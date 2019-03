FT buitenland. Assist van Thorgan Hazard volstaat niet voor zege - Solskjaer: "Lukaku heeft pijnlijke voet”



15 maart 2019

Bron: Belga

Borussia Mönchengladbach heeft 1-1 gelijkgespeeld tegen Freiburg op de 26ste speeldag van de Duitse Bundesliga. Rode Duivel Thorgan Hazard leverde een assist af.

Vincenzo Grifo bracht Freiburg na tien minuten op voorsprong, maar zes minuten later liep Hazard zich goed vrij op rechts. Hij kreeg de bal, sneed naar binnen en bediende Alassane Plea voor de 1-1. Nadien werd er niet meer gescoord in een thuiswedstrijd die Hazard en co beter hadden gewonnen om hun positie in het klassement te vrijwaren. Mönchengladbach schuift voorlopig wel op naar de derde plaats, maar Leipzig staat op één punt en gaat morgen nog op bezoek bij Schalke 04. Freiburg is elfde.

GOAL | Plea scoort op assist van Thorgan Hazard. De VAR moet het doelpunt eerst herbekijken, maar ze kunnen alsnog juichen! 🤙



1️⃣-1️⃣ #BMGSCF 🇩🇪 pic.twitter.com/siiMVNCSbQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

In Italië ging Fiorentina met 2-1 onderuit bij Cagliari. Kevin Mirallas startte bij de bezoekers in de basis, maar werd al na 58 minuten naar de kant gehaald. Joao Pedro (52.) had tevoren Cagliari al op voorsprong gebracht, Ceppitelli (66.) breidde even later uit tot 2-0. Chiesa (88.) kon Fiorentina in het slot nog de aansluitingstreffer bezorgen, maar verder kwam het niet.

Huub Stevens blijft coach van Schalke 04 tot einde van seizoen

Huub Stevens (65) zal tot het einde van het seizoen op de trainersbank zitten bij Schalke 04. De maakte de club vandaag bekend. Na het ontslag donderdag van Domenico Tedesco werd de Nederlander, die Schalke al twee keer eerder trainde, ad interim aangesteld. Hij zou het team al zeker coachen in de thuismatch van zaterdag tegen RB Leipzig. Ex-aanvaller Gerald Asamoah wordt teammanager bij de ploeg uit Gelsenkirchen, die in de competitie nog niet zeker is van het behoud en in de Champions League werd vernederd door Manchester City. “In deze samenstelling zullen we het seizoen uitdoen”, verklaarde topman Jochen Schneider vandaag.

Spanje zonder Isco, Koke en Saúl

De Spaanse bondscoach Luis Enrique heeft nogal wat wijzigingen doorgevoerd in zijn selectie voor de start van de EK-kwalificatie. Zo ontbreken onder anderen de Madrileense middenvelders Isco (Real), Koke en Saúl Ñiguez (Atlético) in de groep van 23 spelers. Luis Enrique riep met Sergi Gómez (Sevilla), Sergio Canales (Real Betis), Jaime Mata (Getafe) en Fabián Ruiz (Napoli) wel vier nieuwelingen op.

De bondscoach heeft ook enkele internationals na lange afwezigheid teruggehaald bij de groep. De 33-jarige Jesús Navas van Sevilla kreeg vijf jaar na zijn laatste interland een uitnodiging voor de kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Malta, op 23 en 26 maart in respectievelijk Valencia en Ta’Qali. Ook de 26-jarige aanvaller Iker Muniain van Athletic Bilbao mag zich weer eens melden bij de nationale ploeg. Hij speelde in 2012 zijn eerste en vooralsnog enige interland.

FIFA zet plannen voor vervroegde uitbreiding naar 48 landen door

De bestuursraad van de wereldvoetbalbond FIFA, die samenkwam in Miami, heeft groen licht gegeven voor een vervroegde uitbreiding van het WK voetbal van 32 naar 48 deelnemende landen. Dat liet voorzitter Gianni Infantino weten.

De uitbreiding was oorspronkelijk voor 2026 voorzien, maar komt er naar alle waarschijnlijkheid al in 2022 in Qatar. De finale beslissing valt op het FIFA-congres in Parijs in juni. Bij een toernooi met 80 in plaats van 64 landen moeten er enkele wedstrijden in één of meerdere buurlanden doorgaan, en omdat dat politieke spanningen kan aanwakkeren, is niet iedereen voorstander van de vervroegde uitbreiding.

Op dezelfde vergadering in Miami besliste de FIFA vandaag ook om het WK voor clubs vanaf 2021 uit te breiden van 7 naar 24 deelnemende teams. Eerder vandaag liet de European Club Association, die 232 grote Europese clubs vertegenwoordigt, nog weten de editie van 2021 in geval van uitbreiding te zullen boycotten omdat de voetbalkalender al overvol zit.

Solskjaer: “Lukaku heeft pijnlijke voet”

Aanvaller Romelu Lukaku sukkelt met een voetblessure. Dat heeft zijn coach Ole Gunnar Solskjaer vandaag bevestigd tijdens een persmoment. "Rom heeft een pijnlijke voet. Deze voormiddag wordt hij verder opgevolgd. Het is nog afwachten of hij kan aansluiten", vertelde de coach van Manchester United daags voor het FA Cupduel op het veld van Wolverhampton. Vanmiddag werd Lukaku door bondscoach Roberto Martinez opgeroepen voor de EK-kwalificatieduels van de Rode Duivels tegen Rusland (21 maart in Brussel) en Cyprus (24 maart in Nicosia).

Joachim Löw roept drie nieuwe gezichten op voor Mannschaft

De Duitse bondscoach Joachim Löw heeft met Lukas Klostermann, Niklas Stark en Maximilian Eggestein drie nieuwkomers bij zijn groep gehaald voor de interlands tegen Servië en Nederland. In de 23-koppige groep is, zoals Löw eerder aankondigde, geen plaats meer voor Bayern Münchenspelers Mats Hummels, Jerome Boateng en Thomas Müller. De wereldkampioenen van 2014 kregen van Löw te horen dat zij geen toekomst meer hebben bij de nationale ploeg.

Stark (Hertha) en Klostemann (Leipzig) zijn verdedigers terwijl Eggestein (Werder Bremen) een optie is voor het middenveld. Duitsland speelt woensdag in Wolfsburg vriendschappelijk tegen Servië en vier dagen later in Amsterdam tegen Nederland in de voorronde van het EK 2020.

Cristiano Ronaldo keert terug in Portugese selectie

Portugal kan voor het eerst sinds de uitschakeling op het WK in Rusland weer op Cristiano Ronaldo rekenen. De steraanvaller maakt deel uit van de selectie van Fernando Santos voor de EK-kwalificatieduels tegen Oekraïne (22 maart) en Servië (25 maart).

Ronaldo besloot na de exit van Portugal in de achtste finales van het WK tegen Uruguay de nationale ploeg voorlopig vaarwel te zeggen. Hij wilde zich volledig concentreren op Juventus na zijn transfer van Real Madrid. Daardoor miste CR7 de laatste zes wedstrijden van de Seleçao.

Zonder Ronaldo kon Portugal zich plaatsen voor de finaleronde van de nieuwe UEFA Nations League. Daarin speelt de Europees kampioen van 2016 op 5 juni voor eigen publiek tegen Zwitserland, dat te sterk was voor België. De andere halve finale wordt op 6 juni in Guimaraes gespeeld tussen Nederland en Engeland. De 34-jarige Ronaldo is met 85 doelpunten in 154 interlands Portugees topschutter aller tijden.

Sevilla ontslaat trainer Machin na exit uit Europa

Sevilla heeft zijn coach Pablo Machin ontslagen. De 43-jarige Spanjaard betaalt daarmee de prijs voor de verrassende uitschakeling in de achtste finales van de Europa League. Sevilla verloor gisteren na verlengingen met 4-3 van Slavia Praag nadat de heenmatch in Spanje op 2-2 was geëindigd. Technisch directeur Joaquin Caparros neemt tot en met het einde van het seizoen over van Machin, die sinds juni 2018 in dienst was.

Caparros had vorig seizoen ook al kortstondig de leiding over het eerste elftal na het ontslag van Vincenzo Montella. Van 2000 tot 2005 was de 63-jarige Spanjaard hoofdtrainer bij de club uit Andalusië. Sevilla staat na 27 speeldagen in La Liga op de zesde plaats, op vijf punten van Getafe dat voorlopig het vierde Champions Leagueticket in handen heeft.

Fabio Cannavaro wordt bondscoach van China

Fabio Cannavaro (45) is aangesteld als nieuwe bondscoach van China. De voormalige Italiaanse topverdediger, die in 2006 wereldkampioen werd, zal de taak combineren met zijn job als trainer van Guangzhou Evergrande. Cannavaro volgt bij de Chinese federatie zijn landgenoot Marcello Lippi (70) op. Die legde de functie in januari neer maar blijft als raadgever wel verbonden aan de ploeg. Het is voorlopig onduidelijk hoelang Cannavaro de nationale ploeg onder zijn hoede krijgt. Volgende week donderdag zit hij alvast een eerste keer op de bank wanneer China Thailand partij geeft.