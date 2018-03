FT buitenland: Alderweireld mist clash met Juve - Hazard over transfer Carrasco: "Een bizarre keuze" De voetbalredactie

06 maart 2018

14u20 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Eden Hazard: "Ik kan niet in het hoofd van Carrasco kijken"

Vincent Kompany wilde er zich niet over uitlaten. Eden Hazard deed dat wel. Hij wikt zijn woorden, maar vindt de transfer van Yannick Carrasco vreemd. "Het is zijn keuze", zei de aanvoerder van de Rode Duivels. "Ik kan niet in zijn hoofd kijken. Hij wilde vertrekken bij Atlético en had misschien maar één uitweg. Als hij was gebleven, had hij misschien niet meer gespeeld. Nu gaat hij op zijn minst minuten maken. Beter spelen in China dan op de bank zitten in Spanje. Voor de rest is het een beetje een bizarre keuze, maar hij zal er wel zijn redenen voor hebben. Het niveau in China zal weinig invloed hebben. Bij Witsel was het ook zo. We kennen zijn kwaliteiten. Als hij voor de nationale ploeg speelt, is hij altijd top, altijd honderd procent. Je niveau verlies je niet op enkele maanden. Yannick gaat op het WK, binnen drie maanden, geen slechtere speler zijn geworden. Hij heeft zijn kwaliteiten. Ik maak me er geen zorgen over."

Vechtende fans mogen stadion Go Ahead Eagles niet meer binnen

De voetbalfans die zondag na de wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en De Graafschap in de Nederlandse tweede klasse het veld opkwamen en daar spelers en stewards aanvielen, zijn nooit meer welkom in de Adelaarshorst. De club uit Deventer heeft met de politie en de gemeente afgesproken harde maatregelen te nemen tegen de vechtersbazen. "De supporters die zich misdragen hebben op het veld moeten rekening houden met een levenslang stadionverbod voor De Adelaarshorst", meldde Go Ahead Eagles vandaag op de website.

Direct na het laatste fluitsignaal betraden 'fans' van de thuisclub het veld. Ze vielen eerst spelers van De Graafschap aan, die hun overwinning (0-4) aan het vieren waren. Vervolgens gingen de raddraaiers ook op de vuist met toegesnelde stewards. Over en weer werden klappen uitgedeeld. De politie pakte negen mannen op.

Geen Alderweireld bij Tottenham in clash met Juventus

Tottenham Hotspur kan in de terugwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen de Italiaanse landskampioen Juventus zoals verwacht nog geen beroep doen op Toby Alderweireld. De 29-jarige Rode Duivel staat nog aan de kant met een hamstringblessure, zo maakte Tottenham Hotspur bekend.

Serge Aurier is geschorst, Jan Vertonghen en Mousa Dembélé zitten wel in de selectie van coach Mauricio Pochettino, die voor een spannende voetbalavond staat. De heenwedstrijd van drie weken geleden leverde immers geen winnaar op. De Spurs kwamen toen in Turijn al snel 2-0 achter, maar wisten onder impuls van een uitstekende Dembélé op de zes toch nog een punt mee te nemen (2-2) en bovendien twee belangrijke uitdoelpunten te scoren tegen de verliezende finalist van vorig seizoen.

Alderweireld maakte begin februari in de bekerwedstrijd tegen vierdeklasser Newport County zijn wederoptreden na meer dan drie maanden blessureleed. Maar nadien speelde de verdediger niet meer. Zijn hamstringblessure speelt sindsdien opnieuw op.

Achter de schermen lijkt echter ook de contractsituatie van de Rode Duivel de Spurs zorgen te baren. Tottenham zou volgens Engelse media Alderweireld een nieuw contract willen laten tekenen, maar voorlopig lijkt de verdediger niet geneigd dat te doen. Als er geen nieuwe verbintenis komt, is Alderweireld in de zomer van 2019 een transfervrije speler. Tottenham zou zijn contract eenzijdig met een jaar kunnen verlengen, maar dan komt er wel een opstapclausule vrij die zegt dat Alderweireld in de zomer van 2019 voor amper 25 miljoen pond (28,5 miljoen euro) de club kan verlaten.

Sparta Praag zet trainer op de keien

Sparta Praag heeft zijn Italiaanse coach Andrea Stramaccioni ontslagen wegens de teleurstellende resultaten, zo maakte de Tsjechische club bekend.

Voor de 42-jarige ex-coach van onder meer Inter Milaan komt er zo reeds na minder dan een jaar een einde aan zijn verblijf in de Tsjechische hoofdstad. Hij was sinds mei 2017 bij de 36-voudige landskampioen aan de slag.

In de stand is het Sparta van ex-Anderlechtenaar Nicolae Stanciu na negentien speeldagen pas vijfde, op veertien punten van leider Viktoria Plzen.

Club Statement



Andrea Stramaccioni sacked by Sparta ➡️ https://t.co/Qj8if0toFw pic.twitter.com/VDALUlqyDj AC Sparta Prague(@ ACSparta_EN) link

Vitaly Mutko trekt zich helemaal terug uit WK-organisatie

De Russische vicepremier Vitaly Mutko trekt zich helemaal terug uit de organisatie van het WK voetbal van komende zomer. Nadat hij eind vorig jaar al opstapte als voorzitter van het organisatiecomité en een stap terugzette als voorzitter van de Russische voetbalbond, diende hij honderd dagen voor de start van het WK zijn ontslag in als coördinator van het WK in de Russische regering, zo maakte nieuwsagentschap TASS dinsdag bekend.

De omstreden Mutko draagt daar zijn verantwoordelijkheden over aan zijn kabinetscollega Arkadi Dvorkovich.

Vitaly Mutko is volgens het rapport McLaren een van de verantwoordelijken voor het staatsgeleide dopingsysteem in Rusland tussen 2011 en 2015. Hij werd hiervoor eind vorig jaar door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) levenslang verbannen van de Olympische Spelen, maar de Wereldvoetbalbond FIFA hield hem ondanks aanhoudende kritiek buiten schot.

NAC kan dit seizoen niet meer rekenen op Lucas Schoofs

NAC Breda kan dit seizoen geen beroep meer doen op Lucas Schoofs. De Belgische middenvelder liep afgelopen week op training een enkelblessure op. Onderzoek in het ziekenhuis heeft uitgewezen dat het om een forse blessure gaat, waarvan het herstel enkele maanden gaat duren. De verwachting is dat Schoofs, die in januari op huurbasis overkwam van AA Gent, dit seizoen niet meer kan voetballen. De 21-jarige Belg veroverde al snel na zijn komst een basisplaats in het elftal van Stijn Vreven, de trainer met wie hij eerder samenwerkte bij Lommel United. NAC heeft Schoofs voor anderhalf jaar gehuurd, wat betekent dat hij ook volgend seizoen in Breda speelt.

Geen rugnummer 13 meer bij Fiorentina en Cagliari

Fiorentina en Cagliari hebben het rugnummer 13 ingetrokken na het tragische overlijden van Davide Astori, zo maakte Fiorentina bekend. De 31-jarige Astori was de huidige aanvoerder van Fiorentina en ex-speler van Cagliari. Bij beide clubs speelde hij met het rugnummer 13. Astori overleed zaterdagnacht in een hotel in Udine, vermoedelijk na hartfalen. Vandaag wordt er een autopsie uitgevoerd op zijn lichaam, de begrafenis vindt donderdag plaats.

In honour of Davide #Astori's memory, @CagliariCalcio and #ACFFiorentina have decided to retire the No.13 shirt. #DA13⚜️ pic.twitter.com/fwuiCXjzL4 ACF Fiorentina(@ acffiorentina) link

Mignolet moet niet hopen op speelkans

Jurgen Klopp beslist pas vandaag over zijn opstelling, maar ook op zijn dertigste verjaardag verwacht Simon Mignolet tegen Porto geen nieuwe kans van zijn trainer. Ondanks het feit dat Liverpool na de forfaitscore in de heenmatch al in de volgende ronde staat. "Ik ga niet roteren om te roteren", zei Klopp. "Misschien ga ik één, twee of drie spelers wisselen, maar daar ben ik nog niet uit." Het rotatiesysteem onder zijn keepers, dat hij voor de winterstop uitprobeerde toen Mignolet nog nummer één was, lijkt immers opgeborgen. Over ritme voor al zijn doelmannen hoor je Klopp niet meer orakelen. "Je kan de doelmannen niet de hele tijd wisselen zoals veldspelers. Dat weten ze sinds hun vijfde of hun zesde", zei Klopp vrijdag. Met zijn verklaringen roteert hij wel. Over zijn keepers heeft hij het afgelopen jaar diverse tegenstrijdige verklaringen gedaan. (KTH)

Genk-doelman Vukovic opgeroepen voor Australië

Bert van Marwijk heeft zijn eerste selectie als bondscoach van Australië bekendgemaakt. Tot de groep van 29 behoort ook RC Genk-doelman Danny Vukovic. Van Marwijk nam vier spelers in zijn selectie op die nog nooit een interland speelden voor de 'Socceroos': Andrew Nabbout, Dimitri Petratos, Aleksandar Susjnar en ook Vukovic. Voor de rest houdt de Nederlander vast aan de groep die onder de vorige bondscoach Ange Postecoglou de kwalificatie voor het WK afdwong. Ook veteraan en Australisch topschutter Tim Cahill is er weer bij, ook al komt hij nauwelijks in actie bij zijn Engelse club Millwall.

"Ik heb sinds mijn aanstelling meer dan 100 Australische spelers bekeken, in binnen- en buitenland. Ik ben blij met deze voorlopige groep en in de komende oefenwedstrijden krijgen deze spelers de kans zich te bewijzen voor het WK in Rusland", lichtte Van Marwijk zijn selectie toe.

Australië oefent op 23 maart in Oslo tegen Noorwegen en speelt op 27 maart in Londen tegen Colombia.