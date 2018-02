FT buitenland: Assist van Nainggolan helpt AS Roma naar vlotte zege tegen Udinese - Wolfsburg in extremis onderuit tegen Bayern München, Casteels pakt penalty - Barcelona heeft het lastig met Eibar Redactie

17 februari 2018

19u39

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Barcelona heeft het lastig met Eibar

Barcelona heeft de koppositie in La Liga verstevigd. De Catalaanse club boekte een moeizame zege bij Eibar (0-2). Barcelona vergrootte de voorsprong op Atlético Madrid tot tien punten. De nummer twee van de ranglijst ontvangt zondag Athletic Bilbao.

Barcelona maakte drie dagen voor de uitwedstrijd tegen Chelsea in de achtste finales van de Champions League een matige indruk. De ploeg van trainer Ernesto Valverde speelde zo slordig dat Eibar het eerste uur het betere van het spel had. Luis Suárez bracht de bezoekers in de zestiende minuut op voorsprong, maar daarna kwam Barcelona steeds vaker onder druk te staan.

Prachtige assist van @TeamMessi en @LuisSuarez9 met de 0-1 voor Barça! 😍#EibarBarça 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/61yBbQIMOv Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

De koploper kreeg pas wat lucht nadat Fabián Orellana in de 66e minuut zo dom was om de bal weg te gooien terwijl hij al een gele kaart op zak had. De Chileen werd van het veld gestuurd, waarna Jordi Alba het duel in de slotfase kon beslissen.

GOOOAAAAL! @JordiAlba met de bevrijdende 0-2. Barça loopt weer (even) 10 punten uit op Atlético! 🏆#EibarBarça 0️⃣-2️⃣ pic.twitter.com/t6FvXFXyuD Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Barcelona vierde de 1600e zege in de Spaanse competitie. De koploper is nu 31 competitieduels op rij ongeslagen. Alleen Real Sociedad bleef langer zonder nederlaag in La Liga. De club kwam tussen 1979 en 1980 tot een serie van 38 ongeslagen duels.

Wolfsburg in extremis onderuit tegen Bayern München, Casteels pakt penalty

Op de 23e speeldag in de Duitse Bundesliga leek een stunt in de maak voor Wolfsburg tegen soevereine leider Bayern München. In een felle partij met 7 gele kaarten stonden Divock Origi en co 64 minuten lang op voorsprong, onder meer door een uitstekend keepende Koen Casteels, maar de recordkampioen ging uiteindelijk op en over de thuisploeg: invaller Lewandowski scoorde de winnende (en onterechte) penalty in de 91e minuut.

Tegen de troepen van oefenmeester Jupp Heynckes begon het nochtans uitstekend voor Origi en co: Daniel Didavi kopte de thuisploeg na acht minuten op voorsprong na een corner. Bayern München, dat zijn laatste negen matchen won, was meteen op achtervolgen aangewezen. Het was een bitse strijd met veel overtredingen, waardoor de bal om de haverklap stil lag. De Zwitserse middenvelder Renato Steffen tekende in de 53e minuut voor de zoveelste overtreding toen hij de bal te fors afschermde in de kleine baklijn. Arjen Robben nam de elfmeter voor zijn rekening, maar doelman Koen Casteels kon de bal via de paal uit zijn kooi ranselen: een knappe redding van de 25-jarige Antwerpenaar.

Tien minuten later zette diezelfde Robben echter zijn foutje recht: na een snelle counter dropte hij de bal op het hoofd van Sandro Wagner, die aan de eerste paal in de verste hoek binnen kopte. De laatste twintig minuten waren voor de Duitse recordkampioen, met de ene doelpoging na de andere. Vlak voor affluiten klampte Gian-Luca Itter zich vast aan de arm van de voorbijrazende Robben op de rand van strafschopgebied. Strafschop oordeelde de ref, terwijl de beelden aantonen dat de fout net buiten de zestien gebeurde. Invaller Robert Lewandowski faalde niet en zette de strafschop om.

Een bijzonder zure nederlaag voor Casteels en co, die onderaan het klassement blijven aanmodderen. Leider Bayern München heeft een duizelingwekkende voorsprong van 21 punten op de twee dichtste achtervolgers, Leverkusen en Leipzig. Die laatste speelt zondag tegen subtopper Eintracht Frankfurt.

Assist van Nainggolan helpt AS Roma naar vlotte zege tegen Udinese

Op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A nam AS Roma zaterdagmiddag met 0-2 de maat van middenmotor Udinese, met een assist van Radja Nainggolan. De Giallorossi wippen zo over Inter naar een voorlopige derde plaats. Inter moet om 20u45 wel nog aan de bak op het veld van Genoa.

In een kansrijke eerste helft kwam AS Roma nog het dichtst bij een doelpunt: Nainggolan bediende op het half uur Stephan El Shaarawy vanop de vleugel, maar die mikte net naast het doel. Vijf minuten voor rust moest Udinese-doelman Albano Bizzarri in actie schieten op een kopbal van Edin Dzeko, die niet voldoende kracht achter de bal kon zetten. Na de pauze geraakte Stipe Perica met een mooi nummertje voorbij AS Roma-verdediger Federico Fazio, maar de Romeinse doelman ontnam de doelkans voor Udinese met een uitstekende tussenkomst.

Wat een talent! Wat een raket! 🚀🚀🚀#UdineseRoma 0️⃣-1️⃣ pic.twitter.com/JQKt9NYWvK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

In de 70e minuut vertaalde het Romeinse overwicht zich in een doelpunt van de Turk Cengiz Ünder, die vanop zo'n 18 meter krachtig uithaalde met zijn linker, perfect in het hoekje. Udinese kwam nadien nog opzetten via een harde voorzet van Rodrigo De Paul, maar AS Roma-doelman Alisson reageerde alert. Vlak voor affluiten verloor Seko Fofana de bal voor de verdedigingslinie van de thuisploeg. Een snel reagerende Nainggolan tikte het leer naar Diego Perotti, die de voorsprong verdubbelde; 2-0, meteen ook de eindscore.

Geweldige actie van @OfficialRadja, maar zijn ploegmaat El Shaarawy kan niet scoren! 😕#UdineseRoma 0️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/fgnjITYTKY Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Robben: "wil nog één à twee jaar op het hoogste niveau spelen"

Arjen Robben mag dan wel één van de veteranen zijn bij Bayern München, maar van stoppen wil hij voorlopig niet weten. De 34-jarige Nederlander verklaarde aan het internetportaal sportbuzzer.de dat hij graag nog "één tot twee jaar" op het hoogste niveau wil meedraaien. "Dat is mijn doel. Ik voel me op dit moment nog topfit." Vorig jaar maakte de 96-voudig international van Oranje bekend te stoppen bij de nationale ploeg.

Zijn contract bij Bayern mag deze zomer dan wel aflopen, toch is de Nederlandse aanvaller vol vertrouwen: "Ik heb een open en eerlijke communicatie met de club, dus ik maak me geen zorgen. De club heeft een plan met mij, en dan moeten we in samenspraak beslissen of en hoe dat zal doorgaan."

Zoals veel stervoetballers die fin de carrière zijn, kan Robben voor grof geld kiezen in de VS, China of Doha. "Dat is precies het onderwerp dat nu bij mij thuis aan de keukentafel besproken wordt", aldus Robben.