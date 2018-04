FT buitenland: Alderweireld mag alleen met clubkanaal praten - Chelsea drie duels zonder sterkhouder Redactie

19 april 2018

13u05 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de binnenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Alderweireld mag alleen met clubkanaal praten

Hij moést zijn frustraties over de weinige minuten en de niet-selecties maar eens uiten. Toby Alderweireld (29) mocht na zijn eerste Premier Leaguebasisplaats in vijfenhalve maand enkel Spurs TV, het officiële kanaal waar spelers doorgaans in clichés praten en alles wordt gefilterd, te woord staan. "Ik ben blij dat ik het elftal heb kunnen helpen", zei Alderweireld. "Ik heb mijn best gedaan. Ik ben blij dat mij lichaam mee wou. Ik ben heel content met de 90 minuten die ik kreeg. Van hieruit gaan we verder werken." Alderweireld zit bij Tottenham in een netelige situatie. Hij was maanden out met een hamstringblessure en omdat hij weigert bij te tekenen, heeft coach Pochettino hem in de pikorde gedegradeerd. Hij is geen eerste keus meer. Ook zaterdag op Wembley, voor de FA Cup-halve finale tegen Man United, wordt hij niet aan de aftrap verwacht. (KTH)

Chelsea moet het drie duels zonder Alonso stellen

Chelseaverdediger Marcos Alonso is door de Engelse voetbalbond FA voor drie matchen geschorst. De Spaanse linksachter krijgt de straf voor een overtreding op Shane Long tijdens de competitiematch van zaterdag tegen Southampton.

Alonso trapte Long op het einde van de eerste helft langs achteren aan maar de fout werd door de scheids Mike Dean niet opgemerkt. De FA besliste hem op basis van tv-beelden wel te vervolgen. Door de schorsing kan Antonio Conte geen beroep doen op de speler in de competitiematchen tegen Burnley en Swansea en de halve finale van de FA Cup tegen Southampton.

Gisteren kreeg Alonso, als enige speler van Chelsea, nog een plaats in het PFA Premier League Team van het Jaar, net als Rode Duivels Kevin De Bruyne en Jan Vertonghen.

Michiel Kramer hoeft zich na zware schorsing niet meer te melden bij Sparta

De Nederlandse Eredivisieclub Sparta heeft het contract van aanvaller Michiel Kramer ontbonden. Door een schorsing van zeven matchen zou hij sowieso dit seizoen niet meer in actie komen bij de ploeg van Dick Advocaat.

De 29-jarige spits liet in de winterstop zijn contract bij Feyenoord verbreken omdat hij bij die club nauwelijks speeltijd kreeg. Hij ondertekende bij Sparta een overeenkomst tot het einde van het seizoen. In de met 7-0 verloren wedstrijd tegen Vitesse kreeg Kramer de rode kaart nadat hij verdediger Alexander Büttner (ex-Anderlecht) met een schoen in het gezicht had geraakt. De aanklager betaald voetbal deed een strafvoorstel van zeven wedstrijden schorsing. Speler en club accepteerden die forse straf.

Sparta, met Ryan Sanusi en Loris Brogno in de rangen, staat na 32 speeldagen op de zeventiende en voorlaatste plaats.