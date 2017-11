FT buitenland: Argentinië lijdt zonder Messi pijnlijke nederlaag tegen Nigeria, "Agüero is oké" na plotse inzakking Redactie

Argentinië, zonder Messi, geeft 0-2-voorsprong uit handen

De Argentijnse nationale ploeg heeft vandaag zonder sterspeler Lionel Messi het oefenduel tegen Nigeria verloren. De Zuid-Amerikaanse ploeg ging in het het Russische Krasnodar met 2-4 onderuit.

Door treffers van Ever Benega en Sergio Agüero kwam Argentinië nog wel op een 2-0 voorsprong. Maar daarna namen de Nigerianen het heft in handen. Kelechi Iheanacho maakte voor rust de 2-1 en ook tijdens de pauze was het schrikken voor de Argentijnen.

In de kleedkamer viel Sergio Agüero immers om een nog onbekende reden op de grond. Hij werd meteen afgevoerd naar het ziekenhuis. In een persbericht laat de Argentijnse voetbalbond intussen weten dat alles in orde is met de topschutter aller tijden van Manchester City. "Sergio verloor nooit het bewustzijn en werd naar het ziekenhuis gebracht voor preventieve medische controles. De speler is oké."

Dankzij twee doelpunten van Alex Iwobi kwamen de Nigerianen na rust op voorsprong en Brian Idowu legde de 4-2-eindstand vast. Zaterdag speelt Argentinië in Moskou tegen de Russen. Dat duel werd nipt met 1-0 gewonnen.

Italiaanse bond beslist woensdag over lot van bondscoach Ventura

De Italiaanse voetbalbond (FIGC) zal morgen "een grondige analyse van de WK-kwalificatiecampagne maken en knopen doorhakken". Dat heeft FIGC-voorzitter Carlo Tavecchio vandaag gezegd, daags na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages om het WK van volgend jaar in Rusland.

Italië eindigde in zijn kwalificatiegroep op de tweede plaats achter het ongenaakbare Spanje, en liet zich in de barrages verrassen door een uitgekookt Zweden. Voor het eerst sinds 1958 mist de Squadra een WK-eindronde. "Deze uitschakeling heeft ons diep geraakt en we zijn enorm ontgoocheld", verklaarde Tavecchio. "Het is een sportieve mislukking die om oplossingen vraagt en daarom heb ik morgen (woensdag, nvdr.) een vergadering op de planning gezet. We moeten een analyse maken en bepaalde toekomstgerichte keuzes nemen."

Verwacht wordt dat de Italiaanse bond een beslissing zal nemen over bondscoach Giampiero Ventura. Het hoeft geen betoog dat het hoofd van de 69-jarige trainer na de voortijdige exit op het kapblok ligt. "Of ik bondscoach blijf hangt niet van mij af", reageerde Ventura na de wedstrijd. "Mijn geest is nu ook niet rijp om een beslissing te nemen. Ik ga samenzitten met de bond, en zal zeggen wat ik te zeggen heb. Ik zal luisteren en elke beslissing aanvaarden."

Ook De Rossi en Barzagli stoppen bij Squadra na mislopen WK

Middenvelder Daniele De Rossi en verdediger Andrea Barzagli hebben maandagavond, na de pijnlijke uitschakeling van Italië in de barrages voor het WK van volgend jaar in Rusland, aangegeven dat ze stoppen bij de nationale ploeg. Dadelijk na het laatste fluitsignaal kondigde ook doelman Gianluigi Buffon zijn afscheid aan.

"Dit is de allergrootste sportieve ontgoocheling uit mijn loopbaan, een desillusie zonder voorgaande", sprak de 36-jarige Barzagli, die 73 caps telt. "Het is heel moeilijk om de nationale ploeg te verlaten. Ik vind geen passende woorden om er iets meer over te zeggen. Een tijdperk is afgesloten."

Zijn twee jaar jongere ploegmaat, die 117 maal het Italiaanse shirt droeg, deelde de teleurstelling. "Het doet pijn als ik eraan denk dat dit mijn laatste match voor Italië vormde", verklaarde De Rossi. "Na de match heerste er een begrafenisstemming. Verschrikkelijk."

De Rossi, Barzagli en Buffon waren de drie laatst overgebleven spelers die in 2006 de wereldtitel veroverden en nog op internationaal niveau actief waren.

