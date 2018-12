FT buitenland. Adidas sleept Barça-speler voor rechter - Carrasco weer vriendjes met ploegmaat die hij neusbreuk sloeg - Nainggolan in Team van het Jaar De voetbalredactie

04 december 2018

11u58

Adidas sleept Barça-speler voor rechter

Een rechtbank in Amsterdam behandelt vanmiddag een zaak die door Adidas is aangespannen tegen de Braziliaan Rafinha. De 25-jarige middenvelder van FC Barcelona heeft volgens Adidas zijn sponsorverplichtingen geschonden. Het Duitse sportkledingmerk legt het geschil voor aan een Nederlandse rechter omdat het gaat om een sponsorcontract dat is gesloten met een vennootschap van Adidas in Nederland. Het oorspronkelijke sponsorcontract tussen Rafinha en Adidas liep afgelopen zomer af, maar werd stilzwijgend met vijf jaar verlengd omdat de voetballer niet gereageerd zou hebben op een verlengingsverzoek. De Braziliaan stapte intussen echter over naar Mizuno. Hij speelde op volledig zwarte schoenen van dat merk tot hij eind vorige maand een zware knieblessure opliep. De Barça-speler staat na zijn operatie voor een maandenlange revalidatie. Adidas eist dat Rafinha weer hun schoenen en kleding gaat dragen. Het sportmerk wil dat de rechter daar een dwangsom van 100.000 euro per dag aan vastplakt.

Nainggolan in Team van het Jaar in Serie A

Radja Nainggolan is op het Gala van de Italiaanse spelersvakbond (AIC) verkozen in het Team van het Jaar van de Serie A. De voormalige Rode Duivel zag de prijs voor Speler van het Jaar gaan naar Mauro Icardi, zijn Argentijnse ploegmaat bij Inter. Dries Mertens, die ook genomineerd was voor het Team van het Jaar, viel naast de beste elf.

Icardi beëindigde het seizoen 2017-2018 als topschutter in de Serie A - samen met Ciro Immobile (Lazio) - met 29 treffers. Het is voor het eerst sinds 2011 dat de hoofdprijs van de avond niet naar een speler van Juventus gaat. Icardi won ook de trofee voor het Doelpunt van het Jaar, in maart op bezoek bij zijn ex-club Sampdoria, waar hij die middag vier maal trefzeker was. Ook Mertens was genomineerd voor het Doelpunt van het Jaar, maar beet opnieuw in het zand.

Juventus, dat de voorbije zeven seizoenen kampioen werd in Italië, werd geëerd als Ploeg van het Jaar. Coach Massimiliano Allegri werd voor de vierde keer in zijn carrière Trainer van het Jaar. Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Alia Guagni, een verdedigster van Fiorentina. Gianluca Rocchi werd bekroond tot Beste Scheidsrechter.

Legendes Francesco Totti en Andrea Pirlo, beiden wereldkampioen met Italië in 2006, zeiden het voetbal het afgelopen jaar vaarwel en kregen daarvoor een Life Time Achievement Award.

Carrasco en ploegmaat leggen dispuut bij

Opnieuw vrolijke vriendjes in China. Yannick Carrasco en Jin Pengxiang hebben vier maanden na hun vechtpartij op training het dispuut bijgelegd. De Rode Duivel brak daarbij de neus van de Chinese verdediger. Pengxiang deed aangifte van het voorval bij de politie, waardoor Dalian Yifang het paspoort van Carrasco inhield en hij de voorbije interlands miste. De flankaanvaller bood eerder al publiekelijk zijn excuses aan in een online video. Zijn ploegmaat lijkt die, nadat hij eerder een compensatie van 10.000 euro voor de medische kosten weigerde, eindelijk aanvaard te hebben. Gisteren poseerden de twee zelfs amicaal samen voor een foto. (VDVJ)

Chelsea breekt contract sterkhouder Azpilicueta open

Chelsea heeft laten weten de overeenkomst van verdediger Cesar Azpilicueta te hebben verlengd tot medio 2022. De Spaanse Bask, die sinds de zomer van 2012 voor de Blues speelt, lag oorspronkelijk nog tot juni 2020 onder contract.

De 29-jarige Azpilicueta maakte eind augustus 2012 de overstap van het Franse Marseille (2010-2012). Voordien speelde hij in eigen land voor Osasuna (2007-2012). De rechtervleugelverdediger zit bij Chelsea aan 298 officiële duels (en acht goals). Op zijn palmares staan onder meer twee Premier League-titels (2015 en 2017), een FA Cup (2018), een League Cup (2015) en de Europa League (2013). De 25-voudig Spaans international was met Spanje aanwezig op de Wereldbekers van 2014 en 2018 en het EK van 2016.

Chelsea en Azpilicueta staan dit seizoen na veertien speeldagen op een voorlopige derde plaats (31 ptn). Woensdagavond wacht voor het team van Eden Hazard alweer een nieuwe speelronde met een verplaatsing naar Wolverhampton.