FT buitenland: Advocaat Neymar laat cheque van 222 miljoen euro inkaderen - Piqué verlengt bij Barcelona

18 januari 2018

16u33 0 Buitenlands Voetbal Hoelang ligt de middenvelder van je favoriete ploeg in de lappenmand? Een speler die een schorsing moet uitzitten voor een belangrijke wedstrijd? Al het grote en minder grote nieuws over de buitenlandse voetbalclubs lees je in onze dagelijkse rubriek Football Talk buitenland.

Advocaat Neymar laat cheque inkaderen

Je regelt als advocaat niet alle dagen een deal van 222 miljoen. Dat weet ook Marco Motta, de Braziliaanse raadsman die de transfer van Neymar van Barcelona naar Paris Saint-Germain mee afhandelde. Hij deelde vandaag een beeld op zijn Instagram waarop te zien is hoe hij de cheque laat inkaderen.

Je suis mort. L’avocat de Neymar a encadré le chèque du PSG au Barca. La puissance du trophée. 😂 #psg #neymar #Football #Avocats pic.twitter.com/JpSL85ADEq J-B.Giniès(@ AvocatSportLaw) link

Waanzinnige afkoopsom van Piqué

Gerard Piqué heeft een nieuw contract bij Barcelona beet. De centrale verdediger van de Catalanen heeft nu een overeenkomst lopen tot 30 juni 2022. Niet meteen straf nieuws, maar zijn afkoopclausule is dat wel. Als andere teams Piqué willen losweken bij de blaugrana dan gaan ze 500 miljoen euro op tafel moeten leggen. Dat is namelijk het bedrag dat is overeengekomen omtrent de afkoopclausule. Toch opmerkelijk voor een verdediger van 30 jaar.

[BREAKING NEWS]@3gerardpique has agreed a new @FCBarcelona contract until 2022

Full story 👉 https://t.co/Reo9RsJ3IU

🔵🔴 #Pique2022 pic.twitter.com/wTEJKc6Gd5 FC Barcelona(@ FCBarcelona) link