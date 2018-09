FT buitenland. Agüero verlengt zijn contract bij Manchester City: "Wil hier tien jaar blijven" Redactie

21 september 2018

Agüero verlengt contract bij City

Sergio Agüero is niet meteen zinnens om Manchester City te verlaten. De Argentijnse spits verlengde vandaag zijn contract bij de Engelse kampioen tot 2021. In 2011 streek de huidige ploegmaat van Kevin De Bruyne en Vincent Kompany een eerste keer neer in Manchester. Ondertussen heeft hij al 204 doelpunten in 299 wedstrijden voor de Citizens achter zijn naam staan. "Ik ben blij met dit extra jaar", vertelde Agüero op de website van City. "Mijn idee was om hier tien jaar te blijven. Nu ben ik hier zeven jaar en het zullen er tien zijn als ik mijn contract uitdoe. Hopelijk lukt dat ook. Dat was de hoofdreden dat ik tekende", aldus de 30-jarige spits. Agüero won met de Sky Blues al drie keer de titel (2012, 2014, 2018), drie keer de League Cup en twee keer het Community Shield.