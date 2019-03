FT Buitenland. André Onana blijft een jaar langer in doel bij Ajax Sportredactie

29 maart 2019

10u18

Bron: Belga 0

André Onana verlengd contract bij Ajax met een jaar

Doelman André Onana (22) verlengt zijn contract bij Ajax met een jaar tot en met 2022. De Kameroense international stond op de radar bij verschillende topclubs, maar verlengt nu toch bij zijn huidige werkgever. Hij krijgt loonsverhoging en Ajax is bereid om volgende zomer mee te werken aan een transfer van Onana.

Onana speelt sinds 2014 voor Ajax, waar hij jaren voor het beloftenelftal speelde. In 2016 debuteerde hij voor de hoofdmacht. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona won Onana de concurrentiestrijd van Tim Krul en Diederik Boer. Hij groeide uit tot de onbetwiste eerste doelman van de Amsterdammers en speelde zich in de kijker bij grote topclubs als FC Barcelona, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en die hem naar Ajax liet vertrekken.

Ook Onana zelf was erg blij met zijn nieuwe contract in de Johan Cruijff Arena. “Deze verlenging betekent dat ik minimaal nog een seizoen hier blijf”, zei hij op de website van Ajax. “Het was een moeilijke keuze, maar ik ben een jonge keeper en moet aan spelen toekomen. Bij Ajax ben ik daar zeker van, bij buitenlandse topclubs is dat nog maar de vraag. Bovendien heeft Ajax veel voor mij gedaan, ik vind het belangrijk om dan iets terug te doen voor de club.”