FT buitenland. Afscheid van Rode Duivels? "Henry heeft akkoord met Aston Villa" - "Joachim Löw wist niet dat Özil ging stoppen bij 'Mannschaft'" De voetbalredactie

24 juli 2018

10u40 0 Buitenlands Voetbal Het nieuwe voetbalseizoen staat voor de deur. Nog snel even polshoogte nemen bij jouw favoriete club? Hoelang ligt die bepaalde middenvelder in de lappenmand? En welke zomeraankoop moet het waarmaken? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

"Henry heeft mondeling akkoord met Aston Villa"

Verlaat Thierry Henry de Rode Duivels? Volgens 'Daily Star' heeft de T3 van onze nationale ploeg een mondeling akkoord met de Engelse tweedeklasser Aston Villa. Dat de voormalige topspits graag aan de slag wil als hoofdcoach, is al langer bekend. Onlangs besliste de 40-jarige Fransman zijn job als analist bij Sky op te zeggen om zich volledig op een trainerscarrière te kunnen richten.

De nieuwe en schatrijke hoofdaandeelhouders Nassef Sawiris en Wes Edens zouden huidig Villa-trainer Steve Bruce opzijschuiven om zo plaats te maken voor Henry. "Een bron die dicht bij de onderhandelingen rond de overname stond, vertelde dat Henry mondeling heeft ingestemd om de nieuwe trainer van Aston Villa te worden", klinkt het bij 'Daily Star'. "Maar er is nog veel werk. Zo moet Bruce nog de laan worden uitgestuurd en moeten ze het nog met Henry eens raken rond het salarissenpakket en het transferbudget die hij ter beschikking krijgt."

Als zijn overgang naar Aston Villa wordt bevestigd, stopt hij quasi zeker ook als T3 bij de Rode Duivels. Henry vervoegde de ploeg rond bondscoach Roberto Martinez in de zomer van 2016. Aston Villa greep vorig seizoen nipt naast promotie naar de Premier League. Het Fulham van Denis Odoi en Aleksandar Mitrovic bleek eind mei in de finale van de play-offs in de Championship sterker.

Löw niet op de hoogte van plannen van Özil

Joachim Löw wist niet dat Mesut Özil van plan was om te bedanken voor het Duitse nationale elftal. Volgens Löws adviseur Harun Arslan moest de Duitse bondscoach de beslissing van Özil net als iedereen van het internet vernemen. "De bondscoach noch ik was vooraf geïnformeerd", liet Arslan aan de Duitse krant Bild weten. Arslan is al jaren de zaakwaarnemer van Löw en was ook verantwoordelijk voor diens contractonderhandelingen met de Duitse voetbalbond. Löw besliste ondanks het tegenvallende WK in Rusland aan te blijven als bondscoach van de 'Mannschaft'.