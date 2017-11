FT buitenland: Alderweireld tot Kerstmis aan de kant - Benteke weer fit - Dortmund schorst Aubameyang Redactie

09u45 0 AFP Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Een zomeraankoop die tegenvalt en meteen op de transferlijst belandt? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk Buitenland.

Alderweireld tot Kerstmis aan de kant

De schade aan de hamstring is groter dan verwacht. Tottenham verwacht dat Toby Alderweireld tot het eind van het jaar aan de kant staat met de spierscheur die hij opliep tegen Real Madrid op 1 november.

De eerste scan bracht al geen goed nieuws. Initieel dacht de medische staf van Spurs dat Alderweireld zo’n zestal weken aan de kant zou staan. Die diagnose is nu bijgesteld. Coach Mauricio Pochettino verwacht zijn verdediger niet voor Kerstmis terug. Wat wil zeggen dat hij in totaal zo’n 8 weken aan de kant zal hebben gestaan. “Misschien is hij na Kerst terug”, zegt de Argentijn. “We moeten voorzichtig zijn met zulke spierblessures.”

Alderweireld blesseerde zich op 1 november tegen Real Madrid. Tijdenseen sprint schoot er iets in zijn bil. "Ik voelde meteen dat het ernstig was", vertelde hij toen. "Ik voel een scheurtje. 't Is zuur. Ik vrees dat ik een paar weken aan de kant sta.” Tottenham heeft met Davinson Sánchez en Eric Dier twee spelers in huis die de Rode Duivel kunnen vervangen. Hij is dit seizoen niet eens de beste verdediger bij Spurs: dat is Jan Vertonghen. (KTH)

First diagnosis was that Toby Alderweireld could be out for at least six weeks. Pochettino: “We expect longer than previously. Maybe after Christmas is the expectation." #thfc pic.twitter.com/8LxqfmiZg9 Kristof Terreur 📰(@ HLNinEngeland) link

REUTERS

Benteke viert rentree dit weekend

Rode Duivel Christian Benteke is klaar om zijn terugkeer te vieren, zaterdag (om 16u00) in de competitiewedstrijd tegen Everton. Dat liet zijn team, Crystal Palace, weten op haar website. Benteke was zeven weken uit met een knieblessure.

Benteke moest op 23 september in de partij bij Manchester City (5-0) vroegtijdig het terrein verlaten met een knieblessure. Die is nu verleden tijd, deelt Crystal Palace mee. "Christian heeft de hele week kunnen trainen, wat heel positief is", opende Palace-manager Roy Hodgson. "We hopen dat hij een grote rol voor ons kan spelen, maar we mogen niet vergeten dat hij zeven weken out is geweest. Maar hij is fysiek klaar voor de strijd en ik zie geen risico om hem niet te zetten. Hij heeft keihard gewerkt om opnieuw honderd procent fit te worden."

Benteke miste bij de Rode Duivels de laatste twee kwalificatiewedstrijden, in Bosnië (3-4) en thuis tegen Cyprus (4-0), en de oefenpartijen afgelopen week tegen Mexico (3-3) en Japan (1-0).

Crystal Palace is aan een dramatisch seizoen bezig in Engeland. De Londenaars staan momenteel laatste, met vier punten uit elf partijen. Goals van recordtransfer Benteke zouden dus meer dan welkom zijn.

AFP Benteke maakt dit weekend zijn rentree.

Noord- en Midden-Amerika krijgen eigen Nations League vanaf 2018

De Concacaf, de voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika en de Carraïben, zal vanaf 2018 in een Nations League vriendschappelijke wedstrijden in toernooivorm gieten. De UEFA lanceerde eerder al hetzelfde concept voor Europa, waar de competitie eveneens in 2018 van start gaat.

De Amerikaanse Nations League zal 41 landenteams onderbrengen in drie divisies volgens niveau, met mogelijkheid tot promotie en degradatie. Er zal ook gestreden worden om tickets voor de Gold Cup, het hoofdtoernooi van de Concacaf. "Dit is een sleutelmoment voor ons", zegt voorzitter Victor Montagliani. "Iedereen heeft baat bij een dergelijk platvorm doorheen het hele jaar."

Net als in Europa begint de Amerikaanse Nations League na het WK in Rusland. Het programma zal nog niet afgeladen vol zijn, omdat de door de FIFA gedefinieerde interlandonderbrekingen moeten worden gerespecteerd.

"Zelfs al zijn de mogelijkheden binnen de huidige FIFA-kalender beperkt, er is nog altijd plaats voor ontmoetingen, ook met landen van buiten onze federatie." Begin 2018 zouden meer details volgen over de precieze invulling van de nieuwe competitie.

AP Victor Montagliani.

Borussia Dortmund schorst Aubameyang om onbekende reden

Pierre-Emerick Aubameyang is om disciplinaire redenen buiten de selectie van Borussia Dortmund gehouden voor de uitwedstrijd van morgen tegen VfB Stuttgart. De Duitse club laat via haar officiële kanalen niet weten wat de spits heeft misdaan.

Aubameyang sloeg afgelopen week twee interlands van Gabon over om zich volledig op Borussia Dortmund te kunnen focussen. Trainer Peter Bosz vertelde woensdag nog dat hij de aanwezigheid van zijn topschutter op de training erg waardeerde. De vorige zomer van Ajax overgekomen trainer is de laatste weken met Borussia Dortmund in een vrije val beland. Zijn ploeg haalde maar één punt uit de laatste vier competitieduels en is zo weggezakt naar de derde plaats in de Bundesliga, op zes punten van leider Bayern. Aubameyang zelf was dit seizoen voorlopig goed voor 15 doelpunten (alle competities samen) in 17 partijen voor de Borussen. De Gabonnees werd eerder dit seizoen door zijn club geschorst, omdat hij op een vrije dag zonder toestemming naar Milaan was gevlogen.

EPA

Sergio Agüero kan na flauwvallen gewoon spelen tegen Leicester City

Aanvaller Sergio Agüero heeft zichzelf op Twitter speelklaar verklaard voor de wedstrijd met Manchester City tegen Leicester zaterdag. De Argentijn viel dinsdag flauw tijdens een oefeninterland met de nationale ploeg tegen Nigeria, en moest naar het ziekenhuis.

"Alle testen die op mij gedaan worden, puur voor de veiligheid, gaan goed", aldus Agüero op Twitter. "Dus ik ben klaar voor de wedstrijd van zaterdag. C'mon City!" De Argentijn scoorde dit seizoen al tien keer in twaalf wedstrijden, en werd eerder deze maand met zijn 178e doelpunt recordhouder aller tijden bij City.

Todos los estudios que me hicieron por precaución salieron bien así que listo y preparado para el partido del sábado. Vamos City!!//All the tests they run on me – just for caution – turn out well, so I'm set to go for Saturday's match. C'mon, City!! Sergio Kun Aguero(@ aguerosergiokun) link

TAS verwerpt vraag van Adrien Silva om al te mogen spelen voor Leicester

Het sportarbitragehof TAS heeft het verzoek van Adrien Silva om al te mogen spelen voor Leicester City verworpen. De Portugese middenvelder hoopte in afwachting van een definitieve beslissing rond zijn transfer, die veertien seconden te laat bij de FIFA arriveerde, voorlopig in actie te mogen komen bij de Foxes.

Silva maakte voor zo'n 24 miljoen euro de overstap van Sporting Lissabon naar Leicester, maar de administratie in de nacht van 31 augustus op 1 september ging net te traag. Nadat de FIFA begin oktober al een verzoek van de Engelse club om de transfer toch goed te keuren verwierp, doet het TAS in Lausanne nu hetzelfde met de vraag van Silva zelf.

Het TAS deed donderdag uitspraak in een spoedprocedure, maar zal de zaak nu ten gronde onder de loep nemen. Het tribunaal liet in een mededeling weten dat Silva daarvoor gehoord moet worden.

EPA Adrien Silva in duel met Vadis Odjidja.

Deense vrouwen krijgen geen schorsing opgelegd voor staking

De Deense voetbalsters krijgen geen schorsing opgelegd omdat ze vorige maand niet tegen Zweden hebben gevoetbald. Ze waren in staking gegaan om een beter salaris af te dwingen. Dat besliste de UEFA donderdag.

De UEFA bepaalde dat Denemarken het bewuste WK-kwalificatieduel met 3-0 heeft verloren. Daar komt een boete van 20.000 euro bovenop. In het ergste geval was uitsluiting voor het WK van 2019 in Frankrijk mogelijk. Op dat WK worden ook de tickets voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio verdeeld. De Deense vrouwen hebben hun staking na een (voorlopig) akkoord inmiddels opgeheven.

De Deense bond en de speelsters zijn het al een tijd niet eens over de financiële vergoeding die ze krijgen. De Deense vrouwen vragen dezelfde (financiële) rechten als hun mannelijke collega's. In een recent verleden weigerden de vrouwen hierom ook al eens te spelen in een vriendschappelijke interland tegen Nederland.

Eerder brak een soortgelijke discussie ook los in Noorwegen. Die resulteerde in een overeenkomst dat de Noorse voetbalvrouwen voortaan evenveel verdienen als hun mannelijke collega's in het shirt van de nationale ploeg.

Bondscoach van Syrië dient ontslag in, ondanks knappe WK-kwalificatiecampagne

Ayman al-Hakim ziet voor zichzelf geen toekomst meer als bondscoach van Syrië. De 57-trainer heeft vandaag zijn ontslag ingediend nadat de voorzitter van de Syrische voetbalbond zich negatief uitgelaten had over zijn resultaten met het team. Die uithaal was opvallend, omdat Syrië, hoewel het het WK van volgend jaar in Rusland misloopt, een sterke kwalificatiecampagne neerzette.

"Na wat voorzitter Salah Ramadan recentelijk gezegd heeft, dien ik mijn ontslag in", verklaarde Hakim in een communiqué. "Ik ben fier op de vooruitgang die we geboekt hebben, en dat in moeilijke omstandigheden." De Syrische bond heeft het ontslag nog niet aanvaard. Vermoedelijk zal in de komende dagen een beslissing vallen.

Hakim loodste zijn team naar de Aziatische barrageronde, waarin Australië echter te sterk was. The Socceroos veroverden nadien, in de Intercontinentale play-offs tegen Honduras, hun WK-ticket.

In Syrië is voetbal niet 'de belangrijkste bijzaak van het leven'. Het land wordt al meerdere jaren geteisterd door een conflict dat al meer dan 330.000 doden veroorzaakt heeft en waarvoor miljoenen mensen op de vlucht sloegen

AFP

Wenger mist Giroud in 'North London Derby'

Arsenal-coach Arsène Wenger kan zaterdag (om 13u30) in de Noord-Londense derby tegen Tottenham geen beroep doen op aanvaller Olivier Giroud. De Fransman liep in een interland met Les Bleus van vorige vrijdag tegen Wales (2-0) een dijblessure op. "Olivier liep een blessure op en zal zaterdag niet in actie komen", liet Wenger weten op een persconferentie. "Tottenham komt te snel voor hem. Hij zal maandag de trainingen kunnen hervatten. Nadien zal hij verder onderzocht worden." Giroud werd vorige week vrijdag na 73 minuten naar de kant gehaald bij de Fransen. Hij had eerder het tweede Franse doelpunt voor zijn rekening genomen.

Verder is de kern van Arsène Wenger grotendeels blessurevrij. Twijfelgevallen Skhodran Mustafi en Danny Welbeck leggen vrijdag een laatste test af.

Arsenal heeft nood aan een zege in de Londense burenstrijd om voeling te blijven houden met de top vier in de Premier League en het bijbehorende ticket voor de voorrondes van de Champions League. De Gunners staan momenteel zesde met 19 punten, Tottenham is derde met 23 eenheden.

Photo News Olivier Giroud.

Atlético zoekt en vindt nieuwe investeerders

Atlético Madrid, de club van Rode Duivel Yannick Carrasco, heeft een kapitaalsverhoging goedgekeurd om zo een nieuwe Israëlische investeringsgroep toe te laten tot de club. De Israëliërs betalen vijftig miljoen euro voor 15 procent van de aandelen. Dat kondigde voorzitter Enrique Cerezo aan bij het Spaanse radiostation Onda Cero. De Madrilenen kampen met een liquiditeitsprobleem na de bouw van het nieuwe stadion. Cerezo kon de naam van de investeringsgroep nog niet bekendmaken, maar sprak over een "multinational gespecialiseerd in de petroleumsector". In de Spaanse pers valt de naam Quantum Pacific, een holding van de Israëlische miljardair Idan Ofer.

Het is de tweede kapitaalsverhoging in drie jaar voor Los Colchoneros. In 2015 nam de Chinese groep Wanda, onder leiding van Wang Jianlin, twintig procent van de aandelen van de club over. Met 65 procent van de aandelen blijft de macht liggen in handen van Miguel Angel Gil. Wanda ziet haar percentage aandelen dalen tot 17 procent.

De kapitaalsinjectie komt als geroepen voor Atlético Madrid, dat na de bouw van haar nieuwe stadion - met een kostprijs van 310 miljoen euro - financieel wel een zetje in de rug kan gebruiken.

©Photo News/AFP Fans van Atlético Madrid (boven) vieren hun zeges aan de Neptunus-fontein.

FIFA start nieuwe fase van ticketverkoop

Wie nog geen kaartje heeft voor het WK in Rusland, kan opnieuw terecht op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA. Nu alle 32 deelnemende landen bekend zijn, startte vandaag een nieuwe fase van de ticketverkoop. Deze gebeurt op basis van het "first come, first served" principe, zo laat de FIFA weten, en duurt tot 28 november.

Tijdens een eerste verkoopfase kwamen al 622.117 toegangskaarten op de markt. Daarvoor werden 3.496.204 aanvragen ingediend. Vooral zitjes voor de finale op 15 juli (ruim 300.000) en de openingswedstrijd op 14 juni (150.000), allebei in het Luzhnikistadion in Moskou, bleken erg gegeerd.

Op 1 december, na de loting voor de groepsfase, start een derde verkoopsfase. Een ultieme kans krijgen supporters tijdens een zogenaamde 'last-minute verkoop' die zal lopen tot de finale.

Russische supporters kunnen een kaartje kopen vanaf 1.280 roebel of 21 dollar (18 euro). Voor niet-Russen bedraagt de bodemprijs 105 dollar (89 euro).

AFP Peru was het 32ste en laatste land dat de tickets voor Rusland mag boeken.

Corinthians viert zevende Braziliaanse landstitel

Corinthians heeft zich voor de zevende keer in de clubgeschiedenis tot kampioen van Brazilië gekroond. De topclub uit Sao Paulo, gecoacht door de debuterende Fabio Carille, verzekerde zich van de titel door gisteren met 3-1 te winnen van Fluminense. Met nog drie van de 38 speeldagen te gaan, heeft Corinthians een onoverbrugbare voorsprong van 10 punten op eerste achtervolger Gremio.

Corinthians dankt de titel, de eerste sinds 2015, aan een solide defensie (slechts 24 tegentreffers) en goaltjesdief Jô. De voormalige aanvaller van Manchester City en Everton scoorde dit seizoen al achttien keer en staat daarmee aan de leiding in de topschuttersstand. Tegen Fluminense was Jô opnieuw goed voor twee doelpunten.

EPA

REUTERS