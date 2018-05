FT buitenland: Atlético heeft opvolger Griezmann op het oog - Ciman ziet voormalig Anderlecht-speler scoren De voetbalredactie

20 mei 2018

10u35

Bron: AD en Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Atlético wil Vardy als opvolger Griezmann

Er is niemand die nog twijfelt aan een vertrek van Antoine Griezmann bij Atlético Madrid. Vooral FC Barcelona zou bereid zijn 100 miljoen euro neer te tellen voor de Franse topscorer van de winnaar van de Europa League. Volgens Engelse media sorteert Atlético al voor op een vertrek van Griezmann door Jamie Vardy weg te halen uit Leicester City.

Leicester haalt Portugees Pereira

De Portugese verdediger Ricardo Pereira zet zijn voetballoopbaan voort bij Leicester City. De Engelse club meldde dat de international een contract voor vijf jaar heeft getekend. Pereira komt over van FC Porto. Britse media schatten de transfersom op zo'n 25 miljoen euro.

Pereira (24) maakt deel uit van de Portugese selectie voor het WK voetbal. Hij gaat bij Leicester weer werken onder trainer Claude Puel, die de rechtsback eerder bij Nice onder zijn hoede had. "De sfeer, de fans en het voetbal maken de Premier League de beste competitie van de wereld", sprak de Portugees enthousiast op het mediakanaal van Leicester, de nummer negen van het afgelopen seizoen.

Ciman verliest met Los Angeles, draw voor Lamah met Dallas

Los Angeles is op de elfde speeldag van de Major League Soccer (MLS) met 2-1 verloren op het veld van Portland. Laurent Ciman speelde in het verliezende kamp de hele partij.

Paredes (52.) en ex-Anderlechtspeler Samuel Armenteros (81.) troffen raak voor de thuisploeg. Tussendoor prike Los Angeles tegen via Vela (74.).

Dallas leek na doelpunten van Cannon (40.) en Urruti (78.) op weg naar de zege tegen Vancouver Whitecaps, maar moest alsnog een draw (2-2) toestaan. De bezoekers kwamen terug in de match na een eigen doelpunt van Figueroa (82.), waarna Kamara (90.+10) diep in de extra tijd de gelijkmaker nette op strafschop. Roland Lamah verliet na 68 minuten het veld bij Dallas en gaf de assist voor de openingsgoal.

Los Angeles staat tweede in de Western Conference met twintig punten, op drie punten van leider Kansas City. Dallas volgt als vierde met zeventien punten.

Zuid-Korea mist in Rusland geblesseerde Kwon

Zuid-Korea moet het op het WK in Rusland (14 juni - 15 juli) zonder Kwon Chang-hoon stellen. De 23-jarige aanvaller liep met zijn Franse club Dijon een achillespeesblessure op in de partij tegen Angers en is verschillende maanden out. Dat heeft Dijon vandaag bekendgemaakt.

Kwon heeft tot dusver zestien wedstrijden met het nationale team op de teller staan en vond hierin viermaal de weg naar doel. In Rusland treft het Aziatische land in groep F Zweden (18/06), Mexico (23/06) en titelverdediger Duitsland (27/06).

