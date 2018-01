FT buitenland: Assist voor ingevallen Carrasco - Utrecht, met invaller Cyriel Dessers, houdt Ajax op gelijkspel De voetbalredactie

28 januari 2018

Assist voor ingevallen Carrasco

Atlético Madrid heeft zich op de 21e speeldag van de Spaanse Primera Division niet laten verrassen door Las Palmas. De voorlaatste in de stand verloor in de Spaanse hoofdstad met 3-0. Atlético moest geduld oefenen tot iets over het uur om de ban te breken, via de onvermijdbare Griezmann (61'). Fernando Torres (73') en Partey (88'), op aangeven van Yannick Carrasco, namen nadien alle twijfel weg. Carrasco was halfweg bij de Madrilenen ingevallen. In de stand staat Atlético op de tweede plaats met 46 punten, acht minder dan leider Barcelona dat later nog speelt tegen Alavés. Valencia (40 ptn) volgt als derde, voor Real Madrid (38 ptn).

GOAL! 🔴⚪️ Carrasco is onzelfzuchtig en biedt Thomas de 3-0 op een dienblaadje aan! 👏 #AtletiLasPalmas pic.twitter.com/rIyxEtfY12 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Op het uur trapt Griezmann Atlético op voorsprong na een geweldige steekpass van Juanfran! ⚽️ #AtletiLasPalmas pic.twitter.com/Av4KPihzaE Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Ajax heeft op de twintigste speeldag van de Nederlandse Eredivisie dure punten laten liggen. Het team uit Amsterdam kwam in Utrecht niet verder dan 0-0.

Ajax beet negentig minuten lang zijn tanden stuk op Utrecht, en kon de opening niet forceren. Cyriel Dessers kwam bij de thuisploeg in de 58e minuut op het veld.

In de stand staat Ajax op de tweede plaats met 45 punten. PSV, dat zaterdag in Twente won met 0-2, voert de stand aan met 52 punten. Utrecht volgt op de zevende stek met 31 punten.

Stuttgart zet coach op de keien

VfB Stuttgart heeft vandaag zijn trainer Hannes Wolf ontslagen. Dat gebeurde een dag na de 0-2 nederlaag tegen Schalke 04. Door dat verlies op de twintigste speeldag zakte Stuttgart naar de vijftiende plaats in de Bundesliga, slechts drie punten boven de degradatiezone.

"We hebben een nieuwe impuls nodig om weer aansluiting te vinden", zegt voorzitter Michael Reschke. Wie de nieuwe coach wordt, is nog onduidelijk. De 36-jarige Wolf volgde in september 2016 Jos Luhukay op en leidde de club naar de promotie.