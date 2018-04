FT buitenland: "Ancelotti in polepositie om bondscoach Italië te worden" Redactie

24 april 2018

11u03

Buitenlands Voetbal

Bayern München mist Alaba, Real met volledige selectie

De Oostenrijkse linksback van de Duitse kampioen ontbrak vandaag op de afsluitende training. Alaba kampt met fysieke problemen. De Braziliaan Rafinha lijkt de voornaamste kandidaat om Alaba te vervangen.

De vaste linksback van Bayern München had een dag eerder wel meegedaan aan de groepstraining, maar liet zich een dag voor het eerste duel met Real niet zien op het veld. Dat gold ook voor middenvelder Arturo Vidal en vleugelspits Kingsley Coman. Corentin Tolisso deed wel mee. De Franse middenvelder had last van een gekneusd scheenbeen, maar lijkt inzetbaar voor trainer Jupp Heynckes.

Real Madrid komt met liefst 24 spelers naar München. Trainer Zinedine Zidane heeft besloten zijn volledige selectie mee te nemen. Verdediger Nacho is licht geblesseerd en daarom een twijfelgeval, maar ook hij stapte in het vliegtuig.

Duitsland dient bij UEFA bidbook in voor organisatie

De Duitse voetbalbond DFB heeft vandaag op de hoofdzetel van de Europese voetbalbond UEFA in het Zwitserse Nyon zijn bidbook ingediend voor de organisatie van het EK 2024. Duitsland heeft als enige concurrent om het toernooi binnen te halen Turkije. De UEFA hakt op 27 september de knoop door. "We hebben een bidbook ingediend voor een perfect georganiseerd toernooi", verklaarde DFB-voorzitter Reinhard Grindel in Nyon. "Het is voor de UEFA een uitgelezen kans om het Europese voetbal verder te ontwikkelen. EURO 2024 in het hart van Europa zal ervoor zorgen dat de fans hun team in optimale omstandigheden kunnen steunen."

Duitsland organiseerde het EK al een keer in 1988. Het land was toen nog opgesplitst in West- en Oost-Duitsland. Het toernooi werd georganiseerd door West-Duitsland. Voor concurrent Turkije zou het de eerste keer zijn dat het land een EK mag organiseren. De Turken stelden zich al drie keer eerder kandidaat, maar beten elke keer in het zand.

Ancelotti dan toch Italiaans bondscoach?

De Italiaanse kranten weten het zeker: Carlo Ancelotti is de voornaamste kandidaat om bondscoach te worden van de nationale voetbalploeg. De Italiaanse bond zou opnieuw bij Ancelotti hebben aangeklopt. Eind vorig jaar bedankte hij nog voor de eer, na het ontslag van Giampiero Ventura. Die moest vertrekken nadat de 'Azzurri' kwalificatie voor het WK in Rusland waren misgelopen. De viervoudig wereldkampioen moest in de play-offs buigen voor Zweden, dat in de groep Oranje voor was gebleven.

Ancelotti (58) werd zelf eind september ontslagen bij Bayern München, na de blamage in de Champions League bij Paris Saint-Germain (3-0). Met Jupp Heynckes aan het roer verzekerde Bayern München zich onlangs van titelprolongatie. De ploeg van Arjen Robben staat ook in de finale van het Duitse bekertoernooi en treft titelhouder Real Madrid in de halve finales van de Champions League.

Ancelotti pakte talloze prijzen met Juventus, AC Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Real Madrid en Bayern. De gelouterde oefenmeester zei in december nog 'nee' tegen de nationale ploeg. "Ik wil liever nog als trainer bij een club werken. Bondscoach zijn is een heel ander vak, daar ben ik nog niet aan toe'', aldus Ancelotti toen. Volgens Italiaanse kranten gaat hij de vacature nu alsnog invullen. Luigi Di Biagio fungeerde de voorbije maanden als interim-bondscoach.

