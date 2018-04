FT buitenland: AS Monaco betaalt meegereisde fans terug na pandoering tegen PSG Redactie

16 april 2018

10u32 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Knieoperatie voor Arturo Vidal (Bayern München)

Bayern München moet het nog even zonder Arturo Vidal (30) stellen. Er is een stukje kraakbeen losgekomen in de rechterknie van de Chileense middenvelder, die onder het mes moet. Dat maakte de Duitse landskampioen vandaag bekend.

Zondagvoormiddag liep de al gehavende rechterknie van Vidal, die al twee weken out is, nog meer schade op tijdens een trainingssessie. "Hij is weggegleden en heeft zich verzwikt", verklaarde coach Jupp Heynckes op de persconferentie daags voor de halve finale van de Duitse beker tegen Bayer Leverkusen. "Hij is op weg naar Augsburg, waar hij een kleine ingreep zal ondergaan." Het is niet duidelijk of Vidal de duels met Real Madrid (25/04 en 1/05) in de halve finales van de Champions League haalt.

Monaco betaalt meegereisde fans terug na pandoering tegen PSG

AS Monaco zal zijn supporters die een ticket kochten voor de met 7-1 verloren wedstrijd in het Parc des Princes terugbetalen. Dat heeft de Monegaskische club gisteravond nog bekendgemaakt. Dankzij die klinkende zege veroverde Paris-Saint-Germain zijn zevende Franse landstitel.

"Dit was voor ons een rampzalig scenario", verklaarde Vadim Vasilyev, de vicevoorzitter van AS Monaco. "Alleen onze supporters waren op niveau, ik wil hen dan ook bedanken. Het is nu aan ons om die tweede plaats te pakken. Ik wil dit scenario niet opnieuw meemaken. Ik verwacht zaterdag tegen Guingamp een reactie van de spelers." Vorig seizoen kroonde AS Monaco zich tot landskampioen.

Later deze week zullen de fans op de clubwebsite vernemen hoe de terugbetaling van de tickets zal verlopen.