FT buitenland: "Atlético en Sevilla denken aan Thorgan Hazard" - De knapste dribbels van Dembélé op een rijtje Redactie

23 februari 2018

12u28 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Sevilla en Atlético Madrid tonen interesse in Thorgan Hazard"

De clubs staan ondertussen in de rij voor Thorgan Hazard. Eerder gaven we al mee dat Leicester City hengelt naar de diensten van de Rode Duivel. Nu weet de Spaanse krant AS te vertellen dat ook Atlético Madrid en Sevilla interesse tonen in de middenvelder van Borussia Mönchengladbach. De 24-jarige Belg trof dit seizoen al zeven keer raak in de Bundesliga.

Premier League eert man in vorm Moussa Dembélé

Dat Moussa Dembélé in uitstekende vorm verkeert, staat als een paal boven water. Uiteraard worden zijn kwieke dribbels ook opgemerkt in de Premier League. Op de officiële Facebook-pagina van de Engelse competitie werden enkele knappe acties van de middenvelder van Tottenham gebundeld. Een knappe video, maar let vooral op de passende klassieke muziek. Het filmpje kreeg al zo'n 30.000 likes.