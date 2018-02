FT buitenland: Alderweireld en Tottenham bekeren verder - Chelsea bekijkt al opvolgers voor Conte De voetbalredactie

07 februari 2018

23u54 1 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Croux helpt Willem II voorbij VVV

Op de 22e speeldag van de Nederlandse Eredivisie heeft Willem II woensdagavond met 3-0 gewonnen van VVV Venlo. Ook Jordy Croux pikte een doelpuntje mee. Een scorende Jorn Vancamp ging met Roda met 2-4 onderuit tegen Ajax. Bram Castro kreeg zes doelpunten om de oren van degradatiekandidaat Breda.

Willem II ging tegen VVV met een voorsprong de rust in na een doelpunt van de Nigeriaan Bartholomew Ogbeche (44e). Diezelfde Ogbeche legde vlak na de rust af voor Ben Rienstra (49e), die de 2-0 tegen de netten duwde voor Willem II. Vier minuten later was de malaise compleet voor VVV. Toen onze landgenoot Jordy Croux zijn hoekschop in het pak mikte, ondervond de Venlo-defensie moeilijkheden om de bal weg te krijgen uit de eigen zestien. Croux (53e) trapte vanuit de hoek van het strafschopgebied raak en zette zo de 3-0, meteen ook de eindscore, op het bord. Croux stond 79 minuten op het veld. Aan de overkant mocht Leroy Labylle voor de laatste zeven minuten opdraven.

Willem II (14e met 20 punten) doet een goede zaak in het klassement en maakt een kloof van 4 punten met de degradatiezone. Venlo (9e met 29 punten) staat stevig in de middenmoot.

In het duel tussen NAC Breda en Heracles kregen Bram Castro en Dario Van den Buijs in de eerste helft doelpunten van Rai Vloet (4e) en Thierry Ambrose (18e) om de oren. Aan de overkant deed Vincent Vermeij (13e) Heracles met geen al te slecht gevoel de kleedkamers ingaan. In de 50e minuut diepte de Spanjaard Manu Garcia de score echter verder uit voor de thuisploeg. De tweede gele kaart voor Tim Breukers in de 74e minuut was de start van een doelpuntenkermis, waar Castro het slachtoffer van was. De Belgische doelman mocht zich nog tot drie maal toe omdraaien door doelpunten van Mitchell te Vrede (78e) en Mounir El Allouchi (81e en 83e). Zo las de eindstand 6-1. Bij Breda speelde Arno Verschueren 70 minuten. Lucas Schoofs speelde de volledige tweede helft mee. Aan de overkant begonnen Bram Castro en Dario Van den Buijs aan de wedstrijd. Die laatste werd tijdens de rust gewisseld voor zijn landgenoot Dries Wuytens.

Breda (15e met 19 punten) kan na de winst ademhalen. Het heeft 3 punten meer dan Twente, dat in de rode zone staat. Heracles blijft 12e met 24 punten.

Copa Del Rey: Sevilla eerste finalist

Sevilla heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van de Spaanse Beker ten koste van Leganés. Na een 1-1 in de heenwedstrijd won Sevilla nu met 2-0. Morgen speelt Barcelona nog de terugwedstrijd tegen Valencia. De club van Thomas Vermaelen verloor de heenwedstrijd met 1-0.

Tottenham én Alderweireld kloppen Newport County

Tottenham heeft zich vanavond geplaatst voor de laatste zestien in de FA Cup. 'The Spurs' wonnen hun replay in de 4e ronde met 2-0 van Newport County. Een owngoal van Butler kort voor de rust en een treffer van Lamela kort na het half uur velden de bezoekers. Vorige week waren ze niet verder dan 1-1 geraakt.

Bij Tottenham kregen Jan Vertonghen en Moussa Dembélé rust. Toby Alderweireld maakte dan weer zijn wederoptreden na drie maand blessureleed. Hij maakte de negentig minuten vol.

Younes dan toch niet naar Napoli?

De soap tussen Amin Younes, Ajax en Napoli blijft maar duren. De flankaanvaller tekende vorige maand een contract vanaf 1 juli bij de Italianen, maar lijkt daar nu al spijt van te hebben.

Younes streek in 2015 neer bij Ajax. Sindsdien kon de vleugelspeler op de interesse van verscheidene Europese topclubs rekenen. Hij koos uiteindelijk voor Napoli. Vanaf 1 juli zou de voetballer dan normaal gezien in dienst treden bij het Napoli van Dries Mertens.

Maar nu zou de 24-jarige Younes opnieuw twijfelen aan zijn verhuis naar de Italiaanse topclub. Volgens Mattia Grassani, de advocaat van de club, zal Napoli juridische stappen ondernemen indien Younes zijn contract niet naleeft. "Younes heeft dan wel gezegd dat hij niet naar Napels zal afreizen, maar hij heeft wel degelijk een contract vanaf 1 juli getekend bij de club," vertelde de advocaat aan Radio CRC. Volgens Grassani is het contract reeds geregistreerd bij de Italiaanse voetbalbond, wat het dus bindend maakt. "Als Younes ervoor kiest om een andere weg in te slagen, zal hij alle verantwoordelijkheid moeten dragen."

"I love this game!" Patrice Evra opnieuw naar Premier League

West Ham United heeft de transfervrije linksachter Patrice Evra gecontracteerd. De Fransman tekende bij de Hammers een contract tot het einde van het seizoen. Evra zag in november zijn contract bij Olympique Marseille ontbonden worden, nadat hij tijdens de opwarming van de Europa League-wedstrijd bij Vitoria Guimaraes slaags raakte met een supporter van zijn eigen team.

De 36-jarige Evra, in zijn jeugd nog even actief bij PSG, speelde tijdens zijn carrière in Italië voor Marsala (1998-1999), Monza (1999-2000) en Juventus (2014-2017), in Frankrijk voor Nice (2000-2002), Monaco (2002-2006) en Marseille (2017) en in Engeland voor Manchester United (2006-2014). West Ham United wordt zo zijn tweede avontuur in de Premier League.

De in Dakar geboren Evra was ook 81-voudig Frans international en actief op de WK's van 2010 en 2014 en de EK's van 2008, 2012 en 2016. In zijn clubcarrière won hij landstitels met Man Utd en Juventus. Met de Mancunians won hij in 2008 ook de Champions League. West Ham staat na 26 wedstrijden twaalfde in de Premier League, met 27 punten. Zaterdag wacht de Hammers een thuiswedstrijd tegen Watford.

A message from Patrice Evra: pic.twitter.com/AjEz7A6Gxg West Ham United(@ WestHamUtd) link

Alexis krijgt na belastingontduiking gevangenisstraf met uitstel

Manchester United-aanvaller Alexis Sanchez is met het Spaanse parket tot een overeenkomst gekomen voor een gevangenisstraf van zestien maanden met uitstel wegens belastingontduiking. Dat hebben de Spaanse autoriteiten bekendgemaakt. Door de straf te aanvaarden ontloopt de Chileen een proces.

Sanchez zou, in 2012 en 2013 toen hij bij Barcelona speelde, gefraudeerd hebben met portretrechten. Het zou gaan om een bedrag van een miljoen euro.

Sanchez verdedigt sinds vorige maand de kleuren van Manchester United. Voordien was de 29-jarige aanvaller actief bij Arsenal, dat hem in 2014 wegplukte bij Barcelona.

Drie Duivels maken kans op titel van PL-speler van de maand

Kevin De Bruyne (Manchester City), Eden Hazard (Chelsea) en Jan Vertonghen (Tottenham) zijn vandaag genomineerd voor de titel van Premier League-speler van de maand januari. De drie Rode Duivels moeten het opnemen tegen de Argentijn Sergio Agüero (Manchester City), de Deen Christian Eriksen (Tottenham) en de Engelsman Callum Wilson (Bournemouth).

De Bruyne was ook in de eerste maand van 2018 de drijvende kracht bij City, en blonk bij de autoritaire leider uit met onder meer een doelpunt en assist in de 3-0 zege tegen West Brom. Ook Hazard was, met een treffer in de topper tegen Arsenal en twee goals tegen Brighton (0-4), een lichtpunt in een maand waar Chelsea vooral met punten morste. Vertonghen is tot slot ook zonder zijn geblesseerde maatje Toby Alderweireld een onmisbare pion in de Tottenham-defensie.

Hazard won de prijs al in oktober 2016, Vertonghen in maart 2013. De Bruyne veroverde de trofee nog nooit. Marouane Fellaini (toen Everton) was in november 2012 de eerste landgenoot die de eer te beurt viel, waarna ook Christian Benteke (toen Aston Villa) in april 2015 volgde. In maart 2017 kroonde Romelu Lukaku (toen Everton) zich als laatste belg tot winnaar.

Giggs wil Stuivenberg als assistent

Albert Stuivenberg heeft bijna een nieuwe job beet. Volgens de BBC wil Ryan Giggs, vorige maand aangesteld als bondscoach van Wales, de Nederlander graag toevoegen aan zijn trainersstaf. Stuivenberg is geen onbekende voor Giggs. Tussen 2014 en 2016 werkte het duo samen onder Louis van Gaal bij Manchester United. Begin december werd Stuivenberg ontslagen bij Racing Genk. (VDVJ)

Chelsea beraadt zich over Conte

De spanning neemt toe. Antonio Conte, trainer onder vuur bij Chelsea, gaf zijn spelers na de 4-1-vernedering tegen Watford drie dagen vrijaf om zich te bezinnen. Het bestuur van de Engelse kampioen heeft de komende dagen meetings gepland over de toekomst van zijn trainer. Een ontslag ligt nog niet op tafel, maar sowieso neemt de club aan het eind van het seizoen afscheid van Conte. De relatie is op. Al sinds vorige zomer kunnen de Italiaan en CEO Marina Granovskaia niet meer door een deur. Ruzie over de transfertargets. Controlefreak Conte trekt graag aan alle touwtjes. Als mogelijke opvolgers van Conte bekijkt de club Luis Enrique (ex-Barcelona) en Maurizio Sarri (Napoli). (KTH)