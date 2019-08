FT buitenland. Amerikaanse voetbalvrouwen trekken naar de rechter in strijd om gelijk loon Redactie

Het Amerikaanse nationale vrouwenvoetbalteam, dat onlangs het WK won, stapt naar de rechtbank om van de Amerikaanse federatie (USSF) hetzelfde loon te eisen als hun mannelijke collega's. Ze worden naar eigen zeggen hiertoe gedwongen nadat de onderhandelingen met de bond op niets uitdraaiden.

"We begonnen vol hoop aan deze bemiddeling met vertegenwoordigers van de bond", stelt woordvoerster Molly Levinson in een communiqué dat in verschillende Amerikaanse media verschenen is. "Vandaag moeten we concluderen dat de meetings zijn uitgedraaid op een grote teleurstelling. De voetbalbond is vastberaden om door te gaan met fundamenteel discriminerende arbeidsomstandigheden. We willen al onze fans, sponsors en collega's overal ter wereld laten weten dat we niet ontmoedigd zijn en uitkijken naar de rechtszaak."

Het dispuut dateert van maart, toen verschillende Amerikaanse speelsters tegen de USSF een rechtszaak aanspanden wegens genderdisciminatie. Ze vinden het onrechtvaardig dat ze minder verdienen dan hun mannelijke collega's, die bovendien heel wat minder successen boekten.

Freiburg-preses Keller voorgesteld als nieuwe voorzitter Duitse voetbalbond

Freiburg-voorzitter Fritz Keller (62) moet de nieuwe voorzitter van de Duitse voetbalbond (DFB) worden. Hij is voorgedragen door een commissie die zocht naar een opvolger voor Reinhard Grindel.

Op 21 augustus wordt Keller in Berlijn officieel voorgesteld. Op 27 september wordt hij tijdens een bijeenkomst van de DFB in Frankfurt am Main normaal gezien verkozen en benoemd. Als hij effectief bondsvoorzitter wordt, zal Keller zijn toppositie bij Freiburg opgeven, zo liet hij al verstaan.

Grindel nam in april na nog geen drie jaar ontslag. Hij had eerder toegegeven dat hij een horloge ter waarde van 6.000 euro had gekregen als geschenk van de voormalige Oekraïense bondsvoorzitter.