FT Buitenland. André Onana blijft een jaar langer in doel bij Ajax - Ronaldo onzeker voor kwartfinale tegen Amsterdammers

29 maart 2019

Cardiff ziet Paterson lange tijd out zijn met enkelblessure, ook niet in actie tegen België

Cardiff City kan tot het einde van het seizoen niet rekenen op Callum Paterson, die onder het mes moet met een enkelblessure. Dat bevestigde zijn coach Neil Warnock vrijdag. De Schotse international mist daardoor zo goed als zeker de EK-kwalificatiewedstrijd van juni tegen België.

De 24-jarige middenvelder, die zelfs als verdediger en spits kan spelen, liep de blessure zondag op met de nationale ploeg in San Marino. “Maandag zal hij onder het mes gaan”, verklaarde Warnock. “Hij zal allicht out zijn tot de voorbereiding van volgend seizoen. Een fikse domper.”

In kwalificatiegroep I voor het EK 2020 begon Schotland vorige week met een onbegrijpelijke 3-0 nederlaag bij Kazachstan, waarna een toch wel erg zuinige 0-2 zege bij San Marino volgde. In juni speelt Schotland in Cyprus (08/06) en in België (11/06). De Rode Duivels staan, na zeges tegen Rusland (3-1) en in Cyprus (0-2), met het maximum der punten aan kop.

Juventus-vedette Cristiano Ronaldo twijfelachtig voor kwartfinale tegen Ajax

Cristiano Ronaldo is met een rechterdijblessure onzeker voor de heenwedstrijd in de kwartfinales van de Champions League op woensdag 10 april tegen Ajax, zo bevestigde Juve-coach Massimiliano Allegri vrijdag.

“Het gaat al beter met hem. Hij kan weer bewegen, maar zal pas terugkeren als hij helemaal fit is. Het risico bestaat dus dat hij de heenwedstrijd tegen Ajax moet missen. Hij weet dat ook en beseft dat hij niet zal spelen als hij daar niet klaar voor is”, aldus Allegri, die zijn Portugese international zeker niet te vroeg wil brengen. “Het is beter om hem één wedstrijd te missen dan twee maanden.”

Cristiano Ronaldo viel maandagavond in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Servië al na een half uur uit met last aan het bovenbeen. Een onderzoek bracht een dijbeenblessure aan het licht, maar de Portugees leek er zich niet al te druk om te maken. Hij mikte zelf op een afwezigheid van slechts één à twee weken. Ook Juve had het aanvankelijk over een lichte blessure.

Juventus staat voor een drukke periode met competitieduels tegen Empoli (30/03), Cagliari (2/4) en de topper tegen AC Milan (6/4). Voor het duel tegen Empoli zit CR7 alvast niet in de wedstrijdselectie en ook de duels tegen Cagliari en AC Milan zou hij volgens Italiaanse media niet halen. Daarna wacht de eerste confrontatie met Ajax in de kwartfinales van de Champions League. Op 10 april staan beide teams tegenover elkaar in Amsterdam. Zes dagen later volgt de return in Turijn.

Barcelona rekent tegen Espanyol op Messi en Suarez, geen Vermaelen

Zaterdag speelt Barcelona de Catalaanse derby tegen Espanyol en kan daarbij rekenen op Lionel Messi en Luis Suarez. Dat heeft coach Ernesto Valverde vrijdag bevestigd op een persmoment. Thomas Vermaelen zit bij Barça om sportieve redenen niet in de kern.

Messi sukkelde na de oefeninterland met Argentinië tegen Venezuela (1-3 verlies) met liespijn, en liet de partij van dinsdag tegen Marokko (1-0 winst) schieten. Het goudhaantje raakt nu toch tijdig fit voor het treffen met Espanyol. Ook Suarez, die pijn had aan de enkel, is in de selectie opgenomen.

“Leo had enkele dagen rust en dat heeft hem deugd gedaan”, legde Valverde uit. “We denken dat hij helemaal terug is, maar springen voorzichtig om met hem. Leo heeft al een tijdje last van die blessure. We moeten dus opletten met hem. Ook Luis heeft een pauze kunnen inlassen en stelt het eveneens goed.”

Barcelona (66 ptn) staat in de Primera Division ruim aan kop, met tien punten meer dan runner-up Atlético Madrid (56 ptn). Real volgt als derde met 54 punten. Espanyol is met 34 punten slechts dertiende.

Duitse voetbalbond bouwt oefencentrum voor nationale ploegen in Frankfurt

De Duitse voetbalbond DFB wil tegen 2021 in de buurt van Frankfurt een gloednieuw oefencentrum bouwen, waar de nationale ploeg zijn wedstrijden zal voorbereiden. Dat heeft de DFB vandaag bevestigd.

Momenteel bereidt de Mannschaft zich voor in de buurt van de plaats waar de interland plaatsvindt. Omdat de Duitsers geen vast nationaal stadion hebben, verschilt die locatie dus steeds. “Maar ons doel is om nu een vast centrum te hebben waar het team zich kan klaarstomen”, legt Tobias Haupt uit, die het project van de DFB in goede banen moet leiden. “De eerste spadesteek is gepland voor begin mei. Eind 2021 moet het centrum klaar zijn.”

Het is, net zoals bij het Belgian Football Center in Tubeke, de bedoeling dat ook de nationale vrouwen- en jeugdploegen het centrum zullen gebruiken.

André Onana verlengd contract bij Ajax met een jaar

Doelman André Onana (22) verlengt zijn contract bij Ajax met een jaar tot en met 2022. De Kameroense international stond op de radar bij verschillende topclubs, maar verlengt nu toch bij zijn huidige werkgever. Hij krijgt loonsverhoging en Ajax is bereid om volgende zomer mee te werken aan een transfer van Onana.

Onana speelt sinds 2014 voor Ajax, waar hij jaren voor het beloftenelftal speelde. In 2016 debuteerde hij voor de hoofdmacht. Na het vertrek van Jasper Cillessen naar FC Barcelona won Onana de concurrentiestrijd van Tim Krul en Diederik Boer. Hij groeide uit tot de onbetwiste eerste doelman van de Amsterdammers en speelde zich in de kijker bij grote topclubs als FC Barcelona, de club waar hij in de jeugdopleiding speelde en die hem naar Ajax liet vertrekken.

Ook Onana zelf was erg blij met zijn nieuwe contract in de Johan Cruijff Arena. “Deze verlenging betekent dat ik minimaal nog een seizoen hier blijf”, zei hij op de website van Ajax. “Het was een moeilijke keuze, maar ik ben een jonge keeper en moet aan spelen toekomen. Bij Ajax ben ik daar zeker van, bij buitenlandse topclubs is dat nog maar de vraag. Bovendien heeft Ajax veel voor mij gedaan, ik vind het belangrijk om dan iets terug te doen voor de club.”