FT buitenland: Alderweireld richting exit bij Spurs De voetbalredactie

20 maart 2018

Tottenham doet voorlopig geen enkele moeite meer om het contract van Toby Alderweireld open te breken. Voorzitter Daniel Levy is niet bereid het loonplafond (120.000 euro per week) te breken voor één van zijn topverdedigers. Alderweireld is met zo’n 55.000 euro bruto (zonder bonussen) één van de kleinverdieners bij de Engelse nummer vier en vraagt opslag. Hij ligt nog een goed jaar onder contract. De club heeft wel een eenzijdige optie om dat te verlengen tot 2020, maar activeert dan een opstapclausule van 28 miljoen euro. Dat scenario wil Levy vermijden. Liever dan Alderweireld gratis of voor een 'spotprijs' te zien gaan, hoopt hij hem deze zomer te gelde te maken. Hij denkt daarbij aan 50 miljoen. (KTH)