FT buitenland: Alderweireld richting exit bij Spurs - Man City wil Tessa Wullaert - Ronaldo weer de beste in Portugal De voetbalredactie

20 maart 2018

09u22 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Gewezen Gouden Schoen Paul Okon gooit handdoek bij Central Coast Mariners

Paul Okon (45) is geen trainer meer van de Australische eersteklasser Central Coast Mariners. De voormalige speler van Club Brugge en Gouden Schoen van 1995 liet zijn contract ontbinden na een geschil met het bestuur over de toekomstvisie van de club. Central Coast Mariners bevestigt het nieuws op zijn website.

"Ik zal de Mariners altijd dankbaar blijven voor de kansen die ze mij hebben geboden", zegt Okon, die sinds de zomer van 2016 bij het team aan de slag was. "Ik dank de spelers voor hun inzet en de supporters voor hun steun. Ik wens de club het allerbeste in de toekomst."

Central Coast Mariners staat in het klassement na 23 speeldagen, met nog vier duels te gaan, op negende plaats met 20 punten. Alleen Wellington Phoenix (17 ptn) doet nog slechter.

Okon speelde tussen 1991 en 1996 als verdediger en middenvelder voor Club Brugge. De Australiër won met blauwzwart twee titels en twee bekers. Daarna kwam hij nog uit voor onder meer Lazio, Fiorentina, Middlesbrough, Watford, Leeds, Oostende (2004-2005), Apoel Nicosia en Newcastle Jets. Na zijn spelerscarrière deed de 28-voudig international ervaring als trainer op bij de Australische jeugdelftallen. Hij was ook een tijdje scout voor Club Brugge.

Ronaldo weer de beste in Portugal

Cristiano Ronaldo (33) mag zich weer de beste voetballer van Portugal noemen. De superster van Real Madrid, die vorig seizoen met zijn club de Champions League en de landstitel won, kwam maandagavond in gezelschap van zijn vriendin in Lissabon de bijhorende gouden trofee ophalen. Bij de verkiezing mogen trainers, spelers en supporters uit Portugal hun stem uitbrengen. Ronaldo, eerder al verkozen tot beste voetballer van de wereld in 2017, kreeg de voorkeur op twee van zijn ploegmaats uit het nationale elftal: doelman Rui Patricio (Sporting Lissabon) en middenvelder Bernardo Silva (Manchester City).

"Ik ben heel dankbaar", zei CR7. "2017 was een uitstekend jaar, zowel individueel als collectief onvergetelijk. Ik draag deze trofee ook op aan mijn vier kinderen. Dat is een ander record, drie kinderen in drie maanden."

Leonardo Jardim (AS Monaco) werd verkozen tot beste trainer.

Bernd Schuster wordt trainer van Carrasco bij Dalian Yifang

De Duitser Bernd Schuster is aangesteld als nieuwe coach van de Chinese eersteklasser Dalian Yifang, het team van Yannick Carrasco.

De 58-jarige Schuster neemt de taak over van de Chinees Ma Lin. Die werd na drie opeenvolgende nederlagen in het seizoensbegin de deur gewezen. Het nog puntenloze team bengelt helemaal onderaan het klassement.

Schuster is een voormalig Duits international die als middenvelder voor FC Barcelona, Real en Atletico Madrid en Bayer Leverkusen uitkwam. Als trainer zat hij op de bank bij onder meer Keulen, Shaktar Donetsk, Levante, Getafe, Real Madrid (2007-2008), Besiktas en Malaga.

Rode Duivel Yannick Carrasco ruilde vorige maand Atletico Madrid voor Dalian Yifang.

Tottenham zet Alderweireld in de etalage

Tottenham doet voorlopig geen enkele moeite meer om het contract van Toby Alderweireld open te breken. Voorzitter Daniel Levy is niet bereid het loonplafond (120.000 euro per week) te breken voor één van zijn topverdedigers. Alderweireld is met zo’n 55.000 euro bruto (zonder bonussen) één van de kleinverdieners bij de Engelse nummer vier en vraagt opslag. Hij ligt nog een goed jaar onder contract. De club heeft wel een eenzijdige optie om dat te verlengen tot 2020, maar activeert dan een opstapclausule van 28 miljoen euro. Dat scenario wil Levy vermijden. Liever dan Alderweireld gratis of voor een 'spotprijs' te zien gaan, hoopt hij hem deze zomer te gelde te maken. Hij denkt daarbij aan 50 miljoen. (KTH)

Man City wil Tessa Wullaert

De kans bestaat dat Kevin De Bruyne en Vincent Kompany Belgisch gezelschap krijgen bij Manchester City. De Engelse topclub toont namelijk concrete interesse voor Tessa Wullaert, sinds gisteren 25 jaar. De entourage van de Gouden Schoen 2016 onderhandelt momenteel met City over een overgang op het einde van het seizoen, wanneer het contract van Wullaert bij haar huidige werkgever Wolfsburg afloopt. Ook een verlengd verblijf bij de Duitse koploper behoort nog tot de mogelijkheden, al is het een publiek geheim dat Man City de favoriete ploeg van Wullaert is. De aanvalster is een vaste waarde bij Wolfsburg en de Red Flames. Ze liet in het verleden blijken open te staan voor een nieuwe uitdaging. (PJC)