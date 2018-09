FT buitenland. Alderweireld niet mee met Tottenham naar Milaan omwille van "technische beslissing" Redactie

18 september 2018

Tottenham laat Alderweireld thuis

Meer uitleg wilde Pochettino niet kwijt. Toby Alderweireld reisde net als Kieran Trippier niet mee naar Milaan voor de clash met Inter. "Een technische beslissing", noemde de coach het. Aandringen voor een langere verklaring had geen zin. "Je kan die woorden opzoeken in een woordenboek. Tactisch? Dat is wat er op het veld gebeurt. Dit is eerder tactisch naast het veld."

Nadat zijn coach hem vorig seizoen abrupt aan de kant had geschoven, na een weigering om bij te tekenen, heroverde Alderweireld begin dit seizoen zijn basisplaats. Enkel tegen Liverpool zaterdag maakte hij niet altijd een even frisse indruk. De technische beslissing van Pochettino komt niet helemaal ongelegen. Alderweireld werd tijdens de internationale break vader van een dochtertje. Meer tijd dus om uren door te brengen met vrouw en nieuwe spruit. Jan Vertonghen en Moussa Dembélé vlogen wel mee naar Milaan. Door blessures mist Tottenham straks ook doelman Lloris en Dele Alli. Serieuze aderlatingen. (KTH)

Champions League op VIER en Q2

Vanaf dit seizoen bieden de tv-zenders tweemaal per avond een Champions League-wedstrijd aan. Op vraag van de rechtenhouders, die zo beter de (grote) Aziatische markt kunnen aansnijden. In België heeft VIER de rechten op de aantrekkelijkste dinsdagwedstrijd verworven. Q2 zendt de beste woensdagmatch uit. (NVK)