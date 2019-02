FT buitenland. Ajax revancheert zich na pandoering en bereikt bekerfinale - Opmerkelijke tweet Chelsea gaat viraal - Denayer scoort voor Lyon Belga

27 februari 2019

23u15

Bron: Belga 0

Denayer scoort voor Lyon in Franse beker

In de Franse beker stootte Lyon door naar de halve finales na een overwinning tegen Caen. Rode Duivel Jason Denayer (26.) maakte het eerste doelpunt, Cornet (49.) verdubbelde na de rust. Ninga (78.) kwam nog met de aansluitingstreffer, maar Depay (84.) legde de wedstrijd bij 3-1 in een beslissende plooi.

Ajax mag na ruime zege op Feyenoord naar finale Nederlandse beker

Ajax heeft Feyenoord uitgeschakeld in de halve finales van de Nederlandse KNVB-beker. De club uit Amsterdam won met 0-3 in De Kuip en revancheerde zich zo enigszins voor de nederlaag (6-2) van een maand geleden tegen de rivaal uit Rotterdam.

Matthijs de Ligt (45.) kopte de bezoekers in zijn honderdste duel voor Ajax op voorsprong. Hij knikte raak op een hoekschop. Nicolás Tagliafico (49.) schoot Ajax naar 2-0 en Donny van de Beek (65.) maakte nadien de 3-0.

Ajax keert op 5 mei terug in De Kuip voor een finale tegen de winnaar van de halve eindstrijd tussen Willem II en AZ.

FIFA-baas Infantino wil in 2022 toernooi met 48 landen, met “enkele wedstrijden” buiten Qatar

Gianni Infantino, voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft op een bijeenkomst in Rome bevestigd dat hij al voor het WK van 2022 in Qatar op 48 deelnemende landen hoopt. In dat geval zullen, aldus de Zwitser, “enkele wedstrijden” buiten Qatar plaatsvinden.

Aan het WK van 2022 in Qatar zullen in principe, zoals het de voorgaande edities het geval was, 32 landen deelnemen. Maar Infantino sprak de voorbije maanden al meermaals zijn hoop uit om 48 landen toe te laten voor de eindfase. Het volgende WK, in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico, zal sowieso met 48 afgewerkt worden.

Infantino benadrukte ook dat een WK in 2022 met 48 landen een moeilijke uitdaging vormt, vooral op logistiek vlak. Zelfs voor Qatar, waar geld geen probleem stelt, is het niet eenvoudig om op korte tijd bijkomende infrastructuurswerken uit te voeren. Een andere mogelijkheid is, zoals Infantino in Rome aanhaalde, dat enkele WK-wedstrijden in buurlanden zullen plaatsvinden. Maar ook dat is niet vanzelfsprekend, omdat Qatar in conflict met verschillende van zijn buurlanden ligt.

“Maar ik denk toch dat het de moeite is om de piste te onderzoeken”, stelde de Zwitser. “Waarom ook niet? Als de uitbreiding mogelijk is, ben ik gelukkig. Als ze niet mogelijk is, ook.” In maart hakt de FIFA op een bijeenkomst in Miami de knoop over het aantal deelnemers in 2022 door.

Opmerkelijke tweet van Chelsea gaat viraal

Chelsea heeft een opmerkelijke tweet de wereld ingestuurd: “Wie zou jij deze zomer willen aantrekken?” De Londense club mag nochtans de volgende twee transferperiodes (deze zomer en komende winter) geen spelers aanwerven. De Internationale Voetbalbond (FIFA) bestrafte Chelsea wegens inbreuken bij transfers van jeugdspelers. ’t Is dan ook geen verrassing dat onderstaande tweet viraal gaat.

Who would you want to sign in the summer? Chelsea FC(@ ChelseaFC) link

Nantes wil via FIFA aan transfersom voor Sala geraken

Nantes heeft bij de Wereldvoetbalbond FIFA een klacht ingediend tegen het Welshe Cardiff City, zo bevestigde de FIFA. De Franse voetbalclub doet zo een poging om via de Wereldvoetbalbond aan de transfersom voor de betreurde Argentijnse aanvaller Emiliano Sala te geraken.

Na de verdwijning van de speler bij een vliegtuigongeluk liet Cardiff het begin februari reeds na om een eerste betaling van zes miljoen euro op een totale transfersom van zeventien miljoen euro uit te voeren. Het is nu aan de Wereldvoetbalbond om na te gaan of Cardiff contractueel verplicht is om de transfersom op te hoesten.

Sala kwam om het leven in een vliegtuigcrash, onderweg van zijn vorige voetbalbestemming Nantes in Frankrijk naar Cardiff in Wales. Daar had de aanvaller tijdens de wintertransferperiode getekend voor een recordbedrag. De afgelopen weken rees de vraag of Cardiff die som nog moet betalen nu Sala verongelukt is.

Voormalig Barça-voorzitter Sandro Rosell weer vrij

Voormalig FC Barcelona-voorzitter Sandro Rosell is woensdag vrijgelaten, maar blijft wel onder gerechtelijk toezicht, zo maakte de rechtbank bekend die zich sinds maandag buigt over de zaak rond witwaspraktijken waarin de 54-jarige Catalaan een van de verdachten is.

Rosell, van 2010 tot 2014 voorzitter van FC Barcelona, zat sinds mei 2017 in voorlopige hechtenis, in afwachting van zijn rechtszaak. De Catalaan moet zich voor de rechter verantwoorden voor witwaspraktijken rond een sponsorcontract met Nike en televisierechten van wedstrijden van de Braziliaanse nationale ploeg.

Volgens het gerecht zou vijftien miljoen euro, afkomstig van de televisierechten, op illegale wijze doorgesluisd zijn naar rekeningen van Rosell in Spanje en Andorra. Op de rekening in Andorra werd ook vijf miljoen euro gestort afkomstig van een contract met Nike. Ook de vrouw van Rosell, een advocaat uit Andorra en drie andere personen moeten zich in hetzelfde onderzoek voor de rechtbank verantwoorden. Voor Rosell werd er een celstraf van elf jaar en een boete van 59 miljoen euro gevraagd, hijzelf ontkent de beschuldigingen.

Sandro Rosell stond aan het hoofd van de Braziliaanse tak van Nike voor hij in 2010 Joan Laporta opvolgde bij Barcelona. In januari 2014 trad hij af in de nasleep van een onderzoek naar mogelijke fraude bij de transfer van Neymar in 2013.

Oudgediende Streich verlengt contract bij Freiburg

Hoofdtrainer Christian Streich heeft zijn contract bij de Duitse eersteklasser Freiburg verlengd. De 53-jarige Streich kwam in december 2011 in dienst bij de Bundesligaclub en is daarmee de langst dienende coach in de Duitse hoogste klasse. Verdere contractdetails maakte de club niet bekend. Freiburg staat na 23 speeldagen op de dertiende plaats in de Bundesliga, elf punten boven een degradatieplaats.

‘Amerikaans’ EK?

De Amerikaanse Voetbalfederatie (USSF) wil volgend jaar een toernooi organiseren waarin tien Zuid-Amerikaanse landen (Conmebol) en zes Noord- en Centraal-Amerikaanse landen (Concacaf) het tegen mekaar opnemen, zo maakte New York Times bekend.

Volgens de Amerikaanse krant heeft USSF-voorzitter Carlos Cordeiro daarvoor al uitnodigingen verstuurd naar tien Zuid-Amerikaanse landen. Het toernooi zou gelijktijdig plaatsvinden met EURO 2020 (12 juni - 12 juli), dat gespeeld wordt in twaalf Europese steden. Bij de Amerikaanse variant zou er 200 miljoen dollar prijzengeld te verdelen zijn onder de deelnemende teams en hun bonden, waarvan elf miljoen dollar voor de winnaar. Volgende week wordt het Amerikaanse voorstel besproken in Miami, nog eens een week later zetelt het Uitvoerend Comité van de Wereldvoetbalbond (FIFA).

Het voorstel doet meteen denken aan de Copa America Centenario, dat van 3 tot 26 juni 2016 gespeeld werd in de Verenigde Staten, ter ere van de honderdste verjaardag van de Copa America. Ook toen namen tien Conmebol-teams het op tegen zes Concacaf-landen. In de finale haalde Chili het na strafschoppen van Argentinië.