FT buitenland: Alderweireld en Vermaelen mogen nog eens spelen, maar winnen niet - Bayern simpel naar bekerfinale De voetbalredactie

17 april 2018

17u50 2 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van jouw favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Barcelona en Tottenham lijden puntenverlies

Barcelona, met Thomas Vermaelen in de basis, is dinsdag op bezoek bij Celta de Vigo in de Spaanse Primera Division niet verder gekomen dan een 2-2 gelijkspel. In Engeland speelde ook Tottenham gelijk, 1-1 tegen Brighton & Hove Albion. Toby Alderweireld maakte voor het eerst sinds 28 oktober weer deel uit van de selectie in een Premier League-duel, en startte meteen in de basis. Dat laatste deed ook Jan Verthongen, Mousa Dembélé viel in.

Bij Barcelona opende Ousmane Dembélé (36.) de score. Hij maakte zo eindelijk zijn eerste competitiedoelpunt sinds zijn transfer afgelopen zomer. Op slag van rust kwam Jonny Castro (45.) met de gelijkmaker, maar Paco Alcácer (64.) bracht Barça middenin de tweede helft weer op voorsprong. Even later ging Sergi Roberto (71.) aan de noodrem hangen. Hij moest hij met rood naar de kant. Celta kon profiteren, Iago Aspas (82.) maakte de gelijkmaker. Vermaelen kwam enkele keren te laat en speelde geen geweldige partij.

Nog in Spanje mocht Zakaria Bakkali tien minuten voor tijd invallen bij Deportivo. Tegen Sevilla bleef het 0-0.

Tottenham speelde een inhaalduel van de Premier League tegen Brighton & Hove Albion. Harry Kane (48.) bracht Tottenham kort na de rust op voorsprong, maar twee minuten later maakte Pascal Groß al gelijk vanop de stip. Dembélé viel in met nog zestien minuten te spelen, maar kon niets meer aan de score veranderen.

Bayern simpel naar Duitse bekerfinale

Bayern München heeft de finale van de Duitse beker bereikt. De kampioenen van coach Jupp Heynckes hadden bij Bayer Leverkusen geen problemen om de halve eindstrijd te winnen. Het werd 2-6.

Na 16 minuten was er in de BayArena al drie keer gescoord. Eerst deed de kampioen uit München dat twee keer. De Spanjaard Javi Martinez schoof de bal in de rebound binnen, de Pool Robert Lewandowski maakte helemaal vrijstaand nummer twee, na een voorzet van Franck Ribéry. Na een scrimmage aan de andere kant kopte Lars Bender al snel de tegentreffer voor de thuisclub binnen, waarmee hij voorkwam dat de spanning er al snel af was.

Na de hervatting besliste Bayern de zaken alsnog. Thomas Müller (3) en de Spanjaard Thiago maakten de doelpunten. Leon Bailey maakte er nog één voor de thuisclub. Schalke 04 en Eintracht Frankfurt duelleren om de tweede finaleplaats.

Geblesseerde Batshuayi wenst zijn ploegmakkers succes

Na zijn opgelopen blessure in de wedstrijd tegen Schalke 04 kan Michy Batshuayi zich nu volledig richten op zijn revalidatie. Met een stevig ingepakte enkel bracht de Rode Duivel zijn ploegmakkers bij Borussia Dortmund op training alvast een bezoek. "Niets dan liefde voor jullie allemaal. Ik wens jullie het beste voor de laatste wedstrijden", klonk het op twitter.

Nothing but LOVE for all of you guys 🖤💛 wishing you the best for the final games 💪🏾 #EchteLiebe @BVB pic.twitter.com/hU6MBPuDet Michy Batshuayi(@ mbatshuayi) link

City ontloopt transferverbod in zaak over aantrekken jeugdspeler

Manchester City is door het sportarbitragehof TAS vrijgesproken in een zaak over een transfer van een jeugdspeler. De kersverse Engelse kampioen trok de Argentijn Benjamin Garre aan toen die zestien was, en dat was niet naar de zin van zijn club Velez Sarsfield. City riskeerde een transferverbod van twee jaar in de zaak.

Sarsfield, de Argentijnse club van Garre, legde klacht neer tegen City in 2016. De Engelse club benaderde de jonge voetballer al op zijn vijftiende. De wereldvoetbalbond FIFA verwierp de klacht, maar de Argentijnen gingen in beroep bij het TAS. Ook dat gaf City gelijk, met als argument dat Garre ook over een Italiaans paspoort beschikt. Daardoor voldeed de transfer aan de regels binnen de Europese Unie.

Indien het TAS Sarsfield gelijk zou hebben gegeven, kreeg City een transferverbod van twee jaar. Daar ontsnapt de club van Rode Duivels Kevin De Bruyne en Vincent Kompany nu dus aan. De afgelopen jaren kregen om dezelfde reden Barcelona, Real Madrid en Atletico Madrid wel een transferverbod. Garre, ondertussen zeventien, wacht nog op zijn debuut in het eerste elftal bij City, maar is wel actief bij de beloften.

WK-stadion in Jekaterinenburg doorstaat ook laatste test

Het gerenoveerde stadion in de Russische stad Jekaterinenburg heeft met succes een laatste test voor het komende WK voetbal in Rusland (14 juni-15 juli) doorstaan.

Op het WK heeft de Jekaterinenburg Arena een capaciteit van 35.000 toeschouwers. Het bouwwerk valt op doordat er enkele noodtribunes werden bijgebouwd, een metalen constructie met een hoogte van 42 meter, deels buiten het stadion en zonder bescherming tegen regen en wind. Zo werd de capaciteit opgetrokken van 23.000 naar 35.000 toeschouwers, het minimum voor een stadion op het WK. Toeristen en fans die op de speciale tribunes willen plaatsnemen, zijn er echter aan voor de moeite. Die plaatsen behoren tot de goedkoopste categorie en zijn dus voorbehouden voor de Russische fans. De Rode Duivels spelen op het WK geen enkele wedstrijd in Jekaterinenburg. De groepswedstrijden van de Belgen worden gespeeld in Sotsji, Moskou en Kaliningrad, de eventuele achtste finale in Moskou of Rostov.

Aanvankelijk werden er heel wat vraagtekens geplaatst bij de eigenaardige constructie. "Ook wij waren wat ongerust", moest Alexander Meytin, de veiligheidsverantwoordelijke voor de Russische eerste divisie, toegeven. "Het was de eerste keer dat we de tijdelijke tribunes volledig in gebruik namen en alles is goed verlopen. De veiligheid van de aanwezige fans is nooit in het gedrang gekomen en de tribunes weerstonden de felle wind."

Met nog minder dan twee maanden te gaan voor de openingswedstrijd van het WK gaat de laatste fase van de ticketverkoop woensdag van start. Deze periode loopt tot 15 juli, de dag van de finale. In deze fase worden in principe enkel zitjes in neutrale vakken verkocht. In totaal werden er al bijna 1,7 miljoen tickets aan de man gebracht.

Arturo Vidal is met knieblessure uit voor de rest van het seizoen

Middenvelder Arturo Vidal heeft een knieoperatie ondergaan en mist de rest van het seizoen bij zijn club Bayern München. De Duitsers, die al kampioen zijn maar wel nog meedingen in de Champions League, maakten het nieuws vandaag bekend op hun website.

Vidal ging maandag voor een kleine ingreep onder het mes bij dokter Ulrich Bönisch in Augsburg. De 30-jarige Chileen mist onder meer de dubbele confrontatie met Real Madrid in de Champions League, op 25 april en 1 mei. Dinsdag speelt Bayern op het veld van Bayer Leverkusen in de halve finales van de Duitse beker.

Dit seizoen speelde Vidal al 35 keer voor Bayern, en was hij goed voor 6 doelpunten en 2 assists. Zijn land Chili wist zich niet te plaatsen voor het WK voetbal in Rusland.

Agüero out na kijkoperatie aan knie

Kersvers Engels landskampioen Manchester City moet het een tijdlang zonder zijn aanvaller Sergio Agüero zien te stellen. De 29-jarige Argentijnse international heeft een kijkoperatie aan de knie ondergaan, zo liet hij vandaag op Twitter weten. "Ik hoop zo snel mogelijk terug op het veld te staan."

Met 21 treffers en zes assists in 25 competitiewedstrijden had Kun Agüero dit seizoen een belangrijk aandeel in de vijfde titel van de Citizens. De ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany sukkelde echter al langer met de knie en miste daardoor de Premier League-wedstrijden tegen Stoke City en Everton. Hij maakte zijn rentree met een invalbeurt in de thuiswedstrijd tegen stadsrivaal Manchester United (2-3), waarin City de titel aanvankelijk nog misliep. Nadien viel hij ook in in de verloren terugwedstrijd van de kwartfinales van de Champions League tegen Liverpool (1-2), maar bleek toen nog niet voldoende hersteld te zijn.

Met deze kleine ingreep hoopt Agüero blessurevrij aan de start van het WK te komen, dat de Argentijnen op 16 juni openen met het duel tegen IJsland in Moskou. Nadien volgen voor La Albiceleste nog groepswedstrijden tegen Kroatië en Nigeria.

Engagement Atlético Madrid over Dendoncker niet meer geldig

Atlético Madrid is vorig jaar een engagement aangegaan met Anderlecht. De Spaanse topclub beloofde Anderlecht toen dat áls het Leander Dendoncker (23) voor dit voorjaar wilde kopen, het dan bereid was om twintig miljoen euro te betalen. Die niet bindende afspraak is inmiddels verlopen. Dendoncker, die zich via het WK in de kijker wil spelen, kan weliswaar nog steeds naar Madrid deze zomer, maar dan zal dat via klassieke onderhandelingen moeten gebeuren. Nog dit: naar verluidt had dit engagement geen invloed op de afgesprongen transfer van Dendoncker afgelopen zomer richting Premier League. (PJC/SK/MJR)

Markus Anfang coacht volgend seizoen Keulen

Markus Anfang is vanaf volgend seizoen de coach van Keulen, na dertig speeldagen de rode lantaarn in de Bundesliga. De 43-jarige Anfang komt over van tweedeklasser Holstein Kiel en zal een contract voor drie seizoenen ondertekenen. Dat heeft de club bekendgemaakt.

De in Keulen geboren Anfang volgt Stefan Ruthenbeck op. Vorige week maakte Keulen bekend dat het eind dit seizoen aflopende contract van de huidige trainer niet verlengd wordt. Na het ontslag in december van Peter Stöger, die nu Dortmund coacht, werd Ruthenbeck verantwoordelijk voor het eerste elftal. Ruthenbeck was het seizoen begonnen als trainer van de U19.

Het team staat na 30 wedstrijden achttiende en laatste met 21 punten. Mainz, dat op de 'veilige' vijftiende plaats staat, telt met nog vier matchen te gaan negen punten meer.

Terwijl Keulen dicht bij de degradatie staat, is Holstein Kiel nog in de running voor promotie naar de Bundesliga. De ploeg is met vier speeldagen voor de boeg derde in de tweede Bundesliga, op vier punten van leider Fortuna Düsseldorf en op twee punten van FC Nürnberg. Klopt Holstein Kiel maandag Nürnberg, dan staat het op de tweede plek die recht geeft op directe promotie.

📝 Der #effzeh geht mit Markus #Anfang in die neue Saison. Der gebürtige Kölner kommt mit seinem Co-Trainer Tom Cichon von @Holstein_Kiel. Alle Infos: 👇 https://t.co/AYqPTeg8kT 1. FC Köln(@ fckoeln) link

Bas Dost stopt bij Oranje

Bas Dost stopt bij het Nederlands elftal. De 28-jarige spits van Sporting Lissabon heeft bondscoach Ronald Koeman laten weten dat hij per direct een punt zet achter zijn interlandcarrière. Dost kwam achttien keer in actie voor Oranje, waarvan veertien keer als invaller. Hij maakte één doelpunt, op 13 november 2015 tijdens zijn eerste optreden als basisspeler tegen Wales.

"Het is niet goed gelopen bij het Nederlands elftal. Om wat voor reden dan ook", zegt Dost tegen AD Sportwereld. "Ik ben op het moment gekomen dat ik zeg: tot hier en niet verder. Het werkt gewoon niet."

De topschutter van Sporting kreeg vorige maand in de eerste interland onder Koeman, in Amsterdam tegen Engeland, een kans in de basis. Dost werd echter amper voorzien van bruikbare ballen en verdween na 65 minuten naar de kant. Een paar dagen later bleef hij tegen Portugal 90 minuten op de bank.

Dost liep al langer rond met het idee dat hij wilde stoppen bij Oranje. "Dat gevoel heb ik heel lang weggedrukt. Zoiets doe je niet, vond ik." Hij keerde naar eigen zeggen doodongelukkig terug naar Lissabon na de laatste trip met Oranje. "Dat ik me een week lang echt verrot gevoeld heb, heeft de doorslag gegeven. Zo'n keuze maak je niet als je even een slecht moment hebt. Dat bespreek je met de mensen die dicht bij je staan. Het is ongelooflijk ongelukkig wat er allemaal gebeurd is. En er komt gewoon geen einde aan."

FIFA start procedure tegen Russische oerwoudgeluiden

De FIFA heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen de Russische voetbalbond naar aanleiding van de oerwoudgeluiden die eind maart te horen waren tijdens de oefeninterland Rusland - Frankrijk (1-3) in Sint-Petersburg. Tijdens de wedstrijd waren in het stadion racistische geluiden te horen aan het adres van de zwarte spelers. De oerwoudgeluiden waren zelfs hoorbaar op tv toen Paul Pogba in de 73ste minuut de bal raakte.

"De dag na de wedstrijd hebben we al zelf een onderzoek gestart om te begrijpen wat er gebeurd is", verklaart de antidiscriminatie-verantwoordelijke van de Russische federatie (RFU). "We staan in contact met FIFA en zijn bereid onze bevindingen door te geven."

Na de wedstrijd verklaarde de FIFA het rapport af te wachten van een waarnemer van Fare, een ngo die strijdt tegen discriminatie in het voetbal. "Wat ons verontrust, is dat dit 2,5 maand voor het WK is gebeurd, in een stadion waarin onder meer een halve finale zal doorgaan", aldus Fare-directeur Piara Powar.

Rusland tracht het racismeprobleem bij de voetbalfans aan te pakken, maar volgens waarnemers moet er veel meer gedaan worden. Vorige maand opende de UEFA een disciplinaire procedure tegen Zenit Sint-Petersburg na racistische geluiden aan het adres van Leipzig-middenvelder Naby Keita in de Europa League.

Europa verwerpt idee van WK 2022 met 48 landen

De Europese competities verwerpen het idee om al op het WK 2022 in Qatar 48 landen te laten aantreden. "Wij willen onze kalender niet wijzigen voor een uitbreiding van het WK 2022", zegt de Zweed Lars-Christer Olsson, baas van de vereniging van Europese liga's en lid van het Uitvoerend Comité van de UEFA. "We zijn al flexibel geweest en hebben het mogelijk gemaakt dat het WK in de winter gespeeld wordt."

Het WK in Qatar gaat door in de winter van 2022 (21 november tot 18 december), gezien de hitte in de zomer in het emiraat. In januari 2017 besliste de FIFA om vanaf 2026 op het WK niet 32 maar 48 landen toe te laten. De Zuid-Amerikaanse voetbalconfederatie (CONMEBOL) riep vorige week op om die beslissing al vier jaar eerder in de praktijk om te zetten.

Als dit voorstel het haalt, kan het gastland echter met organisatorische problemen geconfronteerd worden. Er zouden immers 80 in plaats van 64 wedstrijden op het programma staan. Door de programmatie in de winter wordt het toernooi in slechts 28 dagen afgewerkt. "We zijn niet bereid een langere duur te aanvaarden", stelt Olsson. "De spelers hebben nood aan rust. Niet alleen geld kan beslissen hoe het voetbal georganiseerd wordt."

Mourinho gaat elftal flink dooreen schudden

José Mourinho gaat ingrijpen na de blamage van Manchester United tegen West Bromwich Albion (0-1). De Portugese coach kondigde aan zijn elftal flink te wijzigen voor de midweekwedstrijd tegen Bournemouth. "Andere spelers krijgen een kans om zich te bewijzen en zo een plek te verdienen in het elftal dat zaterdag op Wembley tegen Tottenham speelt in de halve finale van de FA Cup", aldus Mourinho. "Roteren is niet het juiste woord. Ik geef andere spelers de mogelijkheid om zich in de kijker te spelen. Voor mij is het enige criterium hoe iemand speelt. Niet hoeveel geld ze waard zijn, hoeveel ze verdienen of hoe ze eruit zien."

Mourinho haalde Paul Pogba tegen West Brom nog voor het uur naar de kant. Volgens de trainer was dat niet zozeer omdat de man van 105 miljoen euro slecht speelde, maar vooral omdat Pogba al geel op zak had.

Barça laat vier basisspelers thuis

Ernesto Valverde, coach van FC Barcelona, laat voor de uitwedstrijd van vanavond bij Celta de Vigo een viertal basisspelers thuis. Gerard Piqué, Sergio Busquets, Andres Iniesta en Ivan Rakitic behoren niet tot de selectie van Barça. Dat opent perspectieven voor Thomas Vermaelen, die wellicht aan de aftrap komt in Balaidos. Valverde houdt in zijn tactische plannen waarschijnlijk rekening met de finale van de Copa del Rey tegen Sevilla, komende zaterdag in Madrid.

FC Barcelona koestert een voorsprong van elf punten op achtervolger Atletico Madrid, met nog zes wedstrijden te spelen. De ploeg van Valverde is in de Primera Division aan een recordreeks bezig. Barça is al 39 duels ongeslagen, maar in Vigo is een positief resultaat niet vanzelfsprekend. Vorig seizoen verloren de 'blaugrana' met 4-3 bij Celta. Het jaar voordien gingen Lionel Messi en co er zelfs met 4-1 onderuit.