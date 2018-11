FT buitenland. AEK Athene belooft actie tegen fans die zich misdroegen - “Voetballers kregen hartprobleem door onbekend middel” De voetbalredactie

29 november 2018

11u59 0

“Voetballers kregen hartprobleem door onbekend middel in Cyprus”

Zeker drie voetballers die afgelopen seizoen voor clubs uit de hoogste afdeling op Cyprus uitkwamen, kampen met hartproblemen. De internationale spelersvakbond (FIFPro) roept de Cypriotische autoriteiten en de UEFA op tot een grondig onderzoek. De spelers zouden sinds de start van vorig seizoen bepaalde middelen toegediend hebben gekregen om sneller te herstellen. Volgens de FIFPro gebeurde dat bij zeker vier Cypriotische clubs die op het hoogste niveau actief zijn. Drie spelers kampen daardoor nu met een ernstig hartprobleem. De FIFPro denkt dat die klachten zijn veroorzaakt door toedoen van het onbekende middel. De spelersvakbond wil zo snel mogelijk weten om welk middel het gaat, omdat andere spelers van de vier betrokken clubs mogelijk ook gevaar lopen. De FIFPro en de Cypriotische spelersvakbond voorzien de drie spelers met hartproblemen van medische en financiële hulp.

AEK Athene onderneemt actie tegen fans

De clubleiding van AEK Athene belooft actie te ondernemen tegen de aanhangers die zich dinsdag misdroegen voor en tijdens het duel tegen Ajax in de Champions League. De Amsterdamse fans in het uitvak werden bestookt met vuurwerk en er werd zelfs een molotovcocktail gegooid. "We veroordelen krachtig de gewelddelicten in het Olympisch Stadion. Niet alleen omdat dit gebeurde tijdens een wedstrijd in de Champions League, maar ook omdat ze een belediging zijn van onze lange historie", staat te lezen op de website van de Griekse kampioen. De UEFA heeft een onderzoek ingesteld naar de ongeregeldheden. Een flinke straf dreigt voor AEK en wellicht ook voor Ajax omdat de fans vuurwerk teruggooiden richting de Griekse relschoppers. "We lopen niet weg voor onze verantwoordelijkheid", zegt de clubleiding van AEK. "We willen de schuld niet afschuiven en zullen ook geen goedkope excuses of alibi's verzinnen. We veroordelen wat dinsdag is gebeurd en zullen alle mogelijke acties ondernemen om te voorkomen dat dit in de toekomst nog een keer gebeurt. We hebben al bewezen dat we goed weten hoe we onze fouten moeten herstellen.”