis met 3-1 van blauw-zwart.

GOAL | Atléti komt op voorsprong! 🔴⚪️ Correa plaatst de bal buiten bereik van Pau López. 👌 #AtletiRealBetis pic.twitter.com/YFGVSWqHoQ Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Marco Reus haakt af voor duels tegen Nederland en Frankrijk

Marco Reus moet door een knieblessure forfait geven voor de duels van Duitsland in de Nations League tegen Nederland (13 oktober in Amsterdam) en wereldkampioen Frankrijk (16 oktober in Parijs).

Borussia Dortmund liet vandaag weten dat de 29-jarige winger niet naar de nationale ploeg zal afreizen maar bij de club blijft voor verzorging. Reus speelde gisteren nog de volledige 90 minuten in de gewonnen competitiematch tegen Augsburg (4-3).

Odoi en Fulham kunnen reeks van Arsenal niet onderbreken

Arsenal heeft vandaag op de achtste speeldag in de Premier League zijn zesde opeenvolgende overwinning in de competitie geboekt. De Gunners gingen op bezoek bij het Fulham van Denis Odoi winnen met 1-5.

In een evenwichtige en aangename eerste helft brak Lacazette (29.) in de draai de ban voor Arsenal. In de tweede helft was alles evenwel te herdoen. Schurrle (44.) rondde balverlies af met een subtiele stifter over Leno. Na de pauze zetten de Gunners orde op zaken. Lacazette (49.) verraste doelman Bettinelli met een knap afstandsschot, met een heerlijke tik achter het steunbeen verdubbelde Ramsey (67.) de voorsprong. Invaller Aubameyang (79. en 90.+1) legde de 1-5 eindstand vast. Odoi speelde het hele duel. Unai Emery begon met 0 op 6 aarzelend als trainer van Arsenal, maar zit intussen stevig in het zadel. Na zes opeenvolgende zeges bezetten de Gunners de derde plaats met 18 punten. Fulham (5 ptn) is zeventiende.

In de Nederlandse Eredivisie hielden Emmen en Fortuna Sittard elkaar na een spektakelmatch in evenwicht: 3-3. Alessandro Ciranni en Marco Ospitalieri startten in de basis bij Fortuna, dat vijftiende is met 7 punten uit acht speeldagen. Emmen staat met 8 punten een plekje hoger.

Roland Lamah heeft met Dallas zijn leidersplaats in de Western Conference van de Amerikaanse MLS vergroot. Na een 2-0 overwinning tegen Orlando City heeft Dallas (57 ptn) vier punten voorsprong op Sporting Kansas (53 ptn). Lammah maakte het slotkwartier vol.

Oostenrijk mist Alaba tegen Noord-Ierland

David Alaba heeft in de verloren competitiematch van Bayern München tegen Borussia Mönchengladbach (0-3) een klein scheurtje in de rechterhamstring opgelopen. Daardoor mist de Oostenrijkse international het duel in de Nations League tegen Noord-Ierland (12 oktober) en de oefenmatch in Denemarken (16 oktober).

Volgens Bayern raakt de 26-jarige verdediger/middenvelder wel fit voor het competitietreffen met Wolfsburg op 20 oktober.

Steven Defour neemt afscheid van zieke vader: “Onze laatste rit. Rust in vrede, papa”

Steven Defour heeft afscheid moeten nemen van zijn vader Jacques, die al een tijdje ziek was. “Onze laatste rit. Rust in vrede, papa”, klonk het bij de gewezen Rode Duivel op Instagram. Wij wensen Defour en zijn naaste familieleden veel sterkte bij het dragen van dit verlies.

Stuttgart zet coach Korkut op straat

VfB Stuttgart heeft zijn trainer Tayfun Korkut ontslagen. Het 3-1-verlies zaterdag op het veld van Hannover werd hem fataal. Stuttgart staat na zeven speeldagen op de achttiende en laatste plaats in de Bundesliga met 5 punten. Naast Korkut moeten ook zijn assistenten Ilija Aracic en Steven Cherundolo opkrassen. Er is nog geen nieuwe hoofdtrainer aangeduid.

De 44-jarige Korkut, een voormalig Turks international, was sinds januari hoofdcoach van Stuttgart in opvolging van Hannes Wolf. Deze zomer verlengde hij zijn contract tot juni 2020. Hij is tevens de eerste trainer dit seizoen wordt ontslagen in de Duitse hoogste klasse.