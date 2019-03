FT buitenland. Afhaken Messi zet kwaad bloed in Marokko - EK-mascotte voorgesteld De voetbalredactie

25 maart 2019

Turkije heeft weinig moeite met Moldavië

Turkije is uitstekend aan de EK-kwalificaties begonnen. Na de 0-2 zege vrijdag bij Albanië wonnen de Turken vandaag ook hun tweede EK-kwalificatiewedstrijd, thuis tegen Moldavië met 4-0.

De manschappen van bondscoach Senol Gunes telden Moldavië halverwege de eerste helft al uit in drie dolle minuten, waarin de openingstreffer van Kaldirim (24.) meteen werd gevolgd door een tweede doelpunt, ditmaal van Tosun (26.). Moldavië kon niet reageren en kreeg tien minuten na rust een derde treffer te slikken. De Moldavische doelman Koselev ranselde eerst een strafschop van Yilmaz nog uit zijn doel, maar op de daaropvolgende hoekschop moest hij zich toch gewonnen geven op een kopbal van Tosun. Ayhan legde twintig minuten voor tijd de eindstand vast op 4-0. Sinan Bolat (Antwerp) bleef de hele wedstrijd op de Turkse bank.

Turkije klimt door de zege naar de leiding in kwalificatiegroep H, met 6/6. Frankrijk en IJsland (beiden 3/3) kunnen de Turken nog bijbenen. Beide landen treffen elkaar later vanavond (om 20u45) in een onderling duel in het Stade de France. Met Andorra-Albanië staan ook twee verliezers van de eerste speeldag nog tegenover elkaar.

Samatta en co krijgen perceel grond als bonus voor kwalificatie

De spelers van de Tanzaniaanse nationale ploeg hebben als bonus voor hun kwalificatie voor de Africa Cup, later dit jaar in Egypte (21 juni-19 juli), allen een perceel grond ontvangen. Tanzania plaatste zich gisteren voor het eerst in bijna veertig jaar voor het Afrikaanse landentoernooi. De topschutter van de Jupiler Pro League, Ally Mbwana Samatta (Racing Genk), behoort tot de kern van Tanzania.

“Als erkenning voor hun goede werk en voor de grote eer die ze het land hebben bezorgd, zal elke speler een perceel grond in Dodoma (de hoofdstad van Tanzania, red.) ontvangen”, kondigde president John Magufuli aan.

Tanzania won zondag met 3-0 van het al gekwalificeerde Oeganda en verzekerde zich zo van deelname aan de Africa Cup, voor het eerst sinds 1980.

Kasper Hjulmand stopt als T1 bij Nordsjaelland

Kasper Hjulmand hield de eer aan zichzelf en heeft maandag zijn ontslag aangeboden als hoofdcoach van het Deense FC Nordsjaelland. Dat maakte de club bekend op haar website. Hjulmand was in januari nog één van de topkandidaten om hoofdcoach te worden van Anderlecht. Maar paars-wit koos toen voor de Nederlander Fred Rutten.

Hjulmand stopt onmiddellijk als T1, maar geeft wel aan dat de club op hem een beroep kan blijven doen als adviseur. Verder trekt hij naar Ghana om er een evaluatie te maken van de Right To Dream Academy, waar Nordsjaelland mee samenwerkt.

De Deen verlaat Nordsjaelland net voor het begin van de play-offs. In de reguliere competitie eindigde zijn team als zesde, waardoor het nu kan aantreden in de play-offs voor de landstitel.

“Het voelt vreemd om nu plots uit de titelrace te stappen voor de ontknoping”, legde Hjulmand uit op de clubwebsite. “Maar vertrekken was sowieso erg moeilijk geweest. Ik heb nooit getwijfeld aan deze keuze, ook al probeerden mensen mij van gedacht te doen veranderen. Waar ik nu ook ga als trainer, ik zal altijd een ‘dromer’ blijven. De waarden van dit project zijn uniek in het professionele voetbal.”

Vader Neymar: “Kans dat mijn zoon bij PSG blijft, is groot”

Zijn contract loopt nog tot 2022, maar PSG en Neymar zijn nú al in onderhandelingen om een contractverlenging. Ondanks dat de Braziliaanse balvirtuoos elke mercato aan Europese kleppers wordt gelinkt, is de kans groot dat hij de Parijzenaars trouw blijft. Dat vertelt zijn vader -die de onderhandelingen voert- tijdens een interview aan het Braziliaanse UOL Esporte. “De kans dat hij blijft is erg groot. Mijn zoon is elke transferperiode voer voor speculatie. Dat is een goed teken - hij staat steeds tussen de grote namen. Maar het betekent niet dat hij effectief vertrekt. Al sinds zijn zeventiende wordt hij gelinkt aan andere clubs. Hij is nu bezig aan zijn tweede jaar bij PSG en heeft er nog drie te gaan. Het is nu aan mij om alles goed te plannen. We zijn blij met wat hij tot nu toe bereikte in zijn carrière.”

Cardiff wil transfersom van overleden Sala niet betalen

De soap gaat verder: Cardiff City weigert de transfersom voor de verongelukte Emiliano Sala te betalen. De Welshe club wil bij FIFA betogen dat de transfer niet rechtsgeldig was. Het contract voldeed niet aan de regels, dus wees de Premier League het eerst af. Omdat de Argentijnse aanvaller overleed voor hij de nieuwe verbintenis kon ondertekenen, vindt Cardiff dat het de transfersom niet moet betalen.

Daarnaast voldeed de overeenkomst tussen Cardiff en Nantes niet aan alle wettelijke vereisten. Nantes beweerde bij ‘The Telegraph’ dat al het papierwerk wel degelijk in orde was. De woordvoerder van Cardiff zegt dat de club weet dat FIFA ten laatste op 3 april een reactie verwacht en dat ze daar ook mee bezig zijn.

Emiliano Sala verongelukte op 21 januari in een vliegtuigcrash. Hij was onderweg naar Cardiff.

Marokko gefrustreerd door afhaken Messi

Marokko wil duidelijkheid over de blessure van Lionel Messi. Marokko sprak met Argentinië af dat ‘de Vlo’ van de partij zou zijn tijdens het vriendschappelijke duel van morgen. De Marokkaanse voetbalbond FRMF was dan ook teleurgesteld dat Messi geblesseerd afhaakt.

Messi maakte vorige week vrijdag zijn wederoptreden als international, maar Argentinië verloor in Madrid met 3-1 van Venezuela. Later werd gemeld dat de ster van Barcelona sukkelde met een blessure aan het bekken. Een kwaaltje dat Messi uit Argentinië’s trip naar Tangier houdt. Dat werd eergisteren via een brief bevestigd aan Marokko.

Omdat er een akkoord was dat Argentinië met zijn beste ploeg aan de aftrap zou staan, wil de FRMF een verdere uitleg om zeker te zijn dat Messi’s blessure wel echt is. Marokko speelde vorige week 0-0 gelijk tegen Malawi in de kwalificatiematch van de Afrikaanse Nationscup.

Uruguay wint China Cup

Uruguay heeft de derde editie van de China Cup gewonnen, een vierlandentoernooi dat plaatsvond in het Chinese Nanning. In de finale was Uruguay maandag met 4-0 een maat te groot voor Thailand. Matias Vecino (6.), Gaston Pereiro (38.), Cristian Stuani (57.) en Maximiliano Gomez (87.) maakten de doelpunten.

Bondscoach Oscar Tabarez kon in China geen beroep doen op vedetten Luis Suarez en Edinson Cavani. Diego Godin was er wel bij. De aanvoerder van Atletico Madrid droeg het nationale shirt tegen Thailand voor de 126e keer en werd daarmee Uruguayaans recordinternational voor Maxi Pereira (125 caps).

In 2017 won Chili de eerste China Cup door in de finale IJsland te verslaan. China haalde het in de troosting tegen Kroatië. Vorig jaar ging de titel een eerste keer naar Uruguay, na winst tegen Wales. Tsjechië klopte toen China om brons.

PSV sluit “unieke” sponsordeal met vijf bedrijven

PSV heeft een bijzondere sponsordeal gesloten. De Nederlandse landskampioen heeft vanaf komend seizoen niet meer één hoofdsponsor, maar een groep grote bedrijven uit de regio: ASML, Philips, High Tech Campus Eindhoven, VDL Groep en Jumbo Supermarkten. De naam van de overkoepelende Metropoolregio Brainport Eindhoven komt op de voorkant van het PSV-shirt te staan.

Het gaat om een deal voor onbepaalde tijd. “Er zullen bedrijven bij komen en misschien bedrijven af gaan”, zei commercieel directeur Frans Janssen van PSV. Hij wilde niet zeggen hoeveel geld de club jaarlijks ontvangt. Janssen onthulde wel dat het “substantieel meer” is dan de huidige hoofdsponsor Energiedirect.nl, die jaarlijks 6 miljoen euro betaalt. De vijf bedrijven die de nieuwe sponsordeal dragen, leggen volgens Janssen allemaal evenveel geld in. Algemeen directeur Toon Gerbrands sprak van “een wereldwijde primeur”.

'Dit is een primeur in de historie van de topsport. We creëren een nieuw ecosysteem en de manier waarop is kenmerkend voor de onderlinge verbondenheid en samenwerking in deze regio'



EK-mascotte officieel voorgesteld in Amsterdam

Zondagavond voor de aftrap van de EK-kwalificatiewedstrijd in groep C tussen Nederland en Duitsland (2-3) is in de Johan Cruijff ArenA de toernooimascotte voor het EK van volgend jaar voorgesteld.

De mascotte luistert naar de naam Skillzy en werd geïnspireerd door het freestylevoetbal. Met de Britse Liv Cooke en de Noor Tobias Becs waren er dan ook twee freestylevoetballers naar de Nederlandse hoofdstad afgezakt, waar ze het publiek in de volgepakte ArenA op enkele kunstjes trakteerden. “EURO 2020 wordt een van de grootste sportevenementen ooit en door freestylevoetbal te betrekken, verhoogt men het spektakel”, aldus Becs.

Met de officiële voorstelling van de mascotte lanceerde de UEFA meteen ook zijn ‘Your Move’ competitie, waarin fans uit de twaalf gaststeden uitgenodigd worden om filmpjes door te sturen met daarop hun freestylebewegingen die op een of andere manier representatief moeten zijn voor hun gaststad. Nadien stellen Cooke en Becs een shortlist samen en volgt er een stemming, waarbij elke gaststad twee vertegenwoordigers (een man en een vrouw) krijgt. De 24 winnaars krijgen nadien de kans om hun ‘moves’ tijdens het toernooi te tonen op een reeks events.

Fabio Cannavaro beleeft debuut in mineur als Chinees bondscoach

Fabio Cannavaro kent een aarzelende start als bondscoach van China. De voormalige Gouden Bal zag hoe zijn team vandaag in Nanning met 0-1 verloor van Oezbekistan in het kader van de China Cup. Vorige donderdag ging China ook al met 0-1 onderuit tegen Thailand bij het debuut van Cannavaro.

Eldor Shomurodov, spits bij het Russische FK Rostov, maakte na 34 minuten de enige treffer van de wedstrijd. Na het laatste fluitsignaal werd de thuisploeg door de supporters op een fluitconcert getrakteerd.

De 45-jarige Cannavaro werd eerder deze maand aangesteld als opvolger van zijn landgenoot Marcello Lippi. Hem wacht de zware taak het ambitieuze China naar de (sub)top van het wereldvoetbal te leiden. Het land staat vandaag 72e op de FIFA-ranking, die wordt aangevoerd door België.

Uruguay en Thailand spelen maandag de finale van de China Cup, een jaarlijks minitoernooi.

Belgisch talent naar Lyon?

Speelt er straks nog een Belg bij Lyon? Volgens L’Équipe staat de Franse topclub dicht bij Héritier Deyonge (17). De Belgische linksachter maakt dit seizoen indruk bij PSV. Ook PSG, Chelsea en de twee Manchesters toonden interesse in de jeugdinternational, maar Deyonge zou straks zijn eerste profcontract in Lyon tekenen. (VDVJ)

Segundo informações do L'Equipe, o Lyon está muito perto de fechar com o jovem lateral esquerdo Héritier Deyonge.



Pozuelo gearriveerd in Toronto

‘Bienvenido maestro’. Een vijftigtal Canadese fans begroetten Alejandro Pozuelo op de luchthaven van Toronto. ‘El salvador’ is neergestreken. Eindelijk, zo viel er van Pozuelo’s lichaamshouding af te lezen. De transfersoap met Racing Genk had lang genoeg geduurd. “Ik ben blij verrast door de aandacht die ik hier op de luchthaven krijg”, zei de Spanjaard in een korte reactie, terwijl hij poseerde met een rood-witte sjaal. Het opschrift ‘forever red’ nemen de fans best met een korreltje zout. “Ik heb veel met Victor Vázquez (ex-Club Brugge en ex-Toronto) gesproken over deze stap. Hij vertelde me veel goede dingen over de club en de stad.” Op Pozo’s debuut is het niet lang wachten. In principe is hij speelgerechtigd voor de wedstrijd van komende vrijdag tegen New York City FC. (NVK)

Lamah en Cincinnati boeken tweede zege op rij

FC Cincinnati, met Roland Lamah negentig minuten tussen de lijnen, heeft op de vierde speeldag van de Major League of Soccer (MLS) een 0-2-overwinning geboekt bij New England Revolution.

De grote man bij Cincinnati was Kenny Saief, in het tussenseizoen overgekomen van Anderlecht. De Amerikaan gaf de assist voor het eerste doelpunt van Manneh (44.) en maakte vervolgens zelf de tweede treffer (65.).

Cincinnati klimt door haar zege in de Eastern Conference naar een gedeelde leidersplaats, met zeven punten. Na een moeilijke start (1/6) lijken Lamah en co met twee zeges op rij helemaal gelanceerd. New England is laatste met één punt na vier duels.

