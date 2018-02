FT buitenland: Asensio uitblinker in doelpuntenfestival Real - Tottenham moet herkansen tegen derdeklasser -

Batshuayi scoort niet tegen Thorgan Hazard, maar wint wel De voetbalredactie

18 februari 2018

23u06 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Real Madrid na doelpuntenfestival in tweede helft op en over Betis

Marco Asensio heeft zich zondag opnieuw laten zien bij Real Madrid. De zoon van een Spaanse vader en Nederlandse moeder had met twee doelpunten een groot aandeel in de uitzege bij Real Betis (5-3).

Asensio kreeg een basisplaats van zijn trainer Zinédine Zidane na een goede invalbeurt woensdag tijdens het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. Hij opende de score en bij een gelijke stand (2-2) zette hij zijn ploeg opnieuw op voorsprong (3-2). Sergio Ramos, Cristiano Ronaldo en Karim Benzema maakten de overige doelpunten voor de bezoekers uit Madrid. Betis ging nog met een voorsprong rusten (2-1) door een eigen doelpunt van Nacho en een rake kopbal van Aïssa Mandi. Sergio León bracht de thuisploeg in de slotfase nog op 3-4.

Real Madrid blijft de nummer vier van de ranglijst, maar verkleinde de achterstand op koploper Barcelona tot zeventien punten. Tegenvaller voor de ploeg van trainer Zidane was het uitvallen van Marcelo. De linksback haakte al in de eerste helft af met een hamstringblessure.

Sampdoria verliest zonder Praet van AC Milan

AC Milan heeft op speeldag 25 van de Serie A met 1-0 gewonnen van Sampdoria, een rechtstreekse concurrent voor Europees voetbal. Bij Sampdoria ontbreekt Dennis Praet nog altijd met een dijblessure.

Giacomo Bonaventura maakte na 13 minuten het enige doelpunt, en zo komt Milan samen met Sampdoria op de zesde plaats. Praet staat nu al vier weken aan de kant, en het is onduidelijk wanneer hij weer inzetbaar zal zijn.

Juventus, dat wel nog meedoet voor de titel en daarvoor in strijd is met het Napoli van Dries Mertens, liet ondertussen op zijn website weten dat Gonzalo Higuain en Federico Bernardeschi een blessure opliepen in de derby zondag bij Torino. Hoelang ze precies out zijn, moeten verdere onderzoeken nog uitwijzen. Higuain liep een blessure op aan de linkerenkel, Bernardeschi aan de rechterknie.

Vadis Odjidja bezorgt Olympiakos de zege

Vadis Odjidja heeft het Griekse Olympiakos de zege bezorgd met een doelpunt tegen Panionios,de nummer vijf in de stand. Naast Odjidja speelden ook Silvio Proto, Guillaume Gillet en Kevin Mirallas voor Olympiakos.

Bjorn Engels was de enige van de vijf Olympiakos-Belgen die op de bank moest plaatsnemen. Odjidja kreeg net na de rust (48.) de kans om op doel te trappen van op minder dan tien meter, en liet die kans niet onbenut. Panionios kon niet meer tegenscoren, en vijf minuten voor tijd mocht Odjidja gaan rusten.

Olympiakos blijft derde, maar heeft nog altijd een achterstand van liefst negen punten op PAOK. Het is van in 2010 geleden dat Olympiakos naast de landstitel greep.

Batshuayi kan tegen Thorgan Hazard voor het eerst niet scoren, Dortmund wint wel

Borussia Mönchengladbach heeft op speeldag 23 in de Duitse Bundesliga met 0-1 verloren van Borussia Dortmund. Thorgan Hazard en Michy Batshuayi namen het tegen mekaar op, en startten beiden in basis. Batshuayi maakte ook zijn vierde wedstrijd voor Dortmund helemaal vol, maar kwam deze keer niet tot scoren. Hij kreeg amper kansen. Het enige doelpunt kwam van zijn ploegmaat Marco Reus (32.). Bij de tegenpartij speelde ook Thorgan Hazard 90 minuten, maar hij kon het tij niet keren.

In een relatief gesloten partij was het Mönchengladbach dat in de tweede helft meer creëerde, en op het einde eigenlijk de gelijkmaker verdiende. Dortmund schuift voorlopig op naar de tweede plaats, weliswaar op negentien punten van leider Bayern. Mönchengladbach is tiende.

Timothy Castagne speelde in de Serie A nog eens een hele wedstrijd voor Atalanta, dat 1-1 gelijkspeelde tegen Fiorentina. De doelpunten waren van Milan Badelj (16.) en Andrea Petagna (45+1.). Atalanta blijft achtste, Fiorentina elfde.

Tottenham moet replay spelen tegen derdeklasser Rochdale

Tottenham heeft in de achtste finales van de Engelse FA Cup 2-2 gelijk gespeeld tegen Rochdale, de hekkensluiter in de League One, het derde niveau in Engeland. Mousa Dembélé en Jan Vertonghen kregen rust, Toby Alderweireld speelde de hele wedstrijd.

Voor Alderweireld was het nog maar de tweede wedstrijd sinds de hamstringblessure die hem drie maanden aan de kant hield. Tottenham kwam net voor de rust verrassend op achterstand na een doelpunt van Ian Henderson (45+1.). De reactie bleef even uit, maar middenin de tweede helft volgde dan toch de gelijkmaker van Lucas Moura (61.).

Toen de ingevallen Harry Kane in de 89e minuut een penalty benutte, leek Tottenham in de kwartfinales te staan. Maar in minuut 93 kwam invaller Steve Davies zowaar nog met de 2-2. Alderweireld en co moeten dus een replay spelen, waarschijnlijk al aanstaande dinsdag of woensdag. Draaischijf Dembélé laten rusten bleek geen al te best idee van coach Mauricio Pochettino, en ook Vertonghen werd gemist. Ook in de vorige ronde had Tottenham al een replay nodig tegen vierdeklasser Newport County.

Atlético pakt de volle buit tegen Bilbao, Carrasco blijft op de bank

Atlético Madrid heeft op speeldag 24 van de Spaanse Primera Division met 2-0 gewonnen van Athletic Bilbao. Rode Duivel Yannick Carrasco bleef de hele wedstrijd op de bank, maar zag zijn ploegmaats wel winnen. Niet hij, maar Kevin Gameiro mocht vroeg in de tweede helft invallen, en de Fransman maakte na 67 minuten het eerste doelpunt. Diego Costa deed er dertien minuten later nog eentje bij, zijn tweede sinds zijn overgang van Chelsea naar Madrid. Atlético staat na 24 wedstrijden nog altijd zeven punten achter op leider Barcelona.

Orel Mangala kwam in Duitsland niet van de bank bij Stuttgart. Zijn ploeg ging wel met 0-1 winnen bij Augsburg na een doelpunt van Mario Gómez (27.). Augsburg is nu zevende, Stuttgart dertiende en een stap dichter bij het behoud. In Schotland ontving leider Celtic, met Charly Musonda in de basis, St.Johnstone. Dedryck Boyata ontbrak met een blessure. Er vielen geen doelpunten, en Celtic liet zo punten liggen tegen de nummer negen.

Dries Mertens blijft met Napoli leider in Italië

Napoli heeft met 1-0 van SPAL gewonnen op de speeldag 25 van de Italiaanse Serie A. De Napolitanen, met Dries Mertens 90 minuten op het veld, blijft zo leider.

Al na zes minuten zette de Braziliaan Allan Napoli op rozen tegen SPAL. Daarna ging de wedstrijd op slot en volgden nog weinig echte kansen. Mertens kwam wel een paar keer in de buurt, maar het bleef bij eerder kleine kansen. Middenin de tweede helft leek Marek Hamšík de score toch te verdubbelen, maar de videoref greep in omdat de Slowaak buitenspel stond. Mertens kreeg in het slot nog een vrije trap net buiten de zestien, maar krulde de bal naast. Ook Juventus won dit weekend, dus Napoli behoudt zijn nipte bonus van één punt bovenaan het klassement in de Serie A.

In Nederland maakte invaller Jorn Vancamp (83.) zijn vierde doelpunt in vijf wedstrijden voor Roda, maar dat ging wel met 1-4 onderuit tegen Utrecht. Twente, met Jorn Brondeel op de bank, speelde 1-1 gelijk tegen Sparta, waar Ryan Sanusi en Loris Brogno meededen. Heracles, met Bram Castro en Dries Wuytens, ging met 1-0 onderuit bij Feyenoord.

Joris Kayembe mocht dertien minuten voor tijd invallen voor het Franse Nantes. Op bezoek bij Nice werd het 1-1, Dante (ex-Standard en Charleroi) scoorde voor de thuisploeg.

Juventus klimt (even) naar leidersplaats in Serie A

Juventus heeft zondag met 0-1 gewonnen bij Torino op de 25e speeldag in de Italiaanse Serie A. Na afloop van de Turijnse derby staat de Oude Dame opnieuw aan de leiding in de stand. Napels, tweede op twee punten, kan de koppositie heroveren mits een zege in de thuismatch tegen SPAL. Die wedstrijd staat om 15u op het programma.



De Braziliaan Alex Sandro (33.) zorgde voor het enige doelpunt van de partij. Het is de negende opeenvolgende competitiezege voor de regerende landskampioen.

Juventus komt op voorsprong in de #DerbyDellaMole dankzij de binnentikker van Alex Sandro!