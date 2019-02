FT buitenland. Aline Zeler coacht volgend seizoen beloftendames PSV - Messi onzeker voor Clasico - Nederlandse voetbalbond wil VAR-beelden in stadion laten zien De voetbalredactie

04 februari 2019

16u25

Bron: Belga 1

Aline Zeler gaat volgend seizoen beloftenteam van PSV coachen

Recordinternational Aline Zeler zal volgend seizoen het beloftenteam van PSV Vrouwen onder haar hoede nemen. Dat maakten de Eindhovenaars bekend op hun website. De 35-jarige Zeler nam nog geen beslissing of ze tegelijkertijd ook als speelster doorgaat. In oktober zette de verdedigster nog een punt achter haar interlandcarrière.

“Ik ben heel trots dat PSV mij deze kans geeft”, reageerde Zeler. “Het is een bijzonder project waar ik een succes van hoop te maken. Op dit moment focus ik me natuurlijk nog op het eerste team, waarmee ik kampioen wil worden. Daarna stort ik me met veel plezier op de toekomst van de vrouwentak van PSV en dit project.”

Zeler is met 109 caps Belgisch recordinternational. De barragewedstrijd Zwitserland-België (1-1) van begin oktober was haar laatste interland. Ze debuteerde in maart 2005 bij het nationaal vrouwenelftal. In clubverband speelde de Belgisch-Luxemburgse voor achtereenvolgens Standard (2004-2006 en 2010-2017), STVV (2009-2010) en Anderlecht (2006-2009 en 2017-2018). Vorige zomer trok Zeler naar Nederland en vervoegde ze PSV.

Zeler is trots op haar aanstelling 😊 pic.twitter.com/p1bzp0GCas PSV(@ PSV) link

Dortmund krijgt boete voor afsteken van vuurwerk

Borussia Dortmund heeft van de Duitse voetbalbond (DFB) een boete van 62.000 euro gekregen voor het afsteken van vuurwerk in de uitwedstrijd bij Fortuna Düsseldorf, op 18 december. Dortmund-fans staken voor aanvang in Düsseldorf 36 Bengaalse vuren af. De rook zorgde ervoor dat het duel enkele minuten later dan gepland kon beginnen.

Dortmund, de club van Rode Duivel Axel Witsel, verloor de wedstrijd bij Fortuna Düsseldorf, het team van Dodi Lukebakio en Benito Raman, uiteindelijk met 2-1. Het is voorlopig de enige competitienederlaag van het seizoen voor de Borussen. Witsel en co staan na twintig speeldagen op kop met 49 punten, zeven meer dan eerste achtervolgers Borussia Mönchengladbach en Bayern München. In de achtste finales van de Champions League treft Dortmund in een dubbele confrontatie Tottenham.

Messi ontbreekt op training en is onzeker voor Clasico

Lionel Messi heeft vandaag niet meegetraind bij FC Barcelona. Zaterdag werd de Argentijnse vedette geraakt aan de rechterdij in de competitiewedstrijd tegen Valencia (2-2). Woensdag al ontvangt Barça rivaal Real Madrid in de heenmatch van de halve finales van de Copa del Rey.

Messi leek zich te blesseren in een duel met Valencia-verdediger Antonio Lato. De rechterdij van de Argentijn, die volgens de pers last heeft van een contractuur, werd in de tweede helft een tijdlang gemasseerd alvorens hij opnieuw in actie kwam. In Camp Nou haalde hij een 0-2-achterstand op met twee doelpunten (39. pen, 64.).

“Hij had wat last, zoals andere spelers. We zullen zien wat de artsen zeggen”, verklaarde coach Ernesto Valverde na de wedstrijd. Ousmane Dembélé trainde alleen. Hij hoopt binnenkort zijn rentree te vieren na een enkelblessure.

Nederlandse voetbalbond wil VAR-beelden in stadion laten zien

Het publiek in de eredivisiestadions moet beter worden geïnformeerd over beslissingen van de VAR. Als het aan de Nederlandse voetbalbond ligt worden de beelden die nu alleen door de arbitrage te zien zijn op schermen getoond. “Hoe eerder dat gebeurt, hoe beter”, stelt scheidsrechtersbaas Dick van Egmond.

“We zijn daar mee bezig’’, zegt Van Egmond. “Maar het vergt tijd en organisatie. De uitvoering ervan is lastig. En als we ermee beginnen, moet het ook goed gebeuren. Het kan bijvoorbeeld niet zo zijn dat het publiek al beelden te zien krijgt terwijl de scheidsrechter er nog naar moet kijken.”

Oud-speler Ben Arfa klaagt PSG aan voor de arbeidsrechtbank

Hatem Ben Arfa heeft zijn ex-club Paris Saint-Germain aangeklaagd voor de arbeidsrechtbank in Parijs. De buitenspeler eist tussen de zeven en acht miljoen euro schadevergoeding van de Parijse club. Ben Arfa werd in het seizoen 2017-2018 helemaal buitenspel gezet door PSG en speelde geen minuut. De club wil geen commentaar geven op de zaak.

De 31-jarige Ben Arfa, tegenwoordig actief bij Stade Rennes, klaagt aan aan de kant gelaten te zijn om extra-sportieve redenen. Zijn schadevergoeding komt overeen met een aantal gemiste bonussen en wedstrijdpremies.

Het Parijse avontuur begon voor Ben Arfa in de zomer van 2016. Op 7 april 2017 speelde hij zijn laatste duel voor PSG. Nadien kwam hij geen minuut meer tussen de lijnen. De reden daarvoor zou liggen in het feit dat Ben Arfa direct ging klagen bij de emir van Qatar, de eigenaar van PSG, en zo voorzitter Nasser Al-Khelaïfi oversloeg. Die verweet hem een gebrek aan communicatie.

Huurling Schürrle zal niet met Fulham degraderen

Als Fulham op het einde van het seizoen uit de Premier League degradeert, keert Andre Schürrle terug naar Borussia Dortmund.

De 28-jarige Duitser wordt door Dortmund voor anderhalf jaar (tot juni 2020) uitgeleend aan de ploeg van Claudio Ranieri. Maar in dat contract is een clausule opgenomen waardoor Schürrle bij een degradatie niet hoeft mee te zakken.

“Mijn uitleenbeurt eindigt bij een degradatie. In dat geval wordt mijn contract bij Dortmund opnieuw geactiveerd”, verduidelijkt Schürrle in Kicker. Fulham staat na 25 speeldagen op de voorlaatste plaats in de Premier League, op zeven punten van het behoud. De kans op degradatie is dus reëel.

Schürrle, die in Londen aan de zijde van Denis Odoi voetbalt, trof dit seizoen al zes keer raak in de competitie. De Duitser, die in de WK-finale van 2014 de assist gaf aan matchwinnaar Mario Götze, zegt geen spijt te hebben van de transfer. “Uiteraard is het niet mijn ambitie om in Engeland tegen de degradatie te strijden, gezien mijn kwaliteiten en de successen die ik al heb behaald. Maar ik zou nog altijd dezelfde beslissing nemen omdat ik weet dat dit goed voor mij is. Het is belangrijk dat ik regelmatig aan spelen toekom.”

Liverpool-verdediger Joe Gomez moet operatie ondergaan

De comeback van Joe Gomez bij Liverpool zal nog een tijd op zich laten wachten. De verdediger liep op 5 december een breuk op in het linkeronderbeen, maar de revalidatie bracht niet het verhoopte resultaat. Daarom zal de 21-jarige Engelsman alsnog worden geopereerd, zo laten de Reds weten op hun website.

Gomez was een basisspeler bij Liverpool tot hij zich op speeldag 15 op het veld van Burnley blesseerde. Wanneer hij weer fit zal zijn, is nog afwachten. Liverpool denkt wel dat Gomez dit seizoen nog kan spelen.

Jurgen Klopp, trainer van de leider in de Premier League, noemt het nieuws over de operatie “een tegenslag voor de jongen en voor ons”. “Hij zat in zo’n fantastische vorm tot aan zijn blessure. Maar hij is te waardevol om een risico te nemen. Dus laten we deze operatie plaatsvinden en zal hij zijn comeback maken wanneer hij er klaar voor is.”

Dani Parejo (Valencia) kost na contractverlenging 50 miljoen euro

Valencia heeft het contract van zijn aanvoerder Dani Parejo opengebroken tot 2022. In de nieuwe verbintenis is een opstapclausule van 50 miljoen euro opgenomen, zo laat de club weten. De 29-jarige Parejo speelt sinds 2011 voor Valencia. De middenvelder had er nog een contract tot 2020.

De Spanjaard is centraal op het middenveld een sleutelspeler bij de nummer acht uit La Liga. Hij maakte in de huidige competitie al zes goals en gaf drie assists. Parejo heeft een cap achter zijn naam. In maart 2018 mocht hij invallen voor Thiago tijdens de oefenmatch tegen Argentinië in Madrid (6-1 winst).